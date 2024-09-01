Найдено 1 экскурсия в Дезенцано-дель-Гарде на русском языке, цена €200. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

Пешая 2 отзыва 4 часа Индивидуальная до 5 чел. Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда Прогуляться по главным достопримечательностям городков Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе Начало: На ж/д вокзале Дезенцано-дель-Гарда € 200 за всё до 5 чел.

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