4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры античности и Средневековья на озере Гарда
Прогуляться по главным достопримечательностям городков Дезенцано-дель-Гарда и Сирмионе
Начало: На ж/д вокзале Дезенцано-дель-Гарда
1 сен в 10:00
3 сен в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
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