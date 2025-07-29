«Я сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться!» — этой крылатой фразой из «Крёстного отца» я приглашаю вас погулять по локациям Сицилии, где снимали знаменитый фильм. Вы побываете в баре «Вителли» и увидите церковь, где венчались Майкл и Аполлония. Я поделюсь историей создания фильма, а ещё расскажу, как связаны мафия и французы и куда Муссолини отправил мафиози.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Коммуны Савока и Фьюмефреддо-ди-Сицилия — именно здесь вы увидите живые декорации оскароносного фильма. Посидите на знаменитом стуле в баре «Вителли», где Майкл просил руки Аполлонии. Пройдёте узкой улочкой от церкви, где состоялось венчание героев. Увидите место, где была взорвана машина с Аполлонией и где умирает главный герой.

Вы узнаете о создании фильма, актёрах и режиссёре. Также я расскажу, как появилась мафия и как её название связано с восстанием против французов. Объясню, чем занимались мафиози в Америке в 30-е годы и как они, вернувшись на Сицилию, боролись с фашистским режимом.

Организационные детали