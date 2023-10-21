Побывать в легендарном баре, где собирались герои фильма, и узнать, как появилась мафия
«Я сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться!» — этой крылатой фразой из «Крёстного отца» я приглашаю вас погулять по локациям Сицилии, где снимали знаменитый фильм. Вы побываете в баре «Вителли» и увидите церковь, где венчались Майкл и Аполлония.
Я поделюсь историей создания фильма, а ещё расскажу, как связаны мафия и французы и куда Муссолини отправил мафиози.
Я поделюсь историей создания фильма, а ещё расскажу, как связаны мафия и французы и куда Муссолини отправил мафиози.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Коммуны Савока и Фьюмефреддо-ди-Сицилия — именно здесь вы увидите живые декорации оскароносного фильма. Посидите на знаменитом стуле в баре «Вителли», где Майкл просил руки Аполлонии. Пройдёте узкой улочкой от церкви, где состоялось венчание героев. Увидите место, где была взорвана машина с Аполлонией и где умирает главный герой.
Вы узнаете о создании фильма, актёрах и режиссёре. Также я расскажу, как появилась мафия и как её название связано с восстанием против французов. Объясню, чем занимались мафиози в Америке в 30-е годы и как они, вернувшись на Сицилию, боролись с фашистским режимом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля в Джарджини-Наксосе и обратно, сопровождение гида
- Дополнительные расходы (по желанию): вход на виллу Дей Скьяви (тут снимали эпизод со смертью главного героя и другие) — €25/чел., дети до 9 лет проходят бесплатно
- Дополнительно можно посетить коммуну Форца д’Агро, где есть отличный ресторан рыбный. Там за 35 евро подают большой набор местных блюд. Детали уточняйте в переписке.
- Если вы живёте не в Джарджини-Наксосе, организую трансфер. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Джардини-Наксосе
Я профессиональный лицензированный гид на Сицилии. Живу в Таормине более 14 лет. Провожу экскурсии по всему острову на своём транспорте. Очень люблю свою работу, Сицилию и вас, дорогие путешественники. Поэтому мы остаёмся друзьями! Часто путешественники возвращаются и не раз на Сицилию. И мы вновь отправляемся в путешествия. Сицилия — очень богатый остров — исторически, культурологически, природно. Сицилия — страна моря, солнца, апельсинов и… счастья! И мне хочется подарить вам её!
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