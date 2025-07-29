«Я сделаю вам предложение, от которого невозможно отказаться!» — этой крылатой фразой из «Крёстного отца» я приглашаю вас погулять по локациям Сицилии, где снимали знаменитый фильм. Вы побываете в баре «Вителли» и увидите церковь, где венчались Майкл и Аполлония.
Я поделюсь историей создания фильма, а ещё расскажу, как связаны мафия и французы и куда Муссолини отправил мафиози.
Я поделюсь историей создания фильма, а ещё расскажу, как связаны мафия и французы и куда Муссолини отправил мафиози.
Описание экскурсии
Коммуны Савока и Фьюмефреддо-ди-Сицилия — именно здесь вы увидите живые декорации оскароносного фильма. Посидите на знаменитом стуле в баре «Вителли», где Майкл просил руки Аполлонии. Пройдёте узкой улочкой от церкви, где состоялось венчание героев. Увидите место, где была взорвана машина с Аполлонией и где умирает главный герой.
Вы узнаете о создании фильма, актёрах и режиссёре. Также я расскажу, как появилась мафия и как её название связано с восстанием против французов. Объясню, чем занимались мафиози в Америке в 30-е годы и как они, вернувшись на Сицилию, боролись с фашистским режимом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля в Джарджини-Наксосе и обратно, сопровождение гида
- Дополнительные расходы (по желанию): вход на виллу Дей Скьяви (тут снимали эпизод со смертью главного героя и другие) — €25/чел., дети до 9 лет проходят бесплатно
- Дополнительно можно посетить коммуну Форца д’Агро, где есть отличный ресторан рыбный. Там за 35 евро подают большой набор местных блюд. Детали уточняйте в переписке.
- Если вы живёте не в Джарджини-Наксосе, организую трансфер. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Джардини-Наксосе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Я профессиональный лицензированный гид на Сицилии. Живу в Таормине более 14 лет. Провожу экскурсии по всему острову на своём транспорте. Очень люблю свою работу, Сицилию и вас, дорогие путешественники. Поэтому
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия - огонь 🔥Интересно, Красиво, Впечатляюще!
Очень интересная тема и погружение в историю. Мафия и жизнь Сицилии!
Прекрасный день!
Спасибо!
Очень интересная тема и погружение в историю. Мафия и жизнь Сицилии!
Прекрасный день!
Спасибо!
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Невероятное красоты экскурсия с такой же невероятно душевной Светланой) они очень дополняют друг друга) Светлана встретила нас на вокзале и с первых же минут расположила к себе своей приветливостью и
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Е
Прекрасная экскурсия в Савоку, много интересной информации, прекрасный гид ♥️
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от €300 за экскурсию