Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Это средневековый город 🏙️, прекрасно сохранившийся до наших дней. Он занесен в список «Самые красивые 🤩 малые города Италии». И вполне заслуженно. При первом же контакте ощущается дух старины. Невольно размываются временные границы, теряется восприятие реальности и путник полностью погружается в сию стародавнюю эпоху. Расположен городок на возвышенности, откуда открывается великолепная панорама на окрестные холмы и морскую даль.

Как и все южные города Италии, Джераче часто подвергался землетрясениям, тем не менее, многие старинные постройки сохранились, а центр города сохранил свой средневековый облик, узкие мощеные улочки, благородные дворцы и величавые церкви.

По этим улочкам я и предлагаю прогуляться 👣, окунувшись в атмосферу седой старины. Обязательным элементом программы является посещение Кафедрального собора, который считается самой большой церковью Калабрии. Его размеры 75 метров в длину и 25 метров в ширину. После продолжим наш путь и доберемся до площади трех церквей (Piazza delle tre chiese), на которой соответственно названию, находятся три церкви. По ходу я расскажу о истории 📖 этого поселения, его замечательных людях, событиях и легендах, связанных с городом.