Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Средневековый Джераче

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Средневековый Джераче
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Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Это средневековый город 🏙️, прекрасно сохранившийся до наших дней. Он занесен в список «Самые красивые 🤩 малые города Италии». И вполне заслуженно. При первом же контакте ощущается дух старины. Невольно размываются временные границы, теряется восприятие реальности и путник полностью погружается в сию стародавнюю эпоху. Расположен городок на возвышенности, откуда открывается великолепная панорама на окрестные холмы и морскую даль.
Как и все южные города Италии, Джераче часто подвергался землетрясениям, тем не менее, многие старинные постройки сохранились, а центр города сохранил свой средневековый облик, узкие мощеные улочки, благородные дворцы и величавые церкви.
По этим улочкам я и предлагаю прогуляться 👣, окунувшись в атмосферу седой старины. Обязательным элементом программы является посещение Кафедрального собора, который считается самой большой церковью Калабрии. Его размеры 75 метров в длину и 25 метров в ширину. После продолжим наш путь и доберемся до площади трех церквей (Piazza delle tre chiese), на которой соответственно названию, находятся три церкви. По ходу я расскажу о истории 📖 этого поселения, его замечательных людях, событиях и легендах, связанных с городом.
Что входит
  • Услуги гида
  • сопровождение
Что не входит
  • трансфер
  • билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче
Средневековый Джераче

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga M.
Olga M.
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