Все экскурсии в Калабрии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Калабрии – доступно 16 экскурсий на 2021 год, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Калабрии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
7ч
€150
за 1-10 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€190
за 1-10 чел.
по договоренности
3ч
€70
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€180
за 1-5 чел.
Оговаривается при переписке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-10 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-5 чел.
Оговаривается при переписке
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-10 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€170
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-5 чел.
Обговаривается при переписке
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-6 чел.
Оговаривается предварительно при переписке
Индивидуальная экскурсия
7ч
€180
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальный трансфер
3ч
€55
за 1-4 чел.
по договоренности
1ч
€70
за 1 чел.
по договоренности
4ч
€55
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€170
за 1-10 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1-6 чел.
по договоренности