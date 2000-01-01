Экскурсии Калабрии

Все экскурсии в Калабрии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Калабрии – доступно 16 экскурсий на 2021 год, цены от €55. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Калабрии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Чудодейственный горный водопад
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-10 чел.
Чудодейственный горный водопад
по договоренности
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
Индивидуальная экскурсия
190
за 1-10 чел.
Паломничество в святую обитель Франциска в Паоле
по договоренности
Подводное плавание (дайвинг)
70
за 1 чел.
Подводное плавание (дайвинг)
по договоренности
Древний Регий
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-5 чел.
Древний Регий
Оговаривается при переписке
Необыкновенный парк-музей "Musaba"
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-10 чел.
Необыкновенный парк-музей "Musaba"
По договоренности
Неизвестный и загадочный Клето
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-5 чел.
Неизвестный и загадочный Клето
Оговаривается при переписке
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-10 чел.
Обзорная прогулка по Пиццо и окрестностям
по договоренности
Великолепная Шилла и южная Венеция Кьяналея
Индивидуальная экскурсия
170
за 1-6 чел.
Великолепная Шилла и южная Венеция Кьяналея
по договоренности
Заколдованный город Пентедаттило
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-5 чел.
Заколдованный город Пентедаттило
Обговаривается при переписке
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Индивидуальная экскурсия
100
за 1-6 чел.
Деревня-троглодит или пещерное поселение в Дзунгри
Оговаривается предварительно при переписке
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-6 чел.
Глубинка Калабрии - горные селения Соряно и Серра Сан Бруно. Паломничество и активный отдых
по договоренности
Трансфер из аэропорта
Индивидуальный трансфер
55
за 1-4 чел.
Трансфер из аэропорта
по договоренности
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
70
за 1 чел.
Полеты на дельтаплане и повышение адреналина в крови
по договоренности
Профессиональная рыбалка
55
за 1 чел.
Профессиональная рыбалка
по договоренности
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
Индивидуальная экскурсия
170
за 1-10 чел.
Греческий Иппонион или Вибо Валентия
По договоренности
Средневековый Джераче
Индивидуальная экскурсия
180
за 1-6 чел.
Средневековый Джераче
по договоренности
🇮🇹