Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

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Трансфер из аэропорта

Olga M.
Olga M. – Гид из Калабрии
Трансфер из аэропорта
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €55 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта
Трансфер из аэропорта
Трансфер по всей территории Калабрии. Перевозка из аэропорта или ж. д. станции до места назначения и обратно, а также из одного населенного пункта в другой. Трансфер осуществялется на комфортабельных автомобилях «Opel Zafira» и «Lancia Libra»
Что входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Трансфер из аэропорта

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga M.
Olga M.
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