Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Трансфер по всей территории Калабрии. Перевозка из аэропорта или ж. д. станции до места назначения и обратно, а также из одного населенного пункта в другой. Трансфер осуществялется на комфортабельных автомобилях «Opel Zafira» и «Lancia Libra»
Что входит
Трансфер
Начало и место завершения
🚩 Калабрия, по договоренности
Выберите дату для поездки
Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.