Olga M. проводит ещё 6 экскурсий

Трансфер по всей территории Калабрии. Перевозка из аэропорта или ж. д. станции до места назначения и обратно, а также из одного населенного пункта в другой. Трансфер осуществялется на комфортабельных автомобилях «Opel Zafira» и «Lancia Libra»