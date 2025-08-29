Кортона — место рождения художников эпохи Ренессанса, барокко и футуризма. Их произведениями можно совершенно бесплатно любоваться в церквях города. А ещё Кортона — хранительница истории Италии от этрусков, римлян и Средневековья до наших дней. Мы поговорим обо всём этом на экскурсии, петляя по узким улочкам и любуясь панорамой долины Кьянти.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Республики и её дворцы
- Церковь Святого Франциска, созданная монахом Элиа Коппи
- Церковь Сант-Антонио-Абате, рядом с которой и по сей день находится цистерна — часть древнеримского акведука
- Площадь Синьорелли и театр — шедевр 19 века и сердце культурной жизни города
- Площадь у Кафедрального собора и вид на знаменитую долину Кьянти
- Средневековые улочки, ведущие к этрусским воротам города — Порта Бифора — и церкви Сан-Бенедетто
Вы узнаете:
- Как развивался город, начиная с эпохи этрусков, и что он значил для этой ушедшей цивилизации
- По работам какого художника из Кортоны учился Микеланджело прежде, чем расписывать Сикстинскую капеллу
- Какие важные святые останавливались в Кортоне и своим жизненным примером изменили доктрины католической церкви
- Какие знаменитые фильмы были сняты в этом городе
- Какая известная песня была сложена о Кортоне, которую вы, возможно, напевали, даже не зная об этом
Организационные детали
Из Рима, Флоренции и других городов Италии в Кортону удобно добраться на поезде. Надо выйти на станции Cortona-Camucia. От неё до центра города можно доехать на автобусе. К примеру, время в пути от Рима — 1 час 40 мин, от Флоренции — 45 мин. Общая цена билетов из Рима — €16,50/чел., из Флоренции — €13,40/чел.
ежедневно в 10:00 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Кортоне
Провела экскурсии для 170 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте Данте
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
29 авг 2025
Экскурсия была восхитительная, все информативно и очень интересно
Те места, где мы были, покорили до глубины души, очень красиво
Очень комфортное передвижение, с возможностью остановок, фотографии на поле с подсолнухами просто чудо
Инна
13 июн 2025
Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день я приехала из Флоренции с чемоданом) и заканчивая экскурсией на пол дня по интересным
Ольга
8 ноя 2024
Прекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узнала и не увидела столько. Всем очень рекомендую!
Д
Дамир
12 июл 2024
Очень рекомендую экскурсовода Елену! Экскурсия была грамотно организована, всё было последовательно, поэтому было легко и приятно слушать. Очень много было красивых зданий, самое то для классных фотографий. Понравилось, что Елена внедрила в экскурсию много интересных фактов. Я отлично провел время!