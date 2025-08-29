Мои заказы

Кортона - город этрусков, римлян и святых

Познакомиться с древним городком, вдохновлявшем художников и музыкантов (в группе)
Кортона — место рождения художников эпохи Ренессанса, барокко и футуризма. Их произведениями можно совершенно бесплатно любоваться в церквях города. А ещё Кортона — хранительница истории Италии от этрусков, римлян и Средневековья до наших дней. Мы поговорим обо всём этом на экскурсии, петляя по узким улочкам и любуясь панорамой долины Кьянти.
5
4 отзыва
Кортона - город этрусков, римлян и святых© Елена
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Площадь Республики и её дворцы
  • Церковь Святого Франциска, созданная монахом Элиа Коппи
  • Церковь Сант-Антонио-Абате, рядом с которой и по сей день находится цистерна — часть древнеримского акведука
  • Площадь Синьорелли и театр — шедевр 19 века и сердце культурной жизни города
  • Площадь у Кафедрального собора и вид на знаменитую долину Кьянти
  • Средневековые улочки, ведущие к этрусским воротам города — Порта Бифора — и церкви Сан-Бенедетто

Вы узнаете:

  • Как развивался город, начиная с эпохи этрусков, и что он значил для этой ушедшей цивилизации
  • По работам какого художника из Кортоны учился Микеланджело прежде, чем расписывать Сикстинскую капеллу
  • Какие важные святые останавливались в Кортоне и своим жизненным примером изменили доктрины католической церкви
  • Какие знаменитые фильмы были сняты в этом городе
  • Какая известная песня была сложена о Кортоне, которую вы, возможно, напевали, даже не зная об этом

Организационные детали

Из Рима, Флоренции и других городов Италии в Кортону удобно добраться на поезде. Надо выйти на станции Cortona-Camucia. От неё до центра города можно доехать на автобусе. К примеру, время в пути от Рима — 1 час 40 мин, от Флоренции — 45 мин. Общая цена билетов из Рима — €16,50/чел., из Флоренции — €13,40/чел.

ежедневно в 10:00 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€62
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — ваш гид в Кортоне
Провела экскурсии для 170 туристов
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Окончила курсы подготовки гидов в институте Данте
Алигьери во Флоренции, по провинциям Сиены и Ареццо, а также курсы сомелье FISAR. Работаю в городах Сиена, Ареццо, Орвието, Флоренция, винодельческих зонах Кьянти, Брунелло, Нобиле ди Монтепульчано. Организую этногастрономические туры по винодельням и сыроварням, мастер-классы по кулинарии Тосканы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Александра
Александра
29 авг 2025
Экскурсия была восхитительная, все информативно и очень интересно
Те места, где мы были, покорили до глубины души, очень красиво
Очень комфортное передвижение, с возможностью остановок, фотографии на поле с подсолнухами просто чудо
Сыроварня
волшебная, еще и с таким видом, вкуснее сыра не ели
Было очень легко в общении
Отдельная благодарность за помощь вне экскурсии, она, правда, неоценима
Нам, как туристам, без знания языка, ситуация потрепала нервы)
Спасибо за отзывчивость, классные виды, комфортную подготовку к экскурсии и составление лучшего маршрута
Все было круто😍😍😍

И
Инна
13 июн 2025
Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день я приехала из Флоренции с чемоданом) и заканчивая экскурсией на пол дня по интересным
местам Кортоны и пригорода. Монастырь и скит святого Франциска волшебное место, сама бы не нашла. Конечно, Кортона город с крутыми перепадами рельефа, без машины было бы тяжко гулять. Потом по наводке спланировала день следующий. 2 ночи в хостеле в стенах монастыря святого Марка оказалось мало, приеду еще. Читаю теперь про Северини.

Ольга
Ольга
8 ноя 2024
Прекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узнала и не увидела столько. Всем очень рекомендую!
Д
Дамир
12 июл 2024
Очень рекомендую экскурсовода Елену! Экскурсия была грамотно организована, всё было последовательно, поэтому было легко и приятно слушать. Очень много было красивых зданий, самое то для классных фотографий. Понравилось, что Елена внедрила в экскурсию много интересных фактов. Я отлично провел время!