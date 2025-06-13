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Экскурсии в Кортоне

Найдено 1 экскурсия в Кортоне на русском языке, цена €75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Кортона - город этрусков, римлян и святых
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Кортона - город этрусков, римлян и святых
Познакомиться с древним городком, вдохновлявшем художников и музыкантов (в группе)
Начало: На Площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    13 июня 2025
    Кортона - город этрусков, римлян и святых
    Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день я приехала из Флоренции
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    с чемоданом) и заканчивая экскурсией на пол дня по интересным местам Кортоны и пригорода. Монастырь и скит святого Франциска волшебное место, сама бы не нашла. Конечно, Кортона город с крутыми перепадами рельефа, без машины было бы тяжко гулять. Потом по наводке спланировала день следующий. 2 ночи в хостеле в стенах монастыря святого Марка оказалось мало, приеду еще. Читаю теперь про Северини.

    Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот деньСпасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день
  • О
    Ольга
    8 ноября 2024
    Кортона - город этрусков, римлян и святых
    Прекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узнала и не увидела столько. Всем очень рекомендую!
    Прекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узналаПрекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узналаПрекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узнала
  • Д
    Дамир
    12 июля 2024
    Кортона - город этрусков, римлян и святых
    Очень рекомендую экскурсовода Елену! Экскурсия была грамотно организована, всё было последовательно, поэтому было легко и приятно слушать. Очень много было красивых зданий, самое то для классных фотографий. Понравилось, что Елена внедрила в экскурсию много интересных фактов. Я отлично провел время!
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