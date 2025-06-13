читать дальше с чемоданом) и заканчивая экскурсией на пол дня по интересным местам Кортоны и пригорода. Монастырь и скит святого Франциска волшебное место, сама бы не нашла. Конечно, Кортона город с крутыми перепадами рельефа, без машины было бы тяжко гулять. Потом по наводке спланировала день следующий. 2 ночи в хостеле в стенах монастыря святого Марка оказалось мало, приеду еще. Читаю теперь про Северини.

Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день я приехала из Флоренции