Групповая
до 15 чел.
Кортона - город этрусков, римлян и святых
Познакомиться с древним городком, вдохновлявшем художников и музыкантов (в группе)
Начало: На Площади Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
2 авг в 10:00
3 авг в 10:00
€75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна13 июня 2025Спасибо Елене за заботу, начиная со встречи меня на своей машине на вокзале (в этот день я приехала из Флоренции
- ООльга8 ноября 2024Прекрасный гид Елена! Очень интересно рассказывает- время пролетело просто незаметно. Без нее точно бы не узнала и не увидела столько. Всем очень рекомендую!
- ДДамир12 июля 2024Очень рекомендую экскурсовода Елену! Экскурсия была грамотно организована, всё было последовательно, поэтому было легко и приятно слушать. Очень много было красивых зданий, самое то для классных фотографий. Понравилось, что Елена внедрила в экскурсию много интересных фактов. Я отлично провел время!
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