Обзорные экскурсии в Монополи

Основанный в 545 году до н.э., Монополи сегодня представляет собой один из самых популярных курортов на побережье Апулии, во-первых, это давно развитый курортный городок, во-вторых, он находится близко от Бари и Альберобелло и в нем удобно разместиться, если вы хотите попутешествовать.
Программа
Экскурсия начинается с самого древнего входа в город — Porta Vecchia. Мы пройдемся по древним улочкам этого города и погрузимся в эпоху Средневековья. Вы узнаете легенду иконы Богоматери “Мадонна делла Мадия”, покровительницы города Монополи. В ее честь был построен кафедральный собор удивительной красоты — в стиле барокко из цветного мрамора.
Mы прогуляемся по набережной города, увидим башню построенную Карлом V, во внутренних залах которой проходят выставки, концерты и театральные представления; церковь св. Cтефано, которая была построена пиратом в знак благодарности за спасение; небольшую церквушку св. Вито, где находится холст с изображением святого; церковь-чистилище, в которой находятся мумифицированное тело одного из епископов города; защитную стену; музей артиллерии под открытым небом и мастерскую ремесленника.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Приветствую вас на моей страничке. Живу и работаю в регионе Апулия провинция Бриндизи, окончила профессиональные курсы по туризму и получила европейский диплом «эксперт в предложении по культурному туризму в регионе Апулия», член ассоциации гидов C. T. G. Egnatia Monopoli с 2012 года, а также являюсь основателем туристической компании. Наши профессиональные гиды будут рады показать вам красоту Апулии и раскрыть все её интересные истории!
Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре
В двух самобытных городках вы дополните представление о жизнерадостном и живописном Юге Италии. Я расскажу о рыночных площадях и византийских товарах, появлении чудотворной иконы и легендах древнего моста. А пробуя местный caffè speciale и наслаждаясь панорамами, вы осознаете, что не зря именно в этих краях родился человек, подаривший миру песню «Volare».