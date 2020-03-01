Обзорные экскурсии в Монополи

Старый город, расположенный на известняковом плато, полон редких исторических сооружений: старинные дома, дворцы, узкие улочки, выложенные каменной плиткой. С этими и другими прелестями города, а также с его историей и легендами я предлагаю познакомиться на обзорной прогулке.

Основанный в 545 году до н.э., Монополи сегодня представляет собой один из самых популярных курортов на побережье Апулии, во-первых, это давно развитый курортный городок, во-вторых, он находится близко от Бари и Альберобелло и в нем удобно разместиться, если вы хотите попутешествовать.

Программа

Экскурсия начинается с самого древнего входа в город — Porta Vecchia. Мы пройдемся по древним улочкам этого города и погрузимся в эпоху Средневековья. Вы узнаете легенду иконы Богоматери “Мадонна делла Мадия”, покровительницы города Монополи. В ее честь был построен кафедральный собор удивительной красоты — в стиле барокко из цветного мрамора.

Mы прогуляемся по набережной города, увидим башню построенную Карлом V, во внутренних залах которой проходят выставки, концерты и театральные представления; церковь св. Cтефано, которая была построена пиратом в знак благодарности за спасение; небольшую церквушку св. Вито, где находится холст с изображением святого; церковь-чистилище, в которой находятся мумифицированное тело одного из епископов города; защитную стену; музей артиллерии под открытым небом и мастерскую ремесленника.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.