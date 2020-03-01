Обзорные экскурсии в Монополи

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Обзорная экскурсия по красотам популярного приморского курорта

Larisa
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Larisa – экскурсионное агентство
Старый город, расположенный на известняковом плато, полон редких исторических сооружений: старинные дома, дворцы, узкие улочки, выложенные каменной плиткой.

С этими и другими прелестями города, а также с его историей и легендами я предлагаю познакомиться на обзорной прогулке.
72 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Монополи
Монополи

Основанный в 545 году до н.э., Монополи сегодня представляет собой один из самых популярных курортов на побережье Апулии, во-первых, это давно развитый курортный городок, во-вторых, он находится близко от Бари и Альберобелло и в нем удобно разместиться, если вы хотите попутешествовать.

Программа

  • Экскурсия начинается с самого древнего входа в город — Porta Vecchia. Мы пройдемся по древним улочкам этого города и погрузимся в эпоху Средневековья. Вы узнаете легенду иконы Богоматери “Мадонна делла Мадия”, покровительницы города Монополи. В ее честь был построен кафедральный собор удивительной красоты — в стиле барокко из цветного мрамора.
  • Mы прогуляемся по набережной города, увидим башню построенную Карлом V, во внутренних залах которой проходят выставки, концерты и театральные представления; церковь св. Cтефано, которая была построена пиратом в знак благодарности за спасение; небольшую церквушку св. Вито, где находится холст с изображением святого; церковь-чистилище, в которой находятся мумифицированное тело одного из епископов города; защитную стену; музей артиллерии под открытым небом и мастерскую ремесленника.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Larisa
Larisa
Приветствую вас на моей страничке. Живу и работаю в регионе Апулия провинция Бриндизи, окончила профессиональные курсы по туризму и получила европейский диплом «эксперт в предложении по культурному туризму в регионе Апулия», член ассоциации гидов C. T. G. Egnatia Monopoli с 2012 года, а также являюсь основателем туристической компании. Наши профессиональные гиды будут рады показать вам красоту Апулии и раскрыть все её интересные истории!
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Обзорные экскурсии в Монополи

Сокровища АпулииСокровища АпулииСокровища Апулии
150 за экскурсию
4.5 часов
1 отзыв
Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре
В двух самобытных городках вы дополните представление о жизнерадостном и живописном Юге Италии. Я расскажу о рыночных площадях и византийских товарах, появлении чудотворной иконы и легендах древнего моста. А пробуя местный caffè speciale и наслаждаясь панорамами, вы осознаете, что не зря именно в этих краях родился человек, подаривший миру песню «Volare».

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