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Сокровища Апулии

Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре
В двух самобытных городках вы дополните представление о жизнерадостном и живописном Юге Италии.

Я расскажу о рыночных площадях и византийских товарах, появлении чудотворной иконы и легендах древнего моста.

А пробуя местный caffè speciale и наслаждаясь панорамами, вы осознаете, что не зря именно в этих краях родился человек, подаривший миру песню «Volare».
5
1 отзыв
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии

Описание экскурсии

Уютный и старинный Монополи

Гуляя среди старинных домов и дворцов, по красивым извилистым мостовым и набережной с дивными видами, вы осознаете, как богат историей приморский курортный город. В Кафедральном соборе я расскажу о появлении чудотворной иконы Божьей Матери, возле замка Карла V поговорим о бывших сооружениях племени мессапов. А на одной из главных площадей исторического центра, Гарибальди, — о реалиях жизни средневекового общества. Кроме того, вы рассмотрите барочные особняки 16 века и, если будет желание — сделаете паузу в симпатичном баре перед поездкой в следующий город.

Живописный и чарующий Полиньяно-а-Маре

В город, возвышающийся на скалистом плоскогорье, вы пройдете через Арку Маркиза — единственный ранее вход с суши. И вскоре окажетесь на площади Витторио Эмануэле II, где я расскажу о роли торговли в жизни Полиньяно-а-Маре и товарах, привозимых с Востока и из Византии. Поговорим о предназначении городка и происхождении дороги императора Траяна II. С многочисленных площадок, свисающих над морем, вы откроете изумительные виды. Прогуляетесь по красивому пляжу Cala Porto и услышите древнюю историю моста, протянувшегося над ним. Оцените вкус caffè speciale, приготовленного по секретному рецепту, единственному в своем роде. И кроме того, узнаете о родившемся здесь знаменитом музыканте Доменико Модуньо, подарившем миру обворожительную песню «Volare».

Организационные детали

  • Для 1-3 человек экскурсия пройдет на машине Lexus, для групп из 4-7 человек — на машине Hyunday H1 (стоимость составит 180 евро).
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением еды и напитков, не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя
Катя — ваш гид в Монополи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 5.5 часов
Провела экскурсии для 445 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катя. Я лицензированный гид, закончила римский университет Sapienza по специальности «туризм». Живу в Италии и работаю в туристической сфере более 18 лет. Чудесный регион
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Апулия люблю всей душой! С радостью покажу вам его лучшие места и расскажу о них самое интересное. Моя задача — встретить гостей, приезжающих в Апулию, с теплотой и радушием, как старых друзей, которым я открываю двери своего дома.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Спасибо Кате за насыщенную экскурсию!!!
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от €350 за экскурсию