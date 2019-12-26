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Открыть потрясающие пейзажи, средневековые истории и редкий кофе в Монополи и Полиньяно-а-Маре

Катя
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Катя – ваш гид
В двух самобытных городках вы дополните представление о жизнерадостном и живописном Юге Италии.

Я расскажу о рыночных площадях и византийских товарах, появлении чудотворной иконы и легендах древнего моста.

А пробуя местный caffè speciale и наслаждаясь панорамами, вы осознаете, что не зря именно в этих краях родился человек, подаривший миру песню «Volare».
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии

Что вас ожидает

Уютный и старинный Монополи
Гуляя среди старинных домов и дворцов, по красивым извилистым мостовым и набережной с дивными видами, вы осознаете, как богат историей приморский курортный город. В Кафедральном соборе я расскажу о появлении чудотворной иконы Божьей Матери, возле замка Карла V поговорим о бывших сооружениях племени мессапов. А на одной из главных площадей исторического центра, Гарибальди, — о реалиях жизни средневекового общества. Кроме того, вы рассмотрите барочные особняки 16 века и, если будет желание — сделаете паузу в симпатичном баре перед поездкой в следующий город.

Живописный и чарующий Полиньяно-а-Маре
В город, возвышающийся на скалистом плоскогорье, вы пройдете через Арку Маркиза — единственный ранее вход с суши. И вскоре окажетесь на площади Витторио Эмануэле II, где я расскажу о роли торговли в жизни Полиньяно-а-Маре и товарах, привозимых с Востока и из Византии. Поговорим о предназначении городка и происхождении дороги императора Траяна II. С многочисленных площадок, свисающих над морем, вы откроете изумительные виды. Прогуляетесь по красивому пляжу Cala Porto и услышите древнюю историю моста, протянувшегося над ним. Оцените вкус caffè speciale, приготовленного по секретному рецепту, единственному в своем роде. И кроме того, узнаете о родившемся здесь знаменитом музыканте Доменико Модуньо, подарившем миру обворожительную песню «Volare».

Организационные детали

  • Для 1-3 человек экскурсия пройдет на машине Lexus, для групп из 4-7 человек — на машине Hyunday H1 (стоимость составит 180 евро).
  • Дополнительных расходов по пути, за исключением еды и напитков, не предусмотрено.
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии
Сокровища Апулии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Катя
Катя
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Катя. Я лицензированный гид, закончила римский университет Sapienza по специальности «туризм». Живу в Италии и работаю в туристической сфере более 12 лет. Чудесный регион Апулия люблю всей душой! С радостью покажу вам его лучшие места и расскажу о них самое интересное. Моя задача — встретить гостей, приезжающих в Апулию, с теплотой и радушием, как старых друзей, которым я открываю двери своего дома.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 декабря 2019
Спасибо Кате за насыщенную экскурсию!!!

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