В двух самобытных городках вы дополните представление о жизнерадостном и живописном Юге Италии. Я расскажу о рыночных площадях и византийских товарах, появлении чудотворной иконы и легендах древнего моста. А пробуя местный caffè speciale и наслаждаясь панорамами, вы осознаете, что не зря именно в этих краях родился человек, подаривший миру песню «Volare».

Описание экскурсии

Уютный и старинный Монополи

Гуляя среди старинных домов и дворцов, по красивым извилистым мостовым и набережной с дивными видами, вы осознаете, как богат историей приморский курортный город. В Кафедральном соборе я расскажу о появлении чудотворной иконы Божьей Матери, возле замка Карла V поговорим о бывших сооружениях племени мессапов. А на одной из главных площадей исторического центра, Гарибальди, — о реалиях жизни средневекового общества. Кроме того, вы рассмотрите барочные особняки 16 века и, если будет желание — сделаете паузу в симпатичном баре перед поездкой в следующий город.

Живописный и чарующий Полиньяно-а-Маре

В город, возвышающийся на скалистом плоскогорье, вы пройдете через Арку Маркиза — единственный ранее вход с суши. И вскоре окажетесь на площади Витторио Эмануэле II, где я расскажу о роли торговли в жизни Полиньяно-а-Маре и товарах, привозимых с Востока и из Византии. Поговорим о предназначении городка и происхождении дороги императора Траяна II. С многочисленных площадок, свисающих над морем, вы откроете изумительные виды. Прогуляетесь по красивому пляжу Cala Porto и услышите древнюю историю моста, протянувшегося над ним. Оцените вкус caffè speciale, приготовленного по секретному рецепту, единственному в своем роде. И кроме того, узнаете о родившемся здесь знаменитом музыканте Доменико Модуньо, подарившем миру обворожительную песню «Volare».

Организационные детали