Юлия П. – Гид из Неаполя

Чао, меня зовут Юлия.



Вот уже 13 лет я живу на юге Италии.



Я знаю все об этой стране и разрушаю стереотипы об итальянцах.



Со мной вы отправитесь на землю долгожителей — Чиленто.



Я вам расскажу о жизни людей в этом местечке, раскрою секреты моцареллы и расскажу о производстве вина.



Конечно, же вас ждет практическая часть — дегустация местного вина и сыра.