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Моцарелла. Вино. Долгожители

Юлия П.
Юлия П. – Гид из Неаполя
Чао, меня зовут Юлия.

Вот уже 13 лет я живу на юге Италии.

Я знаю все об этой стране и разрушаю стереотипы об итальянцах.

Со мной вы отправитесь на землю долгожителей — Чиленто.

Я вам расскажу о жизни людей в этом местечке, раскрою секреты моцареллы и расскажу о производстве вина.

Конечно, же вас ждет практическая часть — дегустация местного вина и сыра.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €65 за экскурсию

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Моцарелла. Вино. Долгожители
Моцарелла. Вино. Долгожители

Что вы увидите

  • буйволиная ферма Пестума
  • винное хозяйство Чиленто
Знакомство с неизвестной землей долгожителей Италии - Чиленто через эногастрономию. Аграрный юг, посещение буйволиной фермы, знакомство с производством моцареллы, музей 🖼 сельского хозяйства. Посещение винного агритуризма семейного типа, прогулка 👣 по виноградникам, секреты и стадии изготовления вина, дегустация альянико и не только, в сопровождении с типичными закусками средиземноморской кухни 🥧
Что входит
  • услуги гида
  • посещение буйволиной фермы
  • ознакомление с производством моцареллы
  • посещение музея сельского хозяйства
  • посещение винодельни
  • дегустация вина с закусками
Что не входит
  • трансфер (160 евро для группы из 8 человек)
  • (75 евро для 1-3 человека)
Начало и место завершения
🚩 Paestum — Stazione FS. Пестум жд вокзал.
Моцарелла. Вино. Долгожители
Моцарелла. Вино. Долгожители
Моцарелла. Вино. Долгожители
Моцарелла. Вино. Долгожители

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия П.
Юлия П.
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