Знакомство с неизвестной землей долгожителей Италии - Чиленто через эногастрономию. Аграрный юг, посещение буйволиной фермы, знакомство с производством моцареллы, музей 🖼 сельского хозяйства. Посещение винного агритуризма семейного типа, прогулка 👣 по виноградникам, секреты и стадии изготовления вина, дегустация альянико и не только, в сопровождении с типичными закусками средиземноморской кухни 🥧
Что входит
услуги гида
посещение буйволиной фермы
ознакомление с производством моцареллы
посещение музея сельского хозяйства
посещение винодельни
дегустация вина с закусками
Что не входит
трансфер (160 евро для группы из 8 человек)
(75 евро для 1-3 человека)
Начало и место завершения
🚩 Paestum — Stazione FS. Пестум жд вокзал.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.