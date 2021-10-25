Отзыв на: Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма D Dmitry 5 Отличная экскурсия, нам с сыном очень понравилась. Посетили 3 замка, проехались на фуникулере

Отзыв на: Эрколано-город, носящий имя Геркулеса К Кристина 5 Елена - профессионал своего дела, хорошо владеет информацией. Экскурсия прошла четко, и несмотря на наше опоздание, провела с нами всю заявленную программу. Показала все основные дома/места в Эрколано, не спешила, интерсно и основательно все рассказала. Также подемтила некоторые детали, которые мы не видели/узнали в Помпеях. Рекомендую Елену, если подите в Эрколано/Помпеи.

Отзыв на: Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма A Anatoly 5 Экскурсия была очень информативная. Гид старался показать и рассказать не только о замках, но и об истории Неаполя в целом.

Отзыв на: Неаполь — любовь с первого взгляда A Anatoly 5 Экскурсия очень понравилась своей своей содержательностью. Чувствовалась большая любовь гида к Неаполю и желание поделиться ею.

Отзыв на: Неаполь — любовь с первого взгляда К Кристина 5 Женя- отличный гид и человек! Хорошо владеет информацией и очень гибкая, то есть делала акцент на те моменты, что нам были интересны во время экскурсии. Также у Жени были заранее куплены билеты на фуникулер и метро, и нам не пришлось тратить на это время. Женя провела с нами больше заявленного времени, и после экскурсии провела нас до места нашей следующей встречи, так как мы уже опаздывали и еще плохо ориентировались в городе, спасибо ей за это.

Отзыв на: Ежедневная прогулка по Неаполю T Tatjana 5 Интересная и увлекательная экскурсия. Елена провела по красивейшим местам Неполя, рассказала историю города. Очень понравилось, мы хорошо провели время

Отзыв на: Из Неаполя — на Капри! К Кристина 5 Чудесно провели пол дня с Ольгой на Капри! Ольга располагает к себе и заботится о том, чтоб клиенту было комфортно и интересно. Если поедите с Ольгой на Капри - вы в хороших руках! Осталась масса положительных впечатлений. Ольга была действительно заинтересована, чтоб нам понравилось время, проведенное на данной экскурсии. А также, при общении, дала другую полезную информацию по Неаполю и его окрестностям.

Отзыв на: Неаполь — самое интересное И Ирина 5 Это был наш второй визит в Неаполь, и экскурсия с Еленой сделала это посещение незабываемым. Елена встретила нас в порту Неаполя, когда мы прибыли из Сорренто, это было очень удобно, так как нам не пришлось искать друг друга. С первой минуты я поняла, что с нами работает настоящий профессионал, истинный знаток своего дела. Мы получили новое знакомство с историей, событиями, культурой, особенностями Южной Италии и Неаполя. Это было настолько увлекательно, что когда мы попрощались в конце экскурсии, то сказали Елене, что мы обязательно вернёмся и снова обратимся к Елене. Очень рекомендую выбрать Елену в роли вашего гида, когда у вас будет такая возможность. Вы не пожалеете.

Отзыв на: Неаполь — любовь с первого взгляда A ANZHELA 5 Евгения- Гид от Бога! Знает историю, интересные детали. 4 часа прошли не заметно, ходить легко. Рекомендую обязательно!