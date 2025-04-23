Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Исследовать город, который поменяет ваше восприятие истории и современности
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:30
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя вдоль Амальфитанского побережья
Познакомиться с самыми колоритными городками Южной Италии и продегустировать лимончелло
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от €386 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Сегодня в 14:30
17 авг в 08:30
от €860 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Путешествие по четырём историческим замкам Неаполя, где архитектура и история оживают перед глазами. Откройте для себя уникальные панорамы и легенды
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €145 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Огненная земля: Поццуоли и Флегрейские поля
Индивидуальная экскурсия по Флегрейским полям: кратеры, вулкан Сольфатара и античные руины. Ощутите мощь природы и насладитесь видами
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €245 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучше, чем Версаль?
Экскурсия в роскошную королевскую резиденцию Бурбонов в Казерте
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
За покупками по городу и в аутлет
Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
Начало: Piazza Municipio или отель клиента
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эти волшебные острова
Погрузитесь в мир красоты и уединения, посетив жемчужины Неаполитанского залива - Капри, Искья и Прочиду
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €265 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Неаполя - на Капри
Насыщенная обзорная экскурсия по райскому острову
Начало: У причала «Беверелло»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €345 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие с шеф-поваром по вечернему Неаполю
Прогуляться по историческому центру и открыть для себя город через вкусы и ароматы
Начало: На площади Данте
Расписание: ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
10 авг в 17:30
11 авг в 17:30
€71 за человека
Групповая
до 15 чел.
На целый день в Амальфи, Позитано и Сорренто из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу южной Италии: посетите Амальфи, Позитано и Сорренто. Живописные виды и уникальные сувениры ждут вас
Начало: В центре Неаполя
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей в Неаполе
История человечества в уникальных артефактах, собиравшихся на протяжении 6 веков
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
Завтра в 18:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Восхождение на Везувий
Насладиться живописными панорамами Неаполя и заглянуть в кратер действующего вулкана
Начало: Помпеи
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €245 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
История города, разрушенного извержением вулкана - экскурсия в музей раскопок
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
10 авг в 13:00
11 авг в 09:00
от €261 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению неаполитанской пиццы
Окунитесь в атмосферу неаполитанской пиццерии и приготовьте пиццу под руководством опытного пиццайоло. Увлекательный процесс и вкусный результат гарантированы
Начало: На Via delle Zite
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:30, 17:30 и 20:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
€47 за человека
Групповая
до 15 чел.
Контрастный Неаполь (на английском)
От переулков, где между домами сушится бельё, до улиц с припаркованными Maserati
Начало: У Pasticceria Galiero
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€24 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Прогуляться по городу, посетить масонский храм и увидеть уникальные анатомические машины
Начало: Около капеллы
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €215 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Панорамы Неаполя: Мержелина и холм Позиллипо
За три часа можно увидеть светлый и гостеприимный Неаполь с его великолепными панорамами и историческими местами, оставив позади шумные улицы центра
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс по фетучини и равиоли в Неаполе
Приготовьте настоящие итальянские фетучини и равиоли в Неаполе под руководством опытного шефа. Узнайте секреты семейных рецептов и насладитесь вкусом
Начало: На Виа делле Зите
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кладбище Фонтанелле, культ душ из чистилища и район Санита в Неаполе
Проникнуться неаполитанским отношением к смерти - одновременно пугающим, тёплым и смешным
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €215 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Стрит-арт Испанских кварталов Неаполя (на английском)
Погрузиться в живое искусство города и найти знаменитые муралы, которые охраняются местными
Начало: На площади Матильды Серао
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 15:30 и 18:00
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
€23 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Неаполе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €52 за всё до 3 чел.
В Неаполе множество достопримечательностей и всё это благодаря богатой истории этого региона. Город полон исторический зданий, церквей и площадей, а также множества современных развлечений и фантастических возможностей для ночной жизни, это поистине эпическое туристическое направление
Неаполь прекрасное туристическое направление, которое заслуживает особого внимания. Чтобы облегчить ваше путешествие мы собрали для вас лучшие экскурсии в третьем по величине городе Италии, вам остается только выбрать подходящие и наслаждаться время провождением в этом прекрасном городе
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 14 апр 2025
Спасибо большое Ольги.За замечательную и интересную экскурсию.За ее профессионализм.
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Е
Во время поездки было ощущение, что едешь с хорошей знакомой, она везла нас по побережью, мы параллельно смотрели на виды,
+2
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у нас была экскурсия индивидуальная, с прекрасным экскурсоводом Людмилой. Глубокое знание истории, мы успели ознакомится с этим городом, многое увидеть
+1
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N
спасибо огромное! чудесная экскурсия!
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Ю
Замечательная обзорная экскурсия по красивейшему побережью с Сергеем. Маршрут продуман до мелочей. Сергей очень позитивный человек, который много знает о
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Неаполь, конечно, оставил двоякое впечатление, но экскурсия была интересной и познавательной! Спасибо ❤️
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М
Большое спасибо! Экскурсия была замечательная! Все было очень интересно! Евгения смогла нам познакомиться с Неаполе, посмотреть на него с другой стороны и полюить его! Мы узнали много нового!
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Г
Мария сформировала маршрут исходя из наших пожеланий:город очень большой, но мы успели посмотреть и новый город, и старый. Прекрасные знания истории, четкий стуктурированный рассказ. Неаполь нам раскрылся как контрастный город, живущий сегодняшним днем и берущим от жизни лучшее👏
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И
Потрясающее зрелище! Посетили самую первую часть пещер, но остались под большим впечатлением. Благодарим гида Ирину за трансфер, экскурсию и приятное общение.
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Отличная экскурсия с Ольгой! знакомство с Неаполем прошло на 100%! все 3,5 часа пролетели не заменино! но много полезной и интересной информации! спасибо 🙏 всем рекомендую 100% хочется вернуться и многое посмотреть! конечно с нашим замечательным экскурсоводом Ольгой!
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Всего 2016 отзывов в Неаполе
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Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю
Самые популярные экскурсии в Неаполе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2026
Сейчас в Неаполе можно забронировать 128 экскурсий и билетов от 23 до 860. Туристы уже оставили гидам 2016 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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