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жаркое августовское солнце нас не беспокоило, тк поездка на машине в это время - максимально верный выбор. Елена не загружала информацией, годами и событиями, как другие гиды. Мы просто ехали, слушали и наслаждались моментами. Все было естественно и спокойно 😄 Мы посмотрели места, которые вряд ли увидели бы, остановившись просто туристами в Неаполе. Дикий пляж, смотровые площадки и много прибрежных маленьких городов. Затем мы остановились в ресторанчике с очень вкусным меню. Нам все понравилось, Елена, спасибо ❤️ успехов, вы чудо, будем рекомендовать вас всем, кто остановится в Неаполе и окрестностях