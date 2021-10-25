Все экскурсии в Неаполе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Неаполе – доступно 65 экскурсий на 2021 год, 734 ⭐ отзыва, цены от €20, посетите достопримечательности: Капелла Сан-Северо, Галерея Умберто, Амальфитанское побережье, Кастель-дель-Ово, Замок Сант-Эльмо, Археологический музей, Королевский дворец в Казерте, Санта-Кьяра
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2ч
€20
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
Вы увидите главные достопримечательности Неаполя и научитесь в нем ориентироваться
Ежедневно в 15:00
2ч 30м
€80
за 1 чел.
Тайны и легенды Неаполя
Отправьтесь исследовать Неаполь в сопровождении профессионального гида
Ежедневно 09:30
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальный тур
3ч
€182
за 1-10 чел.
VIP Кулинарный тур от итальянских шэф-поваров кулинарной школы
Вас ждет кулинарный мастер-класс с итальянским шеф-поваром
Индивидуальная экскурсия
4ч
€80
за 1-4 чел.
Неаполь — любовь с первого взгляда
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Индивидуальная экскурсия
3ч
€161
за 1-3 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-10 чел.
Помпеи – античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
4ч
€54
за 1 чел.
Шоп-тур: Коммерческий центр Campania (Caserta)
Посетите Коммерческий центр Кампания (Centro Commerciale Campania) - огромный торговый центр и аутлет...
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Увидеть парадную роскошь города, проникнуться его историей и яркой повседневной жизнью
Индивидуальный трансфер
3ч
€86
за всё
Трансфер из аэропорта Неаполь
Аэропорт Неаполя расположен в 6 км от города, поэтому воспользовавшись трансфером, вы доберетесь до вашего...
Индивидуальная экскурсия
6ч
€250
за 1-6 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
Подняться на вершину вулкана, погулять по античному городу и ощутить дух древности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€315
за 1-4 чел.
Дегустация вин
Это индивидуальная автомобильная экскурсия
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€78
за 1-4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Индивидуальная экскурсия
4ч
€161
за 1-5 чел.
Неаполь: уличные истории
Прогулка с индивидуальным гидом по основным достопримечательностям Неаполя
Индивидуальная экскурсия
3ч
€160
за 1-10 чел.
Восхождение на Везувий
Насладиться живописными панорамами Неаполя и заглянуть в кратер действующего вулкана
Индивидуальная экскурсия
3ч
€214
за 1-8 чел.
Галопом по музеям Неаполя
Вас ждет прогулка по Неаполю и знакомство с его достопримечательностями
Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-2 чел.
Эти волшебные острова
Капри, Искья и Прочида: однодневные увлекательные прогулки на острова Неаполитанского залива
Индивидуальная экскурсия
3ч
€214
за 1-3 чел.
Экскурсия по Неаполю обзорная
Вас ждет увлекательная прогулка по Неаполю
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1-5 чел.
Самый вкусный Неаполь
О городе и его кулинарных традициях на прогулке по самым интересным и аутентичным заведениям
3ч
€54
за 1 чел.
Шопинг-тур в Неаполе
Если вы уже ознакомились со всеми достопримечательностями Неаполя, то тогда самое время отправиться на...
Индивидуальная экскурсия
3ч
€155
за 1-10 чел.
Неаполь — самое интересное
Историческое наследие многокультурного города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€214
за всё
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
История города, разрушенного извержением вулкана — экскурсия в музей раскопок
Индивидуальная экскурсия
3ч
€214
за всё
Шоп-тур посещение оптовых складов CIS (Неаполь)
Вы посетите оптовые склады популярного торгового центра CIS около Неаполя
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Последние отзывы «Экскурсии Неаполя»
- DDmitry25 октября 2021Отличная экскурсия, нам с сыном очень понравилась. Посетили 3 замка, проехались на фуникулере
- Отзыв на: Эрколано-город, носящий имя ГеркулесаККристина24 октября 2021Елена - профессионал своего дела, хорошо владеет информацией. Экскурсия прошла четко, и несмотря на наше опоздание, провела с нами всю заявленную программу. Показала все основные дома/места в Эрколано, не спешила, интерсно и основательно все рассказала. Также подемтила некоторые детали, которые мы не видели/узнали в Помпеях. Рекомендую Елену, если подите в Эрколано/Помпеи.
- AAnatoly23 октября 2021Экскурсия была очень информативная. Гид старался показать и рассказать не только о замках, но и об истории Неаполя в целом.
- AAnatoly22 октября 2021Экскурсия очень понравилась своей своей содержательностью. Чувствовалась большая любовь гида к Неаполю и желание поделиться ею.
- ККристина13 октября 2021Женя- отличный гид и человек! Хорошо владеет информацией и очень гибкая, то есть делала акцент на те моменты, что нам были интересны во время экскурсии. Также у Жени были заранее куплены билеты на фуникулер и метро, и нам не пришлось тратить на это время. Женя провела с нами больше заявленного времени, и после экскурсии провела нас до места нашей следующей встречи, так как мы уже опаздывали и еще плохо ориентировались в городе, спасибо ей за это.
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по НеаполюTTatjana13 октября 2021Интересная и увлекательная экскурсия. Елена провела по красивейшим местам Неполя, рассказала историю города. Очень понравилось, мы хорошо провели время
- Отзыв на: Из Неаполя — на Капри!ККристина13 октября 2021Чудесно провели пол дня с Ольгой на Капри! Ольга располагает к себе и заботится о том, чтоб клиенту было комфортно и интересно. Если поедите с Ольгой на Капри - вы в хороших руках! Осталась масса положительных впечатлений. Ольга была действительно заинтересована, чтоб нам понравилось время, проведенное на данной экскурсии. А также, при общении, дала другую полезную информацию по Неаполю и его окрестностям.
- Отзыв на: Неаполь — самое интересноеИИрина9 октября 2021Это был наш второй визит в Неаполь, и экскурсия с Еленой сделала это посещение незабываемым. Елена встретила нас в порту Неаполя, когда мы прибыли из Сорренто, это было очень удобно, так как нам не пришлось искать друг друга. С первой минуты я поняла, что с нами работает настоящий профессионал, истинный знаток своего дела. Мы получили новое знакомство с историей, событиями, культурой, особенностями Южной Италии и Неаполя. Это было настолько увлекательно, что когда мы попрощались в конце экскурсии, то сказали Елене, что мы обязательно вернёмся и снова обратимся к Елене. Очень рекомендую выбрать Елену в роли вашего гида, когда у вас будет такая возможность. Вы не пожалеете.
- AANZHELA5 октября 2021Евгения- Гид от Бога! Знает историю, интересные детали. 4 часа прошли не заметно, ходить легко. Рекомендую обязательно!
- Отзыв на: Ежедневная прогулка по НеаполюЕЕвгений4 октября 2021Всё понравилось, хороший маршрут, отличный гид.