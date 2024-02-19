В Неаполе за 3000-летнее прошлое смешались нации, традиции, звуки и запахи со всего Средиземноморья и не только. Этот город — настоящий лукуллов пир. Не зря именно здесь и находилась одна из вилл знаменитого римского полководца Лукулла. Мы пройдём колоритными кварталами города. Вы попробуете местные деликатесы, а я расскажу об истории и кулинарии региона Кампания.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Квартал Пиньясекка

Это один из старых рыночных районов города. Рыбные и овощные лавки на фоне развешенного белья жилых кварталов напоминают старые неаполитанские фильмы. Здесь не хватает только беременной Софии Лорен. Ведь всё остальное на своих местах!

Улица Спакканаполи

Ещё с греческого периода считается одной из основных улиц. Она поразит величественными храмами и аристократическими дворцами. На воротах тут до сих пор можно найти семейные гербы, а сквозь окна виднеются фрески периода Возрождения. Вы увидите самые главные святыни города — церковь Иисуса и монастырь Санта-Кьяра.

И самое главное — дегустации

В разных точках нашего маршрута — на рынке, в кафе, кондитерской — вы попробуете местные культовые деликатесы:

Незабываемую ромовую бабу

Уникальную моцареллу из буйволиного молока (только в регионе Кампания она настоящая)

Её величество пиццу Маргариту

Бокал красного или белого

И в заключение, пожалуй, самый вкусный кофе в мире

Я расскажу:

Как нужно хранить моцареллу

Как пьют кофе в Неаполе

Как правильно выбрать пасту и соус к ней, ведь только для туристов бывает «спагетти болоньезе»

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация.