Познакомиться со вкусами и рецептами, сырами и винами, а через них - с историей города и жителями
В Неаполе за 3000-летнее прошлое смешались нации, традиции, звуки и запахи со всего Средиземноморья и не только. Этот город — настоящий лукуллов пир. Не зря именно здесь и находилась одна из вилл знаменитого римского полководца Лукулла. Мы пройдём колоритными кварталами города. Вы попробуете местные деликатесы, а я расскажу об истории и кулинарии региона Кампания.
Ближайшие даты:
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
фев
фев
24
фев
фев
25
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Квартал Пиньясекка
Это один из старых рыночных районов города. Рыбные и овощные лавки на фоне развешенного белья жилых кварталов напоминают старые неаполитанские фильмы. Здесь не хватает только беременной Софии Лорен. Ведь всё остальное на своих местах!
Улица Спакканаполи
Ещё с греческого периода считается одной из основных улиц. Она поразит величественными храмами и аристократическими дворцами. На воротах тут до сих пор можно найти семейные гербы, а сквозь окна виднеются фрески периода Возрождения. Вы увидите самые главные святыни города — церковь Иисуса и монастырь Санта-Кьяра.
И самое главное — дегустации
В разных точках нашего маршрута — на рынке, в кафе, кондитерской — вы попробуете местные культовые деликатесы:
- Незабываемую ромовую бабу
- Уникальную моцареллу из буйволиного молока (только в регионе Кампания она настоящая)
- Её величество пиццу Маргариту
- Бокал красного или белого
- И в заключение, пожалуй, самый вкусный кофе в мире
Я расскажу:
- Как нужно хранить моцареллу
- Как пьют кофе в Неаполе
- Как правильно выбрать пасту и соус к ней, ведь только для туристов бывает «спагетти болоньезе»
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация.
ежедневно в 16:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе круизного порта
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 16:45Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Неаполе
Я живу в Неаполе с 1999 года. Уже много лет работаю только индивидуально, без агентств и посредников. Обожаю итальянскую кухню, закончила официальные курсы сомелье только ради личного интереса и начала создавать гастрономические и винные туры по региону Кампания. Всё чаще люди хотят увидеть то, чего во время стандартных экскурсий не показывают и не рассказывают, а именно вдохнуть, вкусить, попробовать страну или город и увезти эти эмоции с собой. До скорой вкусной встречи в Неаполе!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Неаполя
Похожие туры из Неаполя
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
у фонтана Нептуна на площади Municipio
Завтра
21 фев
22 фев
23 фев
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
в районе Муниципалитета
Сегодня
2 мар
3 мар
4 мар
€185 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы
Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке
Завтра
21 фев
5 мар
6 мар
от €100 за всё до 5 чел.