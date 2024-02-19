Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
Групповая экскурсия в Неаполе

Познакомиться со вкусами и рецептами, сырами и винами, а через них - с историей города и жителями

В Неаполе за 3000-летнее прошлое смешались нации, традиции, звуки и запахи со всего Средиземноморья и не только. Этот город — настоящий лукуллов пир. Не зря именно здесь и находилась одна из вилл знаменитого римского полководца Лукулла. Мы пройдём колоритными кварталами города. Вы попробуете местные деликатесы, а я расскажу об истории и кулинарии региона Кампания.
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
Ближайшие даты:
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
25
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Квартал Пиньясекка

Это один из старых рыночных районов города. Рыбные и овощные лавки на фоне развешенного белья жилых кварталов напоминают старые неаполитанские фильмы. Здесь не хватает только беременной Софии Лорен. Ведь всё остальное на своих местах!

Улица Спакканаполи

Ещё с греческого периода считается одной из основных улиц. Она поразит величественными храмами и аристократическими дворцами. На воротах тут до сих пор можно найти семейные гербы, а сквозь окна виднеются фрески периода Возрождения. Вы увидите самые главные святыни города — церковь Иисуса и монастырь Санта-Кьяра.

И самое главное — дегустации

В разных точках нашего маршрута — на рынке, в кафе, кондитерской — вы попробуете местные культовые деликатесы:

  • Незабываемую ромовую бабу
  • Уникальную моцареллу из буйволиного молока (только в регионе Кампания она настоящая)
  • Её величество пиццу Маргариту
  • Бокал красного или белого
  • И в заключение, пожалуй, самый вкусный кофе в мире

Я расскажу:

  • Как нужно хранить моцареллу
  • Как пьют кофе в Неаполе
  • Как правильно выбрать пасту и соус к ней, ведь только для туристов бывает «спагетти болоньезе»

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация.

ежедневно в 16:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе круизного порта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:45
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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