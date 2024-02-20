Дегустация вина на склонах Везувия
Индивидуальная экскурсия в Неаполе

Прикоснуться к секретам производства неаполитанского вина и попробовать знаменитую «Слезу Христа»

Добро пожаловать на счастливую землю — в регион Кампания! Наши вина уже давно занимают одни из первых мест на международных профессиональных выставках. И я предлагаю вам познакомиться с ними поближе. Мы отправимся на уютную винодельню, погуляем среди виноградников, заглянем в погреб. А после — продегустируем знаменитую «Слезу Христа», сыры, салями и неаполитанский пирог.
Дегустация вина на склонах Везувия
Дегустация вина на склонах Везувия
Дегустация вина на склонах Везувия
Ближайшие даты:
20
фев
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фев
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Описание

Что вас ожидает

Вулканическую почву Везувия ценили ещё античные греки, которые были экспертами в производстве вина. Поэтому можно считать, что вы приехали на родину винограда и вина в Италии! Вы прогуляетесь у стройных рядов виноградников, увидите специальную технику, побываете в погребе с бочками и при желании сделаете атмосферные фотографии.

Затем отправимся на дегустацию. Вы попробуете знаменитую «Слезу Христа», просекко, белые и красные вина, а также местные продукты: сыр, салями, ветчину, оливковое масло с хлебом кафоне и помидорчики пьенноло дель Везувио. Главным блюдом будут любимые неаполитанцами спагетти, а на десерт вам принесут традиционный пирог казатьелло.

После такой трапезы здесь есть обычай «принять средство», улучшающее пищеварение. В нашем случае это будет абрикосовая граппа.

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему вулкан Везувий играет ключевую роль в виноделии Кампании
  • Какие сорта винограда выращивают в регионе
  • Как появилось вино «Слеза Христа»
  • Как правильно сочетать вино с различными видами продуктов, включая сыры, мясо и закуски
  • Какими кулинарными традициями славится регион
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Дегустация проводится только для взрослых, но, если вы с детьми, можете взять их с собой (они смогут вкусно пообедать и погулять по винодельне)
  • Отдельно оплачивается дегустация и обед — €45/чел.
  • Можем поехать на вашем автомобиле или заказать трансфер. Из Неаполя и обратно — €120 за 4-местную машину и €180 за 6-местную, из Сорренто и обратно — €250 за 4-местную и €300 за 6-местную.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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