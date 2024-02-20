Добро пожаловать на счастливую землю — в регион Кампания! Наши вина уже давно занимают одни из первых мест на международных профессиональных выставках. И я предлагаю вам познакомиться с ними поближе. Мы отправимся на уютную винодельню, погуляем среди виноградников, заглянем в погреб. А после — продегустируем знаменитую «Слезу Христа», сыры, салями и неаполитанский пирог.

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Описание

Что вас ожидает

Вулканическую почву Везувия ценили ещё античные греки, которые были экспертами в производстве вина. Поэтому можно считать, что вы приехали на родину винограда и вина в Италии! Вы прогуляетесь у стройных рядов виноградников, увидите специальную технику, побываете в погребе с бочками и при желании сделаете атмосферные фотографии.

Затем отправимся на дегустацию. Вы попробуете знаменитую «Слезу Христа», просекко, белые и красные вина, а также местные продукты: сыр, салями, ветчину, оливковое масло с хлебом кафоне и помидорчики пьенноло дель Везувио. Главным блюдом будут любимые неаполитанцами спагетти, а на десерт вам принесут традиционный пирог казатьелло.

После такой трапезы здесь есть обычай «принять средство», улучшающее пищеварение. В нашем случае это будет абрикосовая граппа.

На экскурсии вы узнаете:

Почему вулкан Везувий играет ключевую роль в виноделии Кампании

Какие сорта винограда выращивают в регионе

Как появилось вино «Слеза Христа»

Как правильно сочетать вино с различными видами продуктов, включая сыры, мясо и закуски

Какими кулинарными традициями славится регион

И многое другое!

Организационные детали