Прикоснуться к секретам производства неаполитанского вина и попробовать знаменитую «Слезу Христа»
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Описание
Что вас ожидает
Вулканическую почву Везувия ценили ещё античные греки, которые были экспертами в производстве вина. Поэтому можно считать, что вы приехали на родину винограда и вина в Италии! Вы прогуляетесь у стройных рядов виноградников, увидите специальную технику, побываете в погребе с бочками и при желании сделаете атмосферные фотографии.
Затем отправимся на дегустацию. Вы попробуете знаменитую «Слезу Христа», просекко, белые и красные вина, а также местные продукты: сыр, салями, ветчину, оливковое масло с хлебом кафоне и помидорчики пьенноло дель Везувио. Главным блюдом будут любимые неаполитанцами спагетти, а на десерт вам принесут традиционный пирог казатьелло.
После такой трапезы здесь есть обычай «принять средство», улучшающее пищеварение. В нашем случае это будет абрикосовая граппа.
На экскурсии вы узнаете:
- Почему вулкан Везувий играет ключевую роль в виноделии Кампании
- Какие сорта винограда выращивают в регионе
- Как появилось вино «Слеза Христа»
- Как правильно сочетать вино с различными видами продуктов, включая сыры, мясо и закуски
- Какими кулинарными традициями славится регион
- И многое другое!
Организационные детали
- Дегустация проводится только для взрослых, но, если вы с детьми, можете взять их с собой (они смогут вкусно пообедать и погулять по винодельне)
- Отдельно оплачивается дегустация и обед — €45/чел.
- Можем поехать на вашем автомобиле или заказать трансфер. Из Неаполя и обратно — €120 за 4-местную машину и €180 за 6-местную, из Сорренто и обратно — €250 за 4-местную и €300 за 6-местную.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.