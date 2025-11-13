Впереди — насыщенный день. Это будет встреча с настоящей Сардинией — такой, какой она была до того, как стала популярным курортом.

Мы проедем вглубь острова, в Аджус, где дома построены из серого и розового гранита, который тут же и добывают. Население с любовью хранит традиции предков, занимаясь ковроткачеством и создавая шедевральные работы. Мы познакомимся с прошлым — магическими ритуалами и историей бандитизма. Полюбуемся долиной Луны и заглянем в гости к крестьянину, который угостит нас домашними сырами.

Посетим замок Кастельсардо — живописную цитадель генуэзской семьи Дория. Погуляем по улочкам и башням, слушая о многочисленных завоеваниях этих земель. Продолжим знакомство с промыслами — народные умельцы делают ювелирные украшения, ковры, керамику, корзины, скатерти. А ещё тут можно попробовать спагетти с морскими ежами, приготовленными на местный манер.