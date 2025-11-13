Для вас забронирован отель в высшей точке Палау:
Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Palau 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены все завтраки, обед во время морской прогулки, 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Визы. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Дегустация вин, сыров, колбас, овощей на семейной ферме
Встретим вас у аэропорта и поедем в отель города Палау. Сама дорога заслуживает отдельного рассказа: видовые площадки, живописные порты и чудесная бухта — от пейзажей захватывает дух.
По пути заглянем на семейную ферму, где хозяева познакомят нас с хозяйством и угостят вином с закусками — сырами, колбасами, овощами. Разве это не лучшее начало отпуска?
Острова Ла-Маддалена и Капрера, дом и могила Джузеппе Гарибальди
Утром паром доставит нас на остров Ла-Маддалена, который местные прозвали маленьким Парижем. Он соединён мостом с ещё одним крошечным клочком суши — Капрерой, где провёл остаток жизни национальный герой Джузеппе Гарибальди. Мы осмотрим его дом-музей и захоронение и перенесёмся в интереснейший период истории — момент объединения Италии в единое государство. Потом погуляем по живописным улочкам Ла-Маддалены, на которых рассыпаны симпатичные кафе и магазинчики.
Осколок Каталонии - Альгеро
Сегодня увидим нетипичную Сардинию. Съездим в город-крепость Альгеро, где старики до сих пор говорят и пишут по-каталонски, а две трети жителей его прекрасно понимают. Здесь много ювелирных лавок, торгующих украшениями из кораллов, есть улочка Барселонета — маленькая Барселона, а традиционным блюдом является паэлья. Очень атмосферно!
Морская прогулка с обедом и вином
Весь день посвятим главному, зачем едут на Сардинию, — необыкновенно красивому и чистому морю. Отправимся исследовать архипелаг Ла-Маддалена на яхте, слушая байки от капитана и периодически останавливаясь в бухтах. Если повезёт, встретим кабанчиков, населяющих один из островков. На борту запланирован лёгкий обед с вином.
Французский Бонифачо на Корсике
Сегодня паром доставит нас в гости к французам — на Корсику. Нас ждёт город Бонифачо, зависший на скале над морем. Мы пройдёмся по улочкам, пропитанным особенным шиком, и сможем попробовать местную кухню. Во второй половине дня вернёмся на Сардинию.
Аутентичная Сардиния: гранитный город, замок Кастельсардо, народные ремёсла, дегустация сыров
Впереди — насыщенный день. Это будет встреча с настоящей Сардинией — такой, какой она была до того, как стала популярным курортом.
Мы проедем вглубь острова, в Аджус, где дома построены из серого и розового гранита, который тут же и добывают. Население с любовью хранит традиции предков, занимаясь ковроткачеством и создавая шедевральные работы. Мы познакомимся с прошлым — магическими ритуалами и историей бандитизма. Полюбуемся долиной Луны и заглянем в гости к крестьянину, который угостит нас домашними сырами.
Посетим замок Кастельсардо — живописную цитадель генуэзской семьи Дория. Погуляем по улочкам и башням, слушая о многочисленных завоеваниях этих земель. Продолжим знакомство с промыслами — народные умельцы делают ювелирные украшения, ковры, керамику, корзины, скатерти. А ещё тут можно попробовать спагетти с морскими ежами, приготовленными на местный манер.
Археологический парк в Арцакене, Сан-Панталео
Освободим номера и направимся в Арцакену. Тут расположен археологический парк, приоткрывающий завесу тайн народа моря — шерданов — путешественников и мореплавателей, воинов и жрецов. Также заедем в древний Сан-Панталео, который облюбовали художники и дизайнеры. По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1650
|1-местное размещение
|€2040
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед, 2 дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту, билеты на паромы
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Морская прогулка
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Ольбию и обратно в ваш город
- Обеды (кроме одного) и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €390
- Чаевые водителям и гиду