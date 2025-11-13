Мои заказы

Рай на островах: Сардиния, Ла-Маддалена, Корсика за один отпуск

Насладиться морем, увидеть уголки Каталонии и Франции, пообедать на яхте, отведать вин и сыров
Бирюза Средиземного моря, опутанные зеленью скалы, бальзамические ноты и ароматы мирта в воздухе — всё это Сардиния, куда мы приглашаем вас в отпуск.

Для вас забронирован отель в высшей точке Палау:
любоваться побережьем можно прямо из панорамного ресторана или бассейнов, а до пляжа и порта всего несколько минут ходьбы. Расслабленный отдых дополним впечатлениями.

Вы увидите аутентичную и нетипичную Сардинию: в глубине острова — Аджусе и Кастельсардо — познакомитесь с бытом и старинными ремёслами местных, а в Альгеро перенесётесь в маленькую Каталонию.

Соседний архипелаг Ла-Маддалена изучите по суше и воде: посетите дом и могилу Джузеппе Гарибальди и обойдёте акваторию на яхте с байками от капитана и обедом на борту. Окунётесь во французский шик Корсики, побывав в зависшем над обрывом Бонифачо. А также попробуете свежайшие продукты прямо с ферм — вина, сыры, колбасы и овощи.

Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Palau 4* или аналогичном. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Включены все завтраки, обед во время морской прогулки, 2 дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Визы. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация вин, сыров, колбас, овощей на семейной ферме

Встретим вас у аэропорта и поедем в отель города Палау. Сама дорога заслуживает отдельного рассказа: видовые площадки, живописные порты и чудесная бухта — от пейзажей захватывает дух.

По пути заглянем на семейную ферму, где хозяева познакомят нас с хозяйством и угостят вином с закусками — сырами, колбасами, овощами. Разве это не лучшее начало отпуска?

2 день

Острова Ла-Маддалена и Капрера, дом и могила Джузеппе Гарибальди

Утром паром доставит нас на остров Ла-Маддалена, который местные прозвали маленьким Парижем. Он соединён мостом с ещё одним крошечным клочком суши — Капрерой, где провёл остаток жизни национальный герой Джузеппе Гарибальди. Мы осмотрим его дом-музей и захоронение и перенесёмся в интереснейший период истории — момент объединения Италии в единое государство. Потом погуляем по живописным улочкам Ла-Маддалены, на которых рассыпаны симпатичные кафе и магазинчики.

3 день

Осколок Каталонии - Альгеро

Сегодня увидим нетипичную Сардинию. Съездим в город-крепость Альгеро, где старики до сих пор говорят и пишут по-каталонски, а две трети жителей его прекрасно понимают. Здесь много ювелирных лавок, торгующих украшениями из кораллов, есть улочка Барселонета — маленькая Барселона, а традиционным блюдом является паэлья. Очень атмосферно!

4 день

Морская прогулка с обедом и вином

Весь день посвятим главному, зачем едут на Сардинию, — необыкновенно красивому и чистому морю. Отправимся исследовать архипелаг Ла-Маддалена на яхте, слушая байки от капитана и периодически останавливаясь в бухтах. Если повезёт, встретим кабанчиков, населяющих один из островков. На борту запланирован лёгкий обед с вином.

5 день

Французский Бонифачо на Корсике

Сегодня паром доставит нас в гости к французам — на Корсику. Нас ждёт город Бонифачо, зависший на скале над морем. Мы пройдёмся по улочкам, пропитанным особенным шиком, и сможем попробовать местную кухню. Во второй половине дня вернёмся на Сардинию.

6 день

Аутентичная Сардиния: гранитный город, замок Кастельсардо, народные ремёсла, дегустация сыров

Впереди — насыщенный день. Это будет встреча с настоящей Сардинией — такой, какой она была до того, как стала популярным курортом.

Мы проедем вглубь острова, в Аджус, где дома построены из серого и розового гранита, который тут же и добывают. Население с любовью хранит традиции предков, занимаясь ковроткачеством и создавая шедевральные работы. Мы познакомимся с прошлым — магическими ритуалами и историей бандитизма. Полюбуемся долиной Луны и заглянем в гости к крестьянину, который угостит нас домашними сырами.

Посетим замок Кастельсардо — живописную цитадель генуэзской семьи Дория. Погуляем по улочкам и башням, слушая о многочисленных завоеваниях этих земель. Продолжим знакомство с промыслами — народные умельцы делают ювелирные украшения, ковры, керамику, корзины, скатерти. А ещё тут можно попробовать спагетти с морскими ежами, приготовленными на местный манер.

7 день

Археологический парк в Арцакене, Сан-Панталео

Освободим номера и направимся в Арцакену. Тут расположен археологический парк, приоткрывающий завесу тайн народа моря — шерданов — путешественников и мореплавателей, воинов и жрецов. Также заедем в древний Сан-Панталео, который облюбовали художники и дизайнеры. По завершении экскурсии доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1650
1-местное размещение€2040
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед, 2 дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту, билеты на паромы
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Морская прогулка
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Ольбию и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме одного) и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €390
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ольбии, 13:00
Завершение: Аэропорт Ольбии, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Ольбии
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

