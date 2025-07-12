8 дней
От Сардинии до Корсики: вояж на парусном катамаране по Средиземноморью
Изучить подводный мир с маской, увидеть розовый пляж и погулять по маленькому Парижу
Начало: Марина Портиско, 12:00
12 июл в 12:00
26 июл в 12:00
€1470 за человека
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