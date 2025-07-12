Найдено 1 тур в Ольбии на русском языке, цена €1470. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

На яхте 8 дней От Сардинии до Корсики: вояж на парусном катамаране по Средиземноморью Изучить подводный мир с маской, увидеть розовый пляж и погулять по маленькому Парижу Начало: Марина Портиско, 12:00 € 1470 за человека

Откройте для себя все тайны Ольбии, выбрав одну из наших туров. Мы предлагаем разнообразные варианты для каждого путешественника: от исторических обзорных туров до приключений на природе. Наши туры в Ольбии сочетают в себе доступные цены и высокое качество, предоставляя вам возможность купить идеальный опыт, который будет соответствовать вашим интересам и бюджету. Не упустите шанс забронировать место и стать частью увлекательного путешествия!