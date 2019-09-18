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Истории Отранто

Арагонский замок, византийские фрески и уникальная мозаика - обзорная прогулка по курортному городку
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по очаровательному городу Отранто, во время которой мы рассмотрим прекрасные архитектурные памятники былых веков и растворимся в расслабляющей атмосфере курортной жизни.
5
1 отзыв
Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто

Описание экскурсии

Отранто

Отранто — это портовый городок в самой восточной точке Италии с крошечными кафе, рыбными ресторанчиками на узеньких старинных улочках, песчаными пляжами с дюнами в районе озер Алимини, катакомбами Torre Pinta, очаровательной бухтой Porto Badisco с доисторической пещерой «Grotta dei Cervi», свежайшими морскими ежами в харчевнях на открытых верандах и возможностью заняться дайвингом.

Программа

Во время экскурсии мы увидим собор с уникальной напольной мозаикой XII века и гробницей 800 мучеников, суровый Арагонский замок и базилику Святого Петра IX века с ценными фресками.

Вы узнаете, почему ватиканские кардиналы заказывали здесь краску для своих мантий, как однажды змея спасла город от набега пиратов, и услышите легенду о всаднике без головы, сражавшимся в рядах освободителей Отранто от турков.

А еще я рекомендую остановиться на ланч в одном из уютных ресторанчиков и попробовать: “cozze” — мидии во всех вариантах: “cozzegratinate” — запеченные в духовке в панировке, “pepatadicozze” — сотэ, “pastaconlecozze” — с пастой. А если вы доедете до залива “Порто Бадиско”, то там обязательно закажите только что выловленных морских ежей — ricci с сыром “auricchio” и фокаччи местного приготовления.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Отранто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 263 туристов
Buongiorno a tutti! Меня зовут Оксана, я лицензированный гид, живу и работаю в городе Лечче уже много лет. Обожаю рассказывать туристам эпизоды из итальянской повседневности, забавные и необычные, ведь людям
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всегда интересно: чем они отличаются от нас? Юг Италии неисчерпаем, здесь каждый найдет занятие по душе: любители истории и архитектуры поразятся богатому культурному наследию, гурманы смогут попробовать все самое вкусное, от свежих сыров до изысканных вин, а также сами приготовить апулийские деликатесы, натуралистов ждут увлекательные поездки по побережьям, спортсмены смогут заняться дайвингов, виндсерфингом и многим другим. В чем для меня заключается шарм этого края? Это архитектура барочных центров, потрясающие закаты на Ионическом побережье, кристально чистая вода двух морей, бесконечная ночная жизнь летнего Лечче, пустынные улицы во время послеобеденного отдыха, искреннее гостеприимство местных жителей. Словом, жду всех вас в гости, чтобы вместе отправиться в путешествие за новыми впечатлениями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях… Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно!
Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве!)
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от €170 за экскурсию