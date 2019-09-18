Отранто — это портовый городок в самой восточной точке Италии с крошечными кафе, рыбными ресторанчиками на узеньких старинных улочках, песчаными пляжами с дюнами в районе озер Алимини, катакомбами Torre Pinta, очаровательной бухтой Porto Badisco с доисторической пещерой «Grotta dei Cervi», свежайшими морскими ежами в харчевнях на открытых верандах и возможностью заняться дайвингом.
Программа
Во время экскурсии мы увидим собор с уникальной напольной мозаикой XII века и гробницей 800 мучеников, суровый Арагонский замок и базилику Святого Петра IX века с ценными фресками.
Вы узнаете, почему ватиканские кардиналы заказывали здесь краску для своих мантий, как однажды змея спасла город от набега пиратов, и услышите легенду о всаднике без головы, сражавшимся в рядах освободителей Отранто от турков.
А еще я рекомендую остановиться на ланч в одном из уютных ресторанчиков и попробовать: “cozze” — мидии во всех вариантах: “cozzegratinate” — запеченные в духовке в панировке, “pepatadicozze” — сотэ, “pastaconlecozze” — с пастой. А если вы доедете до залива “Порто Бадиско”, то там обязательно закажите только что выловленных морских ежей — ricci с сыром “auricchio” и фокаччи местного приготовления.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами.
Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях... Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно!
Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве!)