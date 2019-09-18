Приглашаю вас на обзорную экскурсию по очаровательному городу Отранто, во время которой мы рассмотрим прекрасные архитектурные памятники былых веков и растворимся в расслабляющей атмосфере курортной жизни.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отранто

Отранто — это портовый городок в самой восточной точке Италии с крошечными кафе, рыбными ресторанчиками на узеньких старинных улочках, песчаными пляжами с дюнами в районе озер Алимини, катакомбами Torre Pinta, очаровательной бухтой Porto Badisco с доисторической пещерой «Grotta dei Cervi», свежайшими морскими ежами в харчевнях на открытых верандах и возможностью заняться дайвингом.

Программа

Во время экскурсии мы увидим собор с уникальной напольной мозаикой XII века и гробницей 800 мучеников, суровый Арагонский замок и базилику Святого Петра IX века с ценными фресками.

Вы узнаете, почему ватиканские кардиналы заказывали здесь краску для своих мантий, как однажды змея спасла город от набега пиратов, и услышите легенду о всаднике без головы, сражавшимся в рядах освободителей Отранто от турков.

А еще я рекомендую остановиться на ланч в одном из уютных ресторанчиков и попробовать: “cozze” — мидии во всех вариантах: “cozzegratinate” — запеченные в духовке в панировке, “pepatadicozze” — сотэ, “pastaconlecozze” — с пастой. А если вы доедете до залива “Порто Бадиско”, то там обязательно закажите только что выловленных морских ежей — ricci с сыром “auricchio” и фокаччи местного приготовления.