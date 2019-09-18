Описание экскурсии
Отранто
Отранто — это портовый городок в самой восточной точке Италии с крошечными кафе, рыбными ресторанчиками на узеньких старинных улочках, песчаными пляжами с дюнами в районе озер Алимини, катакомбами Torre Pinta, очаровательной бухтой Porto Badisco с доисторической пещерой «Grotta dei Cervi», свежайшими морскими ежами в харчевнях на открытых верандах и возможностью заняться дайвингом.
Программа
Во время экскурсии мы увидим собор с уникальной напольной мозаикой XII века и гробницей 800 мучеников, суровый Арагонский замок и базилику Святого Петра IX века с ценными фресками.
Вы узнаете, почему ватиканские кардиналы заказывали здесь краску для своих мантий, как однажды змея спасла город от набега пиратов, и услышите легенду о всаднике без головы, сражавшимся в рядах освободителей Отранто от турков.
А еще я рекомендую остановиться на ланч в одном из уютных ресторанчиков и попробовать: “cozze” — мидии во всех вариантах: “cozzegratinate” — запеченные в духовке в панировке, “pepatadicozze” — сотэ, “pastaconlecozze” — с пастой. А если вы доедете до залива “Порто Бадиско”, то там обязательно закажите только что выловленных морских ежей — ricci с сыром “auricchio” и фокаччи местного приготовления.
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