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Арагонский замок, византийские фрески и уникальная мозаика — обзорная прогулка по курортному городку

Оксана
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Оксана – ваш гид
Приглашаю вас на обзорную экскурсию по очаровательному городу Отранто, во время которой мы рассмотрим прекрасные архитектурные памятники былых веков и растворимся в расслабляющей атмосфере курортной жизни.
118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Истории Отранто
Истории Отранто

Отранто

Отранто — это портовый городок в самой восточной точке Италии с крошечными кафе, рыбными ресторанчиками на узеньких старинных улочках, песчаными пляжами с дюнами в районе озер Алимини, катакомбами Torre Pinta, очаровательной бухтой Porto Badisco с доисторической пещерой «Grotta dei Cervi», свежайшими морскими ежами в харчевнях на открытых верандах и возможностью заняться дайвингом.

Программа

Во время экскурсии мы увидим собор с уникальной напольной мозаикой XII века и гробницей 800 мучеников, суровый Арагонский замок и базилику Святого Петра IX века с ценными фресками.

Вы узнаете, почему ватиканские кардиналы заказывали здесь краску для своих мантий, как однажды змея спасла город от набега пиратов, и услышите легенду о всаднике без головы, сражавшимся в рядах освободителей Отранто от турков.

А еще я рекомендую остановиться на ланч в одном из уютных ресторанчиков и попробовать: “cozze” — мидии во всех вариантах: “cozzegratinate” — запеченные в духовке в панировке, “pepatadicozze” — сотэ, “pastaconlecozze” — с пастой. А если вы доедете до залива “Порто Бадиско”, то там обязательно закажите только что выловленных морских ежей — ricci с сыром “auricchio” и фокаччи местного приготовления.

Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто
Истории Отранто

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Закончила экономический факультет Московского института легкой промышленности, в Лечче живу уже 20 лет, после учебы на курсах гидов при CNIPA Puglia получила аттестат экскурсовода, последние несколько лет работаю с российскими туристами. Мои хобби: не могу жить без книг и кино. Кстати, в Лечче ежегодно в апреле проходит международный кинофестиваль, гостями которого в разные годы были Владимир Меньшов, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Люблю посещать художественные выставки и часто с друзями выбираюсь на экскурсии в еще неизведанные уголки нашего края. Увлекаюсь приготовлением блюд местной кухни и во время моих прогулок стараюсь как можно больше познакомить гостей с деликатесами Саленто.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 сентября 2019
Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях... Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно!
Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве!)

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