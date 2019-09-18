Все экскурсии в Отранто
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Отранто – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €118. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Отранто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€118
за 1-2 чел.
Истории Отранто
Арагонский замок, византийские фрески и уникальная мозаика — обзорная прогулка по курортному городку
Последние отзывы «Экскурсии Отранто»
- Отзыв на: Истории ОтрантоВВладимир18 сентября 2019Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях… Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно! Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве. )