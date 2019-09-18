Отзыв на: Истории Отранто

В Владимир 5

Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях… Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно! Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве. )