Экскурсии Отранто

Все экскурсии в Отранто

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Отранто – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €118. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Отранто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Истории Отранто
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
118
за 1-2 чел.
Истории Отранто
Арагонский замок, византийские фрески и уникальная мозаика — обзорная прогулка по курортному городку

Последние отзывы «Экскурсии Отранто»

  • Отзыв на: Истории Отранто
    В
    Владимир
    18 сентября 2019
    5
    Оксана - отличный профессионал, интеллигентный, замечательный человек. Экскурсия по Отранто оставила неизгладимые впечатления. Столько интересного узнали об этом итальянском городе, об истории, о нравах и обычаях… Завершили экскурсию дегустацией, что было и неожиданно, и очень приятно! Оксана, спасибо Вам огромное! Успехов, удачи! И всегда рады Вам в Москве. )
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