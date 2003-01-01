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Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village

Маргарита
Маргарита – Гид из Озера Гарды
Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village
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Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village
Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village

Что вы увидите

  • Аутлет в Брешии Franciacorta Village
  • Мантуя Outlet Village
Аутлеты — прекрасная возможность для выгодных покупок даже вне сезона распродаж: чаще всего скидки в них держатся на уровне 30%, а в сезон распродаж они могут достигать 70%.
Аутлет Franciacorta Outlet Village открылся в 2003 году. В этом аутлете более 160 модных бутиков и малоизвестные итальянские марки. В магазинах часто действуют дополнительные скидки и акции.
Аутлет Mantova Outlet Village находится в нескольких километрах от города Мантуи. Несмотря на относительно небольшую территорию, здесь очень компактно разместилось более 100 бутиков.
Что входит
  • транспортные расxоды
  • сопровождение
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village
Шоппинг в Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Маргарита
Маргарита
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