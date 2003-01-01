Аутлеты — прекрасная возможность для выгодных покупок даже вне сезона распродаж: чаще всего скидки в них держатся на уровне 30%, а в сезон распродаж они могут достигать 70%.

Аутлет Franciacorta Outlet Village открылся в 2003 году. В этом аутлете более 160 модных бутиков и малоизвестные итальянские марки. В магазинах часто действуют дополнительные скидки и акции.

Аутлет Mantova Outlet Village находится в нескольких километрах от города Мантуи. Несмотря на относительно небольшую территорию, здесь очень компактно разместилось более 100 бутиков.