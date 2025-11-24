Мои заказы

Загадочная Сицилия: 5 городов, старинные святыни, античное наследие и вулкан Этна

Полюбоваться византийской мозаикой, увидеть кратеры и застывшую лаву и исследовать акрополь
Приглашаем вас увидеть Сицилию во всём её многообразии: от античных руин до вулканических пейзажей, от средневековых улиц до берегов Тирренского моря. Перед вами предстанут архитектурные и природные чудеса, а желающих
читать дальше

ждут и гастрономические открытия.

Начнём путешествие с Палермо, где смешались в причудливый ансамбль арабский, норманнский и готический стили.

В Монреале восхитимся собором с византийскими мозаиками, а в Эриче осмотрим замок Венеры, живописные сады и святыни. Древнегреческие храм и театр, построенные до нашей эры, предстанут перед нами в Седжесте. Чефалу поразит своим собором, узкими улочками и вершиной Ла Рокка.

А завершим тур поездкой к вулкану Этна: поднимемся к кратерам, увидим застывшие лавовые потоки и узнаем мифы и легенды этих мест.

Загадочная Сицилия: 5 городов, старинные святыни, античное наследие и вулкан Этна
Загадочная Сицилия: 5 городов, старинные святыни, античное наследие и вулкан Этна
Загадочная Сицилия: 5 городов, старинные святыни, античное наследие и вулкан Этна

Описание тура

Организационные детали

Билеты в Палермо и визу вам нужно будет оформить самостоятельно.

На Сицилии с мая по октябрь очень жарко, лучше иметь с собой головные уборы и удобную обувь для передвижения.

На Этну нужны кроссовки и, возможно, куртки.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’Оро

Палермо — древний город с историей более 2800 лет, расположенный у побережья Тирренского моря. Здесь мы и начнём наш тур с прогулки по историческому центру. Мы увидим Кафедральный собор, сочетающий арабские, норманнские и готические элементы, посетим Норманнский дворец и церковь Санта-Катерина. Далее пройдём к театру Массимо, фонтану Стыда и площади Четырёх углов.

Отправимся в Монреале, чтобы осмотреть его главную достопримечательность — собор 12 века. Внутри полюбуемся одним из крупнейших в мире ансамблей византийской мозаики. Мы также увидим клуатры с 228 колоннами и отдохнём в саду. Архитектура собора объединяет арабские, норманнские и византийские традиции. В завершение насладимся панорамным видом на долину Конка д’Оро.

Прогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’ОроПрогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’Оро
2 день

Замки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в Седжесте

Эриче расположен на вершине одноимённой горы в западной части Сицилии. Мы поднимемся в этот старинный город, чтобы пройтись по его мощёным улочкам, окружённым средневековыми стенами и башнями. Посетим замок Венеры, башни Балио и Материнскую церковь 14 века. Осмотрим храмы Сан-Мартино и Сан-Джулиано. Неоготическая башня Пеполи удивит смешением архитектурных стилей. В садах Балио отдохнём, наслаждаясь панорамными видами на побережье и Трапани. Эриче также славится миндальными сладостями — здесь можно будет попробовать дженовезе, канноли и кассату.

Переедем в Седжесту — археологический парк, где сохранились выдающиеся памятники античного времени. Увидим храм 5 века до н. э. и греческий театр 2 века до н. э. Прогуляемся по территории акрополя на горе Барбаро, где сохранились остатки укреплений и древних построек. Седжеста — это место, которое находилось под властью греков, карфагенян, римлян и норманнов, и каждые из них оставили здесь свой след.

Замки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в СеджестеЗамки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в СеджестеЗамки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в СеджестеЗамки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в СеджестеЗамки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в СеджестеЗамки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в Седжесте
3 день

Экскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио Маньо

Этот день мы посвятим Чефалу — живописному городу у подножия мыса Ла Рокка. Прогуляемся по его историческому центру с узкими улочками, старинными постройками и видом на море. Главная достопримечательность — собор Чефалу. В его архитектуре заметны норманнские, византийские и арабские стили, а интерьер украшен мозаикой Христа Пантократора.

Затем поднимемся на вершину Ла Рокка, где сохранились мегалитический храм Дианы и руины древнегреческих укреплений. Нас ждут панорамные виды на побережье и окрестности. В городе также осмотрим средневековую прачечную и резиденцию Остерио Маньо.

В Чефалу можно будет попробовать пасту и другие блюда по традиционным рецептам региона.

Экскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио МаньоЭкскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио МаньоЭкскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио МаньоЭкскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио МаньоЭкскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио Маньо
4 день

Вулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифы

Сегодня мы отправимся к Этне — самому высокому и активному вулкану Европы. Будем любоваться его уникальным пейзажем: саммитными кратерами, шлаковыми конусами и застывшими лавовыми потоками, которые образуют причудливые формы. Во время прогулки по склонам мы увидим участки, где ландшафт сохранил следы извержений прошлых столетий.

Этна тесно связана с мифами и историей: здесь, по легенде, находилась кузница Гефеста, а в жерле вулкана был заточён Тифон. Этна извергалась с глубокой древности, а одно из самых разрушительных извержений произошло в 1669 году.

Наш тур на этом завершён, вечером мы доставим вас к вашему отелю.

Вулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифыВулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифыВулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифыВулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифы

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Палермо и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Виза
Место начала и завершения?
Палермо, точное место и время по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина
Катерина — ваш гид в Палермо
Провела экскурсии для 1094 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым
читать дальше

делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!

Тур входит в следующие категории Палермо

На нашем сайте есть и другие авторские туры в Палермо
Все туры из Палермо