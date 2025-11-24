Описание тура
Билеты в Палермо и визу вам нужно будет оформить самостоятельно.
На Сицилии с мая по октябрь очень жарко, лучше иметь с собой головные уборы и удобную обувь для передвижения.
На Этну нужны кроссовки и, возможно, куртки.
Прогулка по Палермо - сердцу Сицилии; собор 12 века в Монреале с византийской мозаикой, вид на долину Конка д’Оро
Палермо — древний город с историей более 2800 лет, расположенный у побережья Тирренского моря. Здесь мы и начнём наш тур с прогулки по историческому центру. Мы увидим Кафедральный собор, сочетающий арабские, норманнские и готические элементы, посетим Норманнский дворец и церковь Санта-Катерина. Далее пройдём к театру Массимо, фонтану Стыда и площади Четырёх углов.
Отправимся в Монреале, чтобы осмотреть его главную достопримечательность — собор 12 века. Внутри полюбуемся одним из крупнейших в мире ансамблей византийской мозаики. Мы также увидим клуатры с 228 колоннами и отдохнём в саду. Архитектура собора объединяет арабские, норманнские и византийские традиции. В завершение насладимся панорамным видом на долину Конка д’Оро.
Замки, храмы и башни в Эриче, греческий театр и акрополь в Седжесте
Эриче расположен на вершине одноимённой горы в западной части Сицилии. Мы поднимемся в этот старинный город, чтобы пройтись по его мощёным улочкам, окружённым средневековыми стенами и башнями. Посетим замок Венеры, башни Балио и Материнскую церковь 14 века. Осмотрим храмы Сан-Мартино и Сан-Джулиано. Неоготическая башня Пеполи удивит смешением архитектурных стилей. В садах Балио отдохнём, наслаждаясь панорамными видами на побережье и Трапани. Эриче также славится миндальными сладостями — здесь можно будет попробовать дженовезе, канноли и кассату.
Переедем в Седжесту — археологический парк, где сохранились выдающиеся памятники античного времени. Увидим храм 5 века до н. э. и греческий театр 2 века до н. э. Прогуляемся по территории акрополя на горе Барбаро, где сохранились остатки укреплений и древних построек. Седжеста — это место, которое находилось под властью греков, карфагенян, римлян и норманнов, и каждые из них оставили здесь свой след.
Экскурсия по Чефалу: собор, храм Дианы на горе Ла Рокка, средневековая прачечная и резиденция Остерио Маньо
Этот день мы посвятим Чефалу — живописному городу у подножия мыса Ла Рокка. Прогуляемся по его историческому центру с узкими улочками, старинными постройками и видом на море. Главная достопримечательность — собор Чефалу. В его архитектуре заметны норманнские, византийские и арабские стили, а интерьер украшен мозаикой Христа Пантократора.
Затем поднимемся на вершину Ла Рокка, где сохранились мегалитический храм Дианы и руины древнегреческих укреплений. Нас ждут панорамные виды на побережье и окрестности. В городе также осмотрим средневековую прачечную и резиденцию Остерио Маньо.
В Чефалу можно будет попробовать пасту и другие блюда по традиционным рецептам региона.
Вулкан Этна: кратеры, застывшие лавовые потоки, легенды и мифы
Сегодня мы отправимся к Этне — самому высокому и активному вулкану Европы. Будем любоваться его уникальным пейзажем: саммитными кратерами, шлаковыми конусами и застывшими лавовыми потоками, которые образуют причудливые формы. Во время прогулки по склонам мы увидим участки, где ландшафт сохранил следы извержений прошлых столетий.
Этна тесно связана с мифами и историей: здесь, по легенде, находилась кузница Гефеста, а в жерле вулкана был заточён Тифон. Этна извергалась с глубокой древности, а одно из самых разрушительных извержений произошло в 1669 году.
Наш тур на этом завершён, вечером мы доставим вас к вашему отелю.
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Палермо и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт
- Входные билеты
- Виза