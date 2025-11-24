Палермо — древний город с историей более 2800 лет, расположенный у побережья Тирренского моря. Здесь мы и начнём наш тур с прогулки по историческому центру. Мы увидим Кафедральный собор, сочетающий арабские, норманнские и готические элементы, посетим Норманнский дворец и церковь Санта-Катерина. Далее пройдём к театру Массимо, фонтану Стыда и площади Четырёх углов.

Отправимся в Монреале, чтобы осмотреть его главную достопримечательность — собор 12 века. Внутри полюбуемся одним из крупнейших в мире ансамблей византийской мозаики. Мы также увидим клуатры с 228 колоннами и отдохнём в саду. Архитектура собора объединяет арабские, норманнские и византийские традиции. В завершение насладимся панорамным видом на долину Конка д’Оро.