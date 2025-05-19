Найдено 1 тур в Палермо на русском языке, цена €2 300. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

На автобусе 7 дней Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши Погулять с коренной палермитанкой, попробовать вина Марсалы и увидеть, где снимали «Крёстного отца» Начало: Аэропорт Палермо, до 14:00 € 2 300 за человека

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