7 дней
Сицилийская сиеста: неспешный отдых в окружении архитектурной роскоши
Погулять с коренной палермитанкой, попробовать вина Марсалы и увидеть, где снимали «Крёстного отца»
Начало: Аэропорт Палермо, до 14:00
19 мая в 10:00
€2 300 за человека
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