Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Тест-драйв «Ferrari» «Lamborgini» экскурсия в музей создания «Ferrari» в Модена.

Гид S.
Гид S. – Гид из Пармы
Тест-драйв «Ferrari» «Lamborgini» экскурсия в музей создания «Ferrari» в Модена.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €268 за человека

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Тест-драйв «Ferrari» «Lamborgini» экскурсия в музей создания «Ferrari» в Модена.
Какой русский не любит быстрой езды? Тем более, что Вам представиться уникальная возможность прокатиться «с ветерком» на одной из самых быстрых в мире машин «Ferrari». Ну, а что-бы друзья не усомнились в Вашей правдивости, Вы сможете приобрести видео, на котором сами управляете этой легендарной машиной
Начало и место завершения
🚩 Parma

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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