Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Какой русский не любит быстрой езды? Тем более, что Вам представиться уникальная возможность прокатиться «с ветерком» на одной из самых быстрых в мире машин «Ferrari». Ну, а что-бы друзья не усомнились в Вашей правдивости, Вы сможете приобрести видео, на котором сами управляете этой легендарной машиной
Начало и место завершения
🚩 Parma
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.