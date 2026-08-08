Найдено 4 экскурсии в Парме на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Парма за один день Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только от €220 за всё до 10 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией Увидеть, как в Парме делают культовые деликатесы, и попробовать их прямо в цехах Начало: По договорённости от €530 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории Насладиться атмосферой старинного североитальянского города Начало: По договоренности от €250 за всё до 10 чел. Пешая 1 час Индивидуальная Парма Начало: Парма Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00 €70 за всё до 50 чел.

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