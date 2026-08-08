Индивидуальная
до 10 чел.
Парма за один день
Величественный театр Фарнезе, монастырская аптека, мастерская сапожника - и не только
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пармезан и пармская ветчина - экскурсия на производство с дегустацией
Увидеть, как в Парме делают культовые деликатесы, и попробовать их прямо в цехах
Начало: По договорённости
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €530 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Парме, или день среди искусства и истории
Насладиться атмосферой старинного североитальянского города
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:30
Завтра в 12:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Парма
Начало: Парма
Расписание: В любой день, с 9:00 до 17:00
€70 за всё до 50 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парме
Самые популярные экскурсии в Парме
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Парме в августе 2026
Сейчас в Парме можно забронировать 4 экскурсии от 70 до 530. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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