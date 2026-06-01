Вы отправитесь в Пизу и Лукку, прогуляетесь по мощёным улицам средневековых городов и подниметесь на башни,
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погоды рекомендую взять теплый гольф, удобную обувь для пешеходных прогулок.
Билеты в музеи, церкви оплачиваются на месте.
Посещение музеев и церквей по желанию.
Программа тура по дням
Пиза и Лукка
Тур начнётся в Пизе, где мы отправимся на обзорную экскурсию по Площади чудес. При желании можно посетить Кафедральный собор, Баптистерий и Кампосанто с фресками 14 века. Далее увидим церковь San Sisto, Площадь рыцарей, пройдём по улице Via Borgo Stretto и выйдем к реке Арно с видом на старинные дворцы. У вас будет немного свободного времени, а потом мы вернёмся на Площадь чудес и отправимся в Лукку.
В Лукке прогуляемся по крепостной стене и историческому центру. Увидим базилику San Frediano, церковь San Michele in Foro, собор San Martino, башню Guinigi, Площадь амфитеатра и улицу Филлунго.
Завершим день на винодельне с видом на озеро, где нас ждёт дегустация местных красных, белых и игристых вин, а также продуктов тосканского производства. Возможно, мы заменим одну винодельню на другую — сохраним качество впечатлений.
Вольтерра и Сан-Джиминьяно
Переезд в Вольтерру — город этрусков и средневековых дворцов. Мы увидим ворота Porto dell’Arco, Кафедральный собор, Баптистерий, площадь Приоре, средневековые дома-башни и римский театр с видом на холмы. Зайдём в мастерскую по алебастру и при желании сможем посетить этрусский музей «Гварначчи» с уникальной коллекцией бронзовых артефактов.
Далее переезд в Сан-Джиминьяно — город башен, включённый в список ЮНЕСКО. Пройдём через крепость, посетим площади Чистерна и Дуомо. Узнаем о домах-башнях и их владельцах. По желанию можно посетить Коллегиальную церковь с фресками мастеров 13–14 веков.
Ливорно и вино Этрусского побережья
В Ливорно нас ждёт экскурсия по каналам квартала Новая Венеция — прогулка на лодке продолжительностью 45 минут с осмотром зданий 16 века, храмов, мостов и старинных лавок. Иногда из-за погоды экскурсию по каналам меняем на автомобильную и пешеходную — маршрут остаётся таким же увлекательным и насыщенным!
Затем по живописной дороге с видом на море отправимся в винодельческий регион Этрусские берега. Посетим средневековый город-замок с аллеей кипарисов. Здесь будет время на отдых и обед в траттории с вином категории Bolgheri DOC, включая Sassicaia и Ornellaia.
По предварительной записи возможно посещение винодельни с экскурсией по виноградникам и подвалам, рассказом о процессе производства, дегустацией вин и оливкового масла (за доплату).
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Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии без входных билетов
Что не входит в цену
- Перелёт до Пизы и обратно
- Проживание
- Питание
- Виза
- Входные билеты:
- Кафедральный собор, Баптистерий, Кампосанто - €11
- Кафедральный собор и (на выбор) Баптистерий или Кампосанто - €8
- Билеты для посещения церквей:
- В Лукке - €5
- В Сан-Джиминьяно - €7
- В Вольтерре - €7
- Этрусский музей «Гварначчи» - €7
- Дегустация в 1-й день - €55
- Дегустация в Этрусской Ривьере - €60
- Билет на лодку для экскурсии по каналам Ливорно €19/чел
- Обратите внимание. Стоимость указана за компанию 1-4 чел. Стоимость туоа для компании 5-7 чел - €3943