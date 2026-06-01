Тур начнётся в Пизе, где мы отправимся на обзорную экскурсию по Площади чудес. При желании можно посетить Кафедральный собор, Баптистерий и Кампосанто с фресками 14 века. Далее увидим церковь San Sisto, Площадь рыцарей, пройдём по улице Via Borgo Stretto и выйдем к реке Арно с видом на старинные дворцы. У вас будет немного свободного времени, а потом мы вернёмся на Площадь чудес и отправимся в Лукку.

В Лукке прогуляемся по крепостной стене и историческому центру. Увидим базилику San Frediano, церковь San Michele in Foro, собор San Martino, башню Guinigi, Площадь амфитеатра и улицу Филлунго.

Завершим день на винодельне с видом на озеро, где нас ждёт дегустация местных красных, белых и игристых вин, а также продуктов тосканского производства. Возможно, мы заменим одну винодельню на другую — сохраним качество впечатлений.