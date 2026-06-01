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Индивидуальный мини-тур в Тоскану: 5 аутентичных городов и Этрусская Ривьера

Погулять по Площади чудес, осмотреть церкви Лукки и погрузиться в атмосферу Вольтерры
Это путешествие откроет перед вами Тоскану с её многовековой историей, архитектурным наследием и винодельческими традициями.

Вы отправитесь в Пизу и Лукку, прогуляетесь по мощёным улицам средневековых городов и подниметесь на башни,
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с которых открываются виды на холмы и древние площади.

Вас ждут ансамбли домов-башен в Сан-Джиминьяно, этрусское прошлое Вольтерры и атмосферные каналы Ливорно, по которым вы проплывёте на лодке.

По дороге будете посещать винодельни, где при желании продегустируете игристые и выдержанные вина региона. Переезды между локациями пройдут по живописным маршрутам среди тосканских виноградников.

Индивидуальный мини-тур в Тоскану: 5 аутентичных городов и Этрусская Ривьера
Индивидуальный мини-тур в Тоскану: 5 аутентичных городов и Этрусская Ривьера
Индивидуальный мини-тур в Тоскану: 5 аутентичных городов и Этрусская Ривьера

Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погоды рекомендую взять теплый гольф, удобную обувь для пешеходных прогулок.
Билеты в музеи, церкви оплачиваются на месте.
Посещение музеев и церквей по желанию.

Программа тура по дням

1 день

Пиза и Лукка

Тур начнётся в Пизе, где мы отправимся на обзорную экскурсию по Площади чудес. При желании можно посетить Кафедральный собор, Баптистерий и Кампосанто с фресками 14 века. Далее увидим церковь San Sisto, Площадь рыцарей, пройдём по улице Via Borgo Stretto и выйдем к реке Арно с видом на старинные дворцы. У вас будет немного свободного времени, а потом мы вернёмся на Площадь чудес и отправимся в Лукку.

В Лукке прогуляемся по крепостной стене и историческому центру. Увидим базилику San Frediano, церковь San Michele in Foro, собор San Martino, башню Guinigi, Площадь амфитеатра и улицу Филлунго.

Завершим день на винодельне с видом на озеро, где нас ждёт дегустация местных красных, белых и игристых вин, а также продуктов тосканского производства. Возможно, мы заменим одну винодельню на другую — сохраним качество впечатлений.

Пиза и ЛуккаПиза и ЛуккаПиза и ЛуккаПиза и ЛуккаПиза и ЛуккаПиза и ЛуккаПиза и Лукка
2 день

Вольтерра и Сан-Джиминьяно

Переезд в Вольтерру — город этрусков и средневековых дворцов. Мы увидим ворота Porto dell’Arco, Кафедральный собор, Баптистерий, площадь Приоре, средневековые дома-башни и римский театр с видом на холмы. Зайдём в мастерскую по алебастру и при желании сможем посетить этрусский музей «Гварначчи» с уникальной коллекцией бронзовых артефактов.

Далее переезд в Сан-Джиминьяно — город башен, включённый в список ЮНЕСКО. Пройдём через крепость, посетим площади Чистерна и Дуомо. Узнаем о домах-башнях и их владельцах. По желанию можно посетить Коллегиальную церковь с фресками мастеров 13–14 веков.

Вольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-ДжиминьяноВольтерра и Сан-Джиминьяно
3 день

Ливорно и вино Этрусского побережья

В Ливорно нас ждёт экскурсия по каналам квартала Новая Венеция — прогулка на лодке продолжительностью 45 минут с осмотром зданий 16 века, храмов, мостов и старинных лавок. Иногда из-за погоды экскурсию по каналам меняем на автомобильную и пешеходную — маршрут остаётся таким же увлекательным и насыщенным!

Затем по живописной дороге с видом на море отправимся в винодельческий регион Этрусские берега. Посетим средневековый город-замок с аллеей кипарисов. Здесь будет время на отдых и обед в траттории с вином категории Bolgheri DOC, включая Sassicaia и Ornellaia.

По предварительной записи возможно посещение винодельни с экскурсией по виноградникам и подвалам, рассказом о процессе производства, дегустацией вин и оливкового масла (за доплату).

Ливорно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережьяЛиворно и вино Этрусского побережья

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии без входных билетов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пизы и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
  • Входные билеты:
  • Кафедральный собор, Баптистерий, Кампосанто - €11
  • Кафедральный собор и (на выбор) Баптистерий или Кампосанто - €8
  • Билеты для посещения церквей:
  • В Лукке - €5
  • В Сан-Джиминьяно - €7
  • В Вольтерре - €7
  • Этрусский музей «Гварначчи» - €7
  • Дегустация в 1-й день - €55
  • Дегустация в Этрусской Ривьере - €60
  • Билет на лодку для экскурсии по каналам Ливорно €19/чел
  • Обратите внимание. Стоимость указана за компанию 1-4 чел. Стоимость туоа для компании 5-7 чел - €3943
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пиза, 9:45
Завершение: Пиза, 18:00 - 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Пизе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 442 туристов
Меня зовут Ирина. Я работаю в итальянском туризме с 2000 года. Провожу эксклюзивные и классические, культурные и развлекательные экскурсии для детей и взрослых. Я общительный, увлечённый и эмоциональный человек, по-настоящему любящий свое дело. Особенно меня привлекает история городов в период Средневековья, когда главной составляющей жизни была жажда познания. Надеюсь на скорую встречу!

Тур входит в следующие категории Пизы

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