Камерный отпуск в Лигурии с мастер-классом от шеф-повара и проживанием в семейном отеле
Погулять по нацпарку и мраморному карьеру, насладиться итальянской кухней и увидеть Пизанскую башню
Начало: Аэропорт Пизы, время по договорённости
20 июн в 10:00
16 июл в 10:00
€860 за человека
Познайте истинную сущность Пизы, выбрав одну из наших туров. Мы обещаем вам познавательное путешествие по древним улицам, величественным площадям и вдохновляющим монументам. Забронируйте своё путешествие прямо сейчас и окунитесь в атмосферу этого великолепного города