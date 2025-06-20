Найдено 1 тур в Пизе на русском языке, цена €860. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

На машине 6 дней Камерный отпуск в Лигурии с мастер-классом от шеф-повара и проживанием в семейном отеле Погулять по нацпарку и мраморному карьеру, насладиться итальянской кухней и увидеть Пизанскую башню Начало: Аэропорт Пизы, время по договорённости €860 за человека

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