Для поездки будет нужна удобная обувь (для хайкинга), солнечные очки, головной убор, одежда согласно прогнозу погоды.

Проживание. 2-местное размещение в семейном апарт-отеле на холмах Лигурии, недалеко от Пизы и побережья. За доплату возможно 1-местное заселение.

Питание. Входят завтраки, приветственный ужин, кулинарный мастер-класс с дегустацией. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером, поезд.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.