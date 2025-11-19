Мои заказы

Камерный отпуск в Лигурии с мастер-классом от шеф-повара и проживанием в семейном отеле

Погулять по нацпарку и мраморному карьеру, насладиться итальянской кухней и увидеть Пизанскую башню
Приглашаем вас в гости на холмы Лигурии, где находится наш уютный апарт-отель.

Будем жить как одна семья — по утрам и вечерам собираться в гостиной, чтобы завтракать, душевно болтать, любоваться закатными
лучами за бокалом вина.

Насладимся кухней за приветственным ужином и кулинарным мастер-классом от шеф-повара, который научит вас не только готовить, но и правильно есть итальянские блюда — это целое искусство! Каждый день будем ездить на прогулки, не тратя много времени на дорогу, — атмосферные городки, открыточное побережье и несколько интересных достопримечательностей находятся совсем рядом.

Пройдём по хайкинг-маршрутам нацпарка «Чинкве-Терре», посетим карьер, где начали добывать каррарский мрамор ещё в период Римской империи, и поговорим о падающей башне, этрусках, Галилео Галилее, супе из чёрной капусты в Пизе и побываем в окрестностях Генуи.

Камерный отпуск в Лигурии с мастер-классом от шеф-повара и проживанием в семейном отеле

Описание тура

Организационные детали

Для поездки будет нужна удобная обувь (для хайкинга), солнечные очки, головной убор, одежда согласно прогнозу погоды.

Проживание. 2-местное размещение в семейном апарт-отеле на холмах Лигурии, недалеко от Пизы и побережья. За доплату возможно 1-местное заселение.

Питание. Входят завтраки, приветственный ужин, кулинарный мастер-класс с дегустацией. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортное авто с кондиционером, поезд.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Лёгкая прогулка, приветственный ужин

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Пока собирается группа, перекусим и немного прогуляемся по прибрежному городку Леванто. Пройдём по историческим аллеям и площадям, увидим церковь Святого Андрея, сходим на пляж, чтобы поздороваться с Лигурийским морем. Чтобы в полной мере погрузиться в расслабленную атмосферу, завершим променад бокалом вина и джелато.

А вечером все вместе соберёмся за приветственным ужином, познакомимся поближе и насладимся итальянской кухней.

2 день

4 города, хайкинг по нацпарку «Чинкве-Терре»

Сегодня мы объедем 4 атмосферных городка национального парка «Чинкве-Терре» — Риомаджоре, Вернацца, Монтероссо, Манарола. Пройдём по популярным хайкинг-маршрутам. Первый — лёгкая прогулочная Тропа любви (920 м, около 20 мин в пути). Вторая — Лазурная тропа — посложнее (3,3 км, около 2 ч в пути, максимальная высота — 175 м). По пути сыграем в небольшую викторину, а в награду вы получите приятный приз.

Если захотите, можете пропустить эту активность и подождать группу в уютном ресторанчике на побережье. Далее — свободное время для отдыха на пляже или городских прогулок.

3 день

Прогулки по Пизе, экскурсия по мраморному карьеру

Сначала съездим в Пизу. Вы узнаете историю строительства и спасения падающей башни и не только это. Мы пройдём по городу с гидом, который расскажет и про невероятных этрусков, и про Галилео Галилея, и про суп из чёрной капусты.

Вторую часть дня посвятим карьеру, в котором со времён Римской империи разрабатывают каррарский мрамор. Эту породу использовали при отделке Пантеона и Сиенского собора, а Микеланджело лично отбирал блоки для статуи Давида. Вы погрузитесь в историю горнодобывающей промышленности Апеннин, узнаете об античных и современных методах добычи и транспортировки, восхититесь масштабами каменоломен.

4 день

Поездка на рынок, кулинарный мастер-класс по лигурийской кухне с дегустацией получившихся блюд

Съездим на традиционный рынок. Вы поймёте, из каких ингредиентов состоит лигурийская кухня, почему в другой стране не всегда получается повторить итальянские рецепты, даже если следовать им шаг за шагом. Затем — кулинарный мастер-класс, на котором шеф-повар научит вас не только готовить, но и есть местные блюда. Оказывается, в наслаждении итальянской едой есть масса тонкостей — вы узнаете их все!

Потом будет свободное время. При желании можно съездить в городок Варезе Лигуре неподалёку или отправиться на пляж. Вечером предлагаем совместно приготовить дома ужин и обменяться кулинарными лайфхаками.

5 день

Генуя, Нерви, Больяско, Бруньято

Этот день посвятим живописным портовым городкам Лигурии — Генуе, Нерви, Больяско. Мы погуляем по открыточным набережным, рассматривая разноцветные рыбацкие лодки и домики. Поговорим о местной жизни, культуре, кухне, сделаем роскошные фото. По пути в отель заедем в Бруньято, рядом с которым находится крупный аутлет-центр: одни смогут пройтись по старым улочкам, другие — отправиться за покупками.

6 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если у вас запланирован вечерний рейс, днём можем съездить на пляж.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1062
1-местное размещение€1161
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Билеты на поезд
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
  • Билеты в Пизу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Доплата за 1-местное размещение - €130
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пизы, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Пизы, первая половина дня (до 14:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Пизе
Я журналист-филолог. Некоторое время назад переехала в Данию и влюбилась в неё настолько, что сменила профессию. Теперь моё вдохновение — это авторские прогулки, где я показываю Данию такой, какой она
читать дальше

открылась мне: весёлой и свободолюбивой, самобытной и многонациональной, традиционной и новаторской. Каждую свою экскурсию я стремлюсь сделать атмосферной и наполненной — чтобы вы почувствовали настроение Дании и тоже влюбились в неё безоглядно и навсегда. А ещё несколько лет назад мы с мужем купили дом в итальянской Лигурии, переделали его в маленький семейный отель и теперь на его базе организуем итальянские экскурсии: принимаем гостей, показываем им окрестности, формируем камерное сообщество единомышленников. Присоединяйтесь к нашим путешествиям!

