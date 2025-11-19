Будем жить как одна семья — по утрам и вечерам собираться в гостиной, чтобы завтракать, душевно болтать, любоваться закатными
Описание тура
Организационные детали
Для поездки будет нужна удобная обувь (для хайкинга), солнечные очки, головной убор, одежда согласно прогнозу погоды.
Проживание. 2-местное размещение в семейном апарт-отеле на холмах Лигурии, недалеко от Пизы и побережья. За доплату возможно 1-местное заселение.
Питание. Входят завтраки, приветственный ужин, кулинарный мастер-класс с дегустацией. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортное авто с кондиционером, поезд.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Лёгкая прогулка, приветственный ужин
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Пока собирается группа, перекусим и немного прогуляемся по прибрежному городку Леванто. Пройдём по историческим аллеям и площадям, увидим церковь Святого Андрея, сходим на пляж, чтобы поздороваться с Лигурийским морем. Чтобы в полной мере погрузиться в расслабленную атмосферу, завершим променад бокалом вина и джелато.
А вечером все вместе соберёмся за приветственным ужином, познакомимся поближе и насладимся итальянской кухней.
4 города, хайкинг по нацпарку «Чинкве-Терре»
Сегодня мы объедем 4 атмосферных городка национального парка «Чинкве-Терре» — Риомаджоре, Вернацца, Монтероссо, Манарола. Пройдём по популярным хайкинг-маршрутам. Первый — лёгкая прогулочная Тропа любви (920 м, около 20 мин в пути). Вторая — Лазурная тропа — посложнее (3,3 км, около 2 ч в пути, максимальная высота — 175 м). По пути сыграем в небольшую викторину, а в награду вы получите приятный приз.
Если захотите, можете пропустить эту активность и подождать группу в уютном ресторанчике на побережье. Далее — свободное время для отдыха на пляже или городских прогулок.
Прогулки по Пизе, экскурсия по мраморному карьеру
Сначала съездим в Пизу. Вы узнаете историю строительства и спасения падающей башни и не только это. Мы пройдём по городу с гидом, который расскажет и про невероятных этрусков, и про Галилео Галилея, и про суп из чёрной капусты.
Вторую часть дня посвятим карьеру, в котором со времён Римской империи разрабатывают каррарский мрамор. Эту породу использовали при отделке Пантеона и Сиенского собора, а Микеланджело лично отбирал блоки для статуи Давида. Вы погрузитесь в историю горнодобывающей промышленности Апеннин, узнаете об античных и современных методах добычи и транспортировки, восхититесь масштабами каменоломен.
Поездка на рынок, кулинарный мастер-класс по лигурийской кухне с дегустацией получившихся блюд
Съездим на традиционный рынок. Вы поймёте, из каких ингредиентов состоит лигурийская кухня, почему в другой стране не всегда получается повторить итальянские рецепты, даже если следовать им шаг за шагом. Затем — кулинарный мастер-класс, на котором шеф-повар научит вас не только готовить, но и есть местные блюда. Оказывается, в наслаждении итальянской едой есть масса тонкостей — вы узнаете их все!
Потом будет свободное время. При желании можно съездить в городок Варезе Лигуре неподалёку или отправиться на пляж. Вечером предлагаем совместно приготовить дома ужин и обменяться кулинарными лайфхаками.
Генуя, Нерви, Больяско, Бруньято
Этот день посвятим живописным портовым городкам Лигурии — Генуе, Нерви, Больяско. Мы погуляем по открыточным набережным, рассматривая разноцветные рыбацкие лодки и домики. Поговорим о местной жизни, культуре, кухне, сделаем роскошные фото. По пути в отель заедем в Бруньято, рядом с которым находится крупный аутлет-центр: одни смогут пройтись по старым улочкам, другие — отправиться за покупками.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся. Если у вас запланирован вечерний рейс, днём можем съездить на пляж.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1062
|1-местное размещение
|€1161
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Билеты на поезд
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Билеты в Пизу и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Доплата за 1-местное размещение - €130
- Виза