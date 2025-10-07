Вы разберетесь в хитросплетениях рагузской истории, полюбуетесь образцами позднего сицилийского барокко, раскроете городские секреты и попробуете местное «винное мороженое».
Описание экскурсии
Одна Рагуза и два города
Рагуза интересна уже тем, что единственная на Сицилии пережила вековую «войну» Святых Патронов и несколько веков назад разделилась два исторических центра — мы исследуем оба. Вы узнаете, в чем секрет такого устройства города, увидите две главные площади Рагузы, два кафедральных собора, два муниципалитета и даже две железнодорожные станции. А еще полюбуетесь роскошными панорамными видами города, прогуляетесь вверх и вниз по ступенькам извилистых живописных улочек, рассмотрите величественные церкви и сможете попробовать местное «мороженое из вина» в известном рагузском кафе.
О чем расскажут старинные фасады
Я открою вам тайны Рагузы, укрывшиеся за стенами роскошных дворцов местной знати.
Вы узнаете, почему после землетрясения город не стали восстанавливать на старом месте, как аристократы обманули местных жителей в середине 19 века и чем прославилась Рагуза у поклонников средиземноморской кухни. Разберемся в нюансах местной архитектуры: я расскажу, как отличить позднее сицилийское барокко от барокко классического, что такое «асфальтовый камень» и о чем могут рассказать фигурки на шикарных барочных балконах. А после вернемся в день сегодняшний и обсудим, почему Рагуза считается одним из самых благополучных городов на юге Италии (но об этом по секрету и шепотом).
Организационные детали
- Начинать экскурсию лучше в 9.00 — 9.30 или во второй половине дня 15.00 — 15.30: в обеденное время все церкви закрываются на сиесту.
- Советую выбирать для прогулки удобную обувь.
- Дополнительно мы можем посетить местную лавку, где вы сможете попробовать и приобрести рагузские сыры и колбасы. А желающие смогут продегустировать 4 вида вина из лучших виноделен Сицилии: дегустация платная — 10 евро с человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Была полна сомнений из-за названия экскурсии… так как очень далека по роду деятельности от архитектуры и боялась, что будет все слишком специализированно. На вопрос