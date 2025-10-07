Описание экскурсии

Одна Рагуза и два города

Рагуза интересна уже тем, что единственная на Сицилии пережила вековую «войну» Святых Патронов и несколько веков назад разделилась два исторических центра — мы исследуем оба. Вы узнаете, в чем секрет такого устройства города, увидите две главные площади Рагузы, два кафедральных собора, два муниципалитета и даже две железнодорожные станции. А еще полюбуетесь роскошными панорамными видами города, прогуляетесь вверх и вниз по ступенькам извилистых живописных улочек, рассмотрите величественные церкви и сможете попробовать местное «мороженое из вина» в известном рагузском кафе.

О чем расскажут старинные фасады

Я открою вам тайны Рагузы, укрывшиеся за стенами роскошных дворцов местной знати.

Вы узнаете, почему после землетрясения город не стали восстанавливать на старом месте, как аристократы обманули местных жителей в середине 19 века и чем прославилась Рагуза у поклонников средиземноморской кухни. Разберемся в нюансах местной архитектуры: я расскажу, как отличить позднее сицилийское барокко от барокко классического, что такое «асфальтовый камень» и о чем могут рассказать фигурки на шикарных барочных балконах. А после вернемся в день сегодняшний и обсудим, почему Рагуза считается одним из самых благополучных городов на юге Италии (но об этом по секрету и шепотом).

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