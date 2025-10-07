Мои заказы

Рагуза: барокко по-сицилийски

Познакомиться с историей, традициями и архитектурой одного из красивейших городов Сицилии
Эта прогулка погрузит вас в атмосферу изящной Рагузы — самого необычного города Сицилии, совместившего сразу два исторических центра.

Вы разберетесь в хитросплетениях рагузской истории, полюбуетесь образцами позднего сицилийского барокко, раскроете городские секреты и попробуете местное «винное мороженое».
5
14 отзывов
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски

Описание экскурсии

Одна Рагуза и два города

Рагуза интересна уже тем, что единственная на Сицилии пережила вековую «войну» Святых Патронов и несколько веков назад разделилась два исторических центра — мы исследуем оба. Вы узнаете, в чем секрет такого устройства города, увидите две главные площади Рагузы, два кафедральных собора, два муниципалитета и даже две железнодорожные станции. А еще полюбуетесь роскошными панорамными видами города, прогуляетесь вверх и вниз по ступенькам извилистых живописных улочек, рассмотрите величественные церкви и сможете попробовать местное «мороженое из вина» в известном рагузском кафе.

О чем расскажут старинные фасады

Я открою вам тайны Рагузы, укрывшиеся за стенами роскошных дворцов местной знати.
Вы узнаете, почему после землетрясения город не стали восстанавливать на старом месте, как аристократы обманули местных жителей в середине 19 века и чем прославилась Рагуза у поклонников средиземноморской кухни. Разберемся в нюансах местной архитектуры: я расскажу, как отличить позднее сицилийское барокко от барокко классического, что такое «асфальтовый камень» и о чем могут рассказать фигурки на шикарных барочных балконах. А после вернемся в день сегодняшний и обсудим, почему Рагуза считается одним из самых благополучных городов на юге Италии (но об этом по секрету и шепотом).

Организационные детали

  • Начинать экскурсию лучше в 9.00 — 9.30 или во второй половине дня 15.00 — 15.30: в обеденное время все церкви закрываются на сиесту.
  • Советую выбирать для прогулки удобную обувь.
  • Дополнительно мы можем посетить местную лавку, где вы сможете попробовать и приобрести рагузские сыры и колбасы. А желающие смогут продегустировать 4 вида вина из лучших виноделен Сицилии: дегустация платная — 10 евро с человека.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Рагузе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 477 туристов
Я из Москвы, профессиональный гид с высшим образованием, живу на Сицилии с 1994 года. Прав ли был Гёте, написав, что Италию без Сицилии не понять и «здесь ключ ко всему»?
читать дальшеуменьшить

На моих экскурсиях вы познакомитесь не только с историей острова, но и узнаете много интересного о его жителях: их характере, пристрастиях, обычаях и вкусах. Какие они, эти сицилийцы? Правда ли, что они отличаются от итальянцев? Почему сицилийцы любят все преувеличивать и нужно ли с ними соглашаться?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
В полном восхищении от экскурсии с Еленой.
Была полна сомнений из-за названия экскурсии… так как очень далека по роду деятельности от архитектуры и боялась, что будет все слишком специализированно. На вопрос
читать дальшеуменьшить

«Оцените соответствие ожиданиям Насколько программа совпала с тем, что было указано в описании?», я ответила «полностью», но это была одна из лучших экскурсий за мой опыт (всего сейчас 11 в разных странах). Информация была и о самом городе, и об острове Сицилия, и о Сиракузах, и о христианстве и церкви - все было вплетено в контекст архитектуры, но и самодостаточно. Елена зарезервировала по нашей просьбе ресторан для нас после экскурсии - еда была по-итальянски божественна.

В полном восхищении от экскурсии с Еленой.
В полном восхищении от экскурсии с Еленой.
В полном восхищении от экскурсии с Еленой.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Просто замечательная экскурсия! Нас была небольшая группа. Гид профессионал с обширными знаниями истории, архитектуры, археологии. Очень интересно, живо и абсолютно не замечаешь как идёт время. Мы прошли нетуристическим маршрутом, посмотрев
читать дальшеуменьшить

два исторических центра:Рагузу и Рагузу Иблу. По пути узнали в чем особенности сицилийского барокко.
Рагуза — один из самых красивых барочных городов Сицилии с множеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Экскурсия очень информативна, маршрут живописен настолько, что от открывающихся видов захватывает дух. Спасибо Елене за прекрасно проведённое время.

Вам был полезен этот отзыв?
J
Очень рекомендуем,замечательная экскурсия. Елена-гид профессионал. С глубокими знаниями архитектуры и истории,с потрясающе правильной речью. Подача информации увлекательная,живая,с чувством юмора. Елена-гид,который не смотрит на часы и полностью отдает себя работе. Елена очень добрый,внимательный и отзывчивый человек. Сумела построить экскурсию под наши потребности,и вообще,во многом нам помогла. Большое ей спасибо. И мы обязательно вернемся.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Сицилия - особенное место, даже для Италии с бесконечными открытиями даже для искушенных путешественников. Рагуза - как раз такое место: с тысячелетними корнями, смешением культур, традиций, самостийности. Очень красивый город,
читать дальшеуменьшить

но сложный, точно нужен хороший гид, как Елена! Хороший маршрут, хороший рассказ на 7 веков назад, изысканное барокко и множество историй с ним и не только связанных. Обязательно - пешком! Очень рекомендую.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Понравилось абсолютно все, Большое спасибо Елене за незабываемые впечатления, которые мы получили во время экскурсии! Сочетание подачи информации с тем, что мы видели было идеальным, построение маршрута, конкретные места, где нужно было немножко приостановиться и поговорить побольше-все это заслуга гида. Никакая самостоятельная подготовка не заменит этого. Еще раз спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Спасибо большое Елене за чудесную экскурсию и выбранный маршрут. мы посетили два исторических центра, получили массу впечатлений от прекрасных видов, попробовали продукты местного приготовления-сыры, вино и узнали интересные факты об истории Сицилии и особенностях местного барокко. Все было замечательно. Буду рекомедовать.
Вам был полезен этот отзыв?
от €165 за экскурсию