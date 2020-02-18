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  3. Рагуза: барокко по-сицилийски

Познакомиться с историей, традициями и архитектурой одного из красивейших городов Сицилии

Елена
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Елена – ваш гид
Эта прогулка погрузит вас в атмосферу изящной Рагузы — самого необычного города Сицилии, совместившего сразу два исторических центра.

Вы разберетесь в хитросплетениях рагузской истории, полюбуетесь образцами позднего сицилийского барокко, раскроете городские секреты и попробуете местное «винное мороженое».
86 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе площади Свободы
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски

Что вас ожидает

Одна Рагуза и два города
Рагуза интересна уже тем, что единственная на Сицилии пережила вековую «войну» Святых Патронов и несколько веков назад разделилась два исторических центра — мы исследуем оба. Вы узнаете, в чем секрет такого устройства города, увидите две главные площади Рагузы, два кафедральных собора, два муниципалитета и даже две железнодорожные станции. А еще полюбуетесь роскошными панорамными видами города, прогуляетесь вверх и вниз по ступенькам извилистых живописных улочек, рассмотрите величественные церкви и сможете попробовать местное «мороженое из вина» в известном рагузском кафе.

О чем расскажут старинные фасады
Я открою вам тайны Рагузы, укрывшиеся за стенами роскошных дворцов местной знати.
Вы узнаете, почему после землетрясения город не стали восстанавливать на старом месте, как аристократы обманули местных жителей в середине 19 века и чем прославилась Рагуза у поклонников средиземноморской кухни. Разберемся в нюансах местной архитектуры: я расскажу, как отличить позднее сицилийское барокко от барокко классического, что такое «асфальтовый камень» и о чем могут рассказать фигурки на шикарных барочных балконах. А после вернемся в день сегодняшний и обсудим, почему Рагуза считается одним из самых благополучных городов на юге Италии (но об этом по секрету и шепотом).

Организационные детали

  • Начинать экскурсию лучше в 9.00 — 9.30 или во второй половине дня 15.00 — 15.30: в обеденное время все церкви закрываются на сиесту.
  • Советую выбирать для прогулки удобную обувь.
  • Дополнительно мы можем посетить местную лавку, где вы сможете попробовать и приобрести рагузские сыры и колбасы. А желающие смогут продегустировать 4 вида вина из лучших виноделен Сицилии: дегустация платная — 10 евро с человека.
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски
Рагуза: барокко по-сицилийски

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Я из Москвы, профессиональный гид с высшим образованием, живу на Сицилии с 1994 года. Прав ли был Гёте, написав, что Италию без Сицилии не понять и «здесь ключ ко всему»? На моих экскурсиях вы познакомитесь не только с историей острова, но и узнаете много интересного о его жителях: их характере, пристрастиях, обычаях и вкусах. Какие они, эти сицилийцы? Правда ли, что они отличаются от итальянцев? Почему сицилийцы любят все преувеличивать и нужно ли с ними соглашаться?
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 февраля 2020
Просто замечательная экскурсия! Нас была небольшая группа. Гид профессионал с обширными знаниями истории, архитектуры, археологии. Очень интересно, живо и абсолютно не замечаешь как идёт время. Мы прошли нетуристическим маршрутом, посмотрев два исторических центра:Рагузу и Рагузу Иблу. По пути узнали в чем особенности сицилийского барокко.
Рагуза — один из самых красивых барочных городов Сицилии с множеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
Экскурсия очень информативна, маршрут живописен настолько, что от открывающихся видов захватывает дух. Спасибо Елене за прекрасно проведённое время.

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