О Ольга 5

Просто замечательная экскурсия! Нас была небольшая группа. Гид профессионал с обширными знаниями истории, архитектуры, археологии. Очень интересно, живо и абсолютно не замечаешь как идёт время. Мы прошли нетуристическим маршрутом, посмотрев два исторических центра:Рагузу и Рагузу Иблу. По пути узнали в чем особенности сицилийского барокко. Рагуза — один из самых красивых барочных городов Сицилии с множеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Экскурсия очень информативна, маршрут живописен настолько, что от открывающихся видов захватывает дух. Спасибо Елене за прекрасно проведённое время.