Все экскурсии в Рагузе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Рагузе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €92. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Рагузе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€92
за 1-12 чел.
Рагуза: барокко по-сицилийски
Познакомиться с историей, традициями и архитектурой одного из красивейших городов Сицилии
Последние отзывы «Экскурсии Рагузы»
- Отзыв на: Рагуза: барокко по-сицилийскиООльга18 февраля 2020Просто замечательная экскурсия! Нас была небольшая группа. Гид профессионал с обширными знаниями истории, архитектуры, археологии. Очень интересно, живо и абсолютно не замечаешь как идёт время. Мы прошли нетуристическим маршрутом, посмотрев два исторических центра:Рагузу и Рагузу Иблу. По пути узнали в чем особенности сицилийского барокко. Рагуза — один из самых красивых барочных городов Сицилии с множеством объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Экскурсия очень информативна, маршрут живописен настолько, что от открывающихся видов захватывает дух. Спасибо Елене за прекрасно проведённое время.