Альгеро, мыс Капо Качча и мистическая пещера Нептуна

Откройте для себя пещеру Нептуна и средневековый Альгеро — город с каталонским характером и морским очарованием.

Маршрут включает поездку вдоль побережья, прогулку по старому городу, обед с морепродуктами и, по желанию, посещение винодельни или «дома бабочек». Идеальный день на Сардинии — яркий, насыщенный и гибкий по вашему вкусу.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас в путешествие!

Отправляйтесь к западному побережью Сардинии, чтобы посетить удивительный город Альгеро и побывать на мысе Капо Качча, где находится одна из главных природных достопримечательностей острова — пещера Нептуна.

Очарование Альгеро

Альгеро часто называют «маленькой Барселоной» благодаря каталонскому наследию, которое сохранилось в его архитектуре, языке и кулинарных традициях. Город также известен как «коралловая столица» Сардинии. Это место, полное жизни и красоты!

Посещение пещеры Нептуна

Начнем с захватывающего визита к пещере Нептуна. Достигнуть её можно двумя способами:

  • На катере, наслаждаясь прекрасными видами моря;
  • На автомобиле, спускаясь по живописной лестнице Эскала дель Кабироль, состоящей из 654 ступеней.

На обратном пути вы можете выбрать гибридный маршрут: один способ — спуститься, а другой — подняться по лестнице или воспользоваться катером.

Прогулка по Альгеро

После захватывающе приключения в пещере мы вернёмся в Альгеро, где вы сможете погулять по историческому центру. Узкие улочки, старинные дома и атмосфера средневекового средиземноморского города оставят у вас незабываемые впечатления.

Дегустация и отдых

Для желающих есть возможность насладиться обедом в одном из местных ресторанов, где подают традиционные каталонские блюда из свежих морепродуктов. В завершение поездки можно заехать на местную винодельню, чтобы попробовать лучшие вина Сардинии.

Семейные развлечения

Если вы путешествуете с детьми, вы можете заменить дегустацию посещением «дома бабочек» — уютного природного уголка в городке Ольмедо, недалеко от Альгеро. Это место подарит незабываемые моменты для всей семьи!

Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • ‭ Знаменитая пещера Нептуна
  • ‭ Исторический центр Альгеро
  • ‭ «Дом бабочек» в городке Ольмедо (особенно интересно для семей с детьми)
Что включено
  • Аренда автомобиля с водителем
  • Услуги гида на русском языке
Что не входит в цену
  • Обед
  • Стоимость места на катере для трансфера к пещере: в обе стороны € 15 на человека, если только возвращение, то € 10 на человека
  • Билет в пещеру € 14 на взрослого, € 10 на детей 7-14 лет, для детей менее 7 лет бесплатно
  • Билет в «Дом бабочек» € 12 на взрослого, € 10 на детей 4-10 лет, для детей менее 4 лет бесплатно
  • Дегустация вин (стоимость зависит от выбора вин)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, апартаменты
Завершение: Возвращение в отель, апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
