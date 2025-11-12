Откройте для себя пещеру Нептуна и средневековый Альгеро — город с каталонским характером и морским очарованием. Маршрут включает поездку вдоль побережья, прогулку по старому городу, обед с морепродуктами и, по желанию, посещение винодельни или «дома бабочек». Идеальный день на Сардинии — яркий, насыщенный и гибкий по вашему вкусу.

Описание экскурсии

Приглашаем вас в путешествие!

Отправляйтесь к западному побережью Сардинии, чтобы посетить удивительный город Альгеро и побывать на мысе Капо Качча, где находится одна из главных природных достопримечательностей острова — пещера Нептуна.

Очарование Альгеро

Альгеро часто называют «маленькой Барселоной» благодаря каталонскому наследию, которое сохранилось в его архитектуре, языке и кулинарных традициях. Город также известен как «коралловая столица» Сардинии. Это место, полное жизни и красоты!

Посещение пещеры Нептуна

Начнем с захватывающего визита к пещере Нептуна. Достигнуть её можно двумя способами:

На катере, наслаждаясь прекрасными видами моря;

На автомобиле, спускаясь по живописной лестнице Эскала дель Кабироль, состоящей из 654 ступеней.

На обратном пути вы можете выбрать гибридный маршрут: один способ — спуститься, а другой — подняться по лестнице или воспользоваться катером.

Прогулка по Альгеро

После захватывающе приключения в пещере мы вернёмся в Альгеро, где вы сможете погулять по историческому центру. Узкие улочки, старинные дома и атмосфера средневекового средиземноморского города оставят у вас незабываемые впечатления.

Дегустация и отдых

Для желающих есть возможность насладиться обедом в одном из местных ресторанов, где подают традиционные каталонские блюда из свежих морепродуктов. В завершение поездки можно заехать на местную винодельню, чтобы попробовать лучшие вина Сардинии.

Семейные развлечения

Если вы путешествуете с детьми, вы можете заменить дегустацию посещением «дома бабочек» — уютного природного уголка в городке Ольмедо, недалеко от Альгеро. Это место подарит незабываемые моменты для всей семьи!