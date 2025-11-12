Маршрут включает поездку вдоль побережья, прогулку по старому городу, обед с морепродуктами и, по желанию, посещение винодельни или «дома бабочек». Идеальный день на Сардинии — яркий, насыщенный и гибкий по вашему вкусу.
Описание экскурсии
Приглашаем вас в путешествие!
Отправляйтесь к западному побережью Сардинии, чтобы посетить удивительный город Альгеро и побывать на мысе Капо Качча, где находится одна из главных природных достопримечательностей острова — пещера Нептуна.
Очарование Альгеро
Альгеро часто называют «маленькой Барселоной» благодаря каталонскому наследию, которое сохранилось в его архитектуре, языке и кулинарных традициях. Город также известен как «коралловая столица» Сардинии. Это место, полное жизни и красоты!
Посещение пещеры Нептуна
Начнем с захватывающего визита к пещере Нептуна. Достигнуть её можно двумя способами:
- На катере, наслаждаясь прекрасными видами моря;
- На автомобиле, спускаясь по живописной лестнице Эскала дель Кабироль, состоящей из 654 ступеней.
На обратном пути вы можете выбрать гибридный маршрут: один способ — спуститься, а другой — подняться по лестнице или воспользоваться катером.
Прогулка по Альгеро
После захватывающе приключения в пещере мы вернёмся в Альгеро, где вы сможете погулять по историческому центру. Узкие улочки, старинные дома и атмосфера средневекового средиземноморского города оставят у вас незабываемые впечатления.
Дегустация и отдых
Для желающих есть возможность насладиться обедом в одном из местных ресторанов, где подают традиционные каталонские блюда из свежих морепродуктов. В завершение поездки можно заехать на местную винодельню, чтобы попробовать лучшие вина Сардинии.
Семейные развлечения
Если вы путешествуете с детьми, вы можете заменить дегустацию посещением «дома бабочек» — уютного природного уголка в городке Ольмедо, недалеко от Альгеро. Это место подарит незабываемые моменты для всей семьи!
Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Знаменитая пещера Нептуна
- Исторический центр Альгеро
- «Дом бабочек» в городке Ольмедо (особенно интересно для семей с детьми)
Что включено
- Аренда автомобиля с водителем
- Услуги гида на русском языке
Что не входит в цену
- Обед
- Стоимость места на катере для трансфера к пещере: в обе стороны € 15 на человека, если только возвращение, то € 10 на человека
- Билет в пещеру € 14 на взрослого, € 10 на детей 7-14 лет, для детей менее 7 лет бесплатно
- Билет в «Дом бабочек» € 12 на взрослого, € 10 на детей 4-10 лет, для детей менее 4 лет бесплатно
- Дегустация вин (стоимость зависит от выбора вин)