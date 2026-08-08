Найдено 3 экскурсии в Сардинии на русском языке, цены от €360. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Сардинии Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттуда €460 за всё до 4 чел. 4 часа Индивидуальная до 7 чел. Обзорная экскурсия на полдня по Коста Смеральда Начало: Отель, апартаменты Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. €360 за всё до 7 чел. 10 часов Индивидуальная до 7 чел. Альгеро, мыс Капо Качча и мистическая пещера Нептуна Начало: Отель, апартаменты Расписание: Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. €540 за всё до 7 чел.

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