Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Сардинии
Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттуда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорная экскурсия на полдня по Коста Смеральда
Начало: Отель, апартаменты
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€360 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Альгеро, мыс Капо Качча и мистическая пещера Нептуна
Начало: Отель, апартаменты
Расписание: Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€540 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сардинии
Самые популярные экскурсии в Сардинии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сардинии в августе 2026
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