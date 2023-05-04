Когда вы находитесь в Италии, у вас есть возможность всего лишь за 50 минут добраться до Франции — на остров, где родился знаменитый Наполеон Бонапарт. И здесь, на южном побережье Корсики, расположен средневековый город Бонифачо, возвышающийся на вершине белой известняковой скалы на высоте 70 метров над уровнем моря. Город, овеянный мифами об Одиссее, омытый бурными волнами, со своим собственным характером, оставит неизгладимое впечатление.

Старинный город на скалеПорт города красив как на открытке, а Старый город — это настоящий лабиринт узких улочек, маленьких площадей и средневековых домов. Мы с вами осмотрим генуэзские укрепления, построенные в XVI веке, прогуляемся по уютным и колоритным улочкам старинного центра и посетим самое красивое в Европе Морское кладбище, где похоронены отважные мореплаватели. Оно возвышается над городом, примостившись на краю утеса с видом на море.

Бонифачо — это не просто традиционный старый город за крепостной стеной, но еще и место с невероятной природой, живописным побережьем, отвесными скалами и бирюзовым морем.