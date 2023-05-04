Город на скале
Приглашаем в путешествие на теплую родину Наполеона Бонапарта — самобытную Корсику, а вернее, в старинный город Бонифачо с его узкими улочками, маленькими площадями и средневековыми домами. Овеянный мифами и омываемый бурными волнами город не оставит вас равнодушными.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Когда вы находитесь в Италии, у вас есть возможность всего лишь за 50 минут добраться до Франции — на остров, где родился знаменитый Наполеон Бонапарт. И здесь, на южном побережье Корсики, расположен средневековый город Бонифачо, возвышающийся на вершине белой известняковой скалы на высоте 70 метров над уровнем моря. Город, овеянный мифами об Одиссее, омытый бурными волнами, со своим собственным характером, оставит неизгладимое впечатление.
Старинный город на скалеПорт города красив как на открытке, а Старый город — это настоящий лабиринт узких улочек, маленьких площадей и средневековых домов. Мы с вами осмотрим генуэзские укрепления, построенные в XVI веке, прогуляемся по уютным и колоритным улочкам старинного центра и посетим самое красивое в Европе Морское кладбище, где похоронены отважные мореплаватели. Оно возвышается над городом, примостившись на краю утеса с видом на море.
Бонифачо — это не просто традиционный старый город за крепостной стеной, но еще и место с невероятной природой, живописным побережьем, отвесными скалами и бирюзовым морем.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт до города, откуда отходит паром
- Сервис гида
- Билет гида на паром в обе стороны
- Что не входит
- Билет на паром в обе стороны
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттудаЗавершение: Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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