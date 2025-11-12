Мои заказы

Обзорная экскурсия на полдня по Коста Смеральда

За полдня вы успеете увидеть всё лучшее, чем славится Коста Смеральда: роскошный Порто Черво, древние нураги и панорамы побережья. В завершение — дегустация сардинского вина с лёгким ланчем на винодельне. Быстро, красиво и со вкусом!
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия по Коста Смеральда станет прекрасной возможностью за полдня познакомиться с одной из самых шикарных и живописных частей Сардинии. Изумрудный Берег известен не только своими белоснежными пляжами и кристально чистым морем, но и тем, что это излюбленное место отдыха многих звезд и состоятельных путешественников.

Путешествие по панорамным дорогам

На экскурсии нас будет ждать увлекательная поездка по живописным панорамным дорогам побережья.

Остановка в Порто Черво

Мы сделаем остановку в Порто Черво — элегантном курортном городке с мариной, изысканными бутиками и архитектурой, которая погружает в атмосферу «элитной деревни». Здесь каждый уголок вдохновляет своей красотой.

Церковь Стелла Марис

Не упустим возможность заглянуть в церковь Стелла Марис — небольшой, но очень значимый храм, где хранится уникальная картина Мадонны кисти Эль Греко. Это место обладает особым спокойствием и умиротворением.

Историческое наследие острова

Мы также окунемся в доисторическое наследие Сардинии, посетив загадочные гробницы гигантов и нураги, которым более 3,5 тысяч лет. Эти уникальные каменные сооружения оставлены древними жителями острова и погружают в атмосферу далекого времени.

Завершение экскурсии на винодельне

Наша экскурсия завершится на винодельне в окрестностях Арцакены. Здесь вас ждёт увлекательное знакомство с местными сортами винограда, тонкостями производства и сертификации вин.

  • Образовательная дегустация лучших вин региона;
  • По желанию, дегустацию можно дополнить легким ланчем с традиционными сардинскими закусками.

Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии, и откройте для себя лучшие уголки Коста Смеральда!

Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главные пункты маршрута:
  • Панорамные места Коста Смеральда
  • Городок Порто Черво
  • Церковь Стелла Марис
  • Нураге
  • Гробница гигантов
  • Винодельня Surrau
Что включено
  • Аренда автомобиля с водителем
  • Услуги гида на русском языке
Что не входит в цену
  • Входные билеты в нураге и гробницы гигантов: € 7 на человека
  • Дегустация вина (€ 5-8 за бокал), сардинские
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, апартаменты
Завершение: Возвращение в отель, апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
