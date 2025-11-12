За полдня вы успеете увидеть всё лучшее, чем славится Коста Смеральда: роскошный Порто Черво, древние нураги и панорамы побережья. В завершение — дегустация сардинского вина с лёгким ланчем на винодельне. Быстро, красиво и со вкусом!

Описание экскурсии

Эта обзорная экскурсия по Коста Смеральда станет прекрасной возможностью за полдня познакомиться с одной из самых шикарных и живописных частей Сардинии. Изумрудный Берег известен не только своими белоснежными пляжами и кристально чистым морем, но и тем, что это излюбленное место отдыха многих звезд и состоятельных путешественников.

Путешествие по панорамным дорогам

На экскурсии нас будет ждать увлекательная поездка по живописным панорамным дорогам побережья.

Остановка в Порто Черво

Мы сделаем остановку в Порто Черво — элегантном курортном городке с мариной, изысканными бутиками и архитектурой, которая погружает в атмосферу «элитной деревни». Здесь каждый уголок вдохновляет своей красотой.

Церковь Стелла Марис

Не упустим возможность заглянуть в церковь Стелла Марис — небольшой, но очень значимый храм, где хранится уникальная картина Мадонны кисти Эль Греко. Это место обладает особым спокойствием и умиротворением.

Историческое наследие острова

Мы также окунемся в доисторическое наследие Сардинии, посетив загадочные гробницы гигантов и нураги, которым более 3,5 тысяч лет. Эти уникальные каменные сооружения оставлены древними жителями острова и погружают в атмосферу далекого времени.

Завершение экскурсии на винодельне

Наша экскурсия завершится на винодельне в окрестностях Арцакены. Здесь вас ждёт увлекательное знакомство с местными сортами винограда, тонкостями производства и сертификации вин.

Образовательная дегустация лучших вин региона;

По желанию, дегустацию можно дополнить легким ланчем с традиционными сардинскими закусками.

Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии, и откройте для себя лучшие уголки Коста Смеральда!