Описание экскурсии
Эта обзорная экскурсия по Коста Смеральда станет прекрасной возможностью за полдня познакомиться с одной из самых шикарных и живописных частей Сардинии. Изумрудный Берег известен не только своими белоснежными пляжами и кристально чистым морем, но и тем, что это излюбленное место отдыха многих звезд и состоятельных путешественников.
Путешествие по панорамным дорогам
На экскурсии нас будет ждать увлекательная поездка по живописным панорамным дорогам побережья.
Остановка в Порто Черво
Мы сделаем остановку в Порто Черво — элегантном курортном городке с мариной, изысканными бутиками и архитектурой, которая погружает в атмосферу «элитной деревни». Здесь каждый уголок вдохновляет своей красотой.
Церковь Стелла Марис
Не упустим возможность заглянуть в церковь Стелла Марис — небольшой, но очень значимый храм, где хранится уникальная картина Мадонны кисти Эль Греко. Это место обладает особым спокойствием и умиротворением.
Историческое наследие острова
Мы также окунемся в доисторическое наследие Сардинии, посетив загадочные гробницы гигантов и нураги, которым более 3,5 тысяч лет. Эти уникальные каменные сооружения оставлены древними жителями острова и погружают в атмосферу далекого времени.
Завершение экскурсии на винодельне
Наша экскурсия завершится на винодельне в окрестностях Арцакены. Здесь вас ждёт увлекательное знакомство с местными сортами винограда, тонкостями производства и сертификации вин.
- Образовательная дегустация лучших вин региона;
- По желанию, дегустацию можно дополнить легким ланчем с традиционными сардинскими закусками.
Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии, и откройте для себя лучшие уголки Коста Смеральда!
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главные пункты маршрута:
- Панорамные места Коста Смеральда
- Городок Порто Черво
- Церковь Стелла Марис
- Нураге
- Гробница гигантов
- Винодельня Surrau
Что включено
- Аренда автомобиля с водителем
- Услуги гида на русском языке
Что не входит в цену
- Входные билеты в нураге и гробницы гигантов: € 7 на человека
- Дегустация вина (€ 5-8 за бокал), сардинские