Еще несколько необычных экскурсий в Сардинии

На протяжении экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ острова Сардинии, услышите легенды и рассказы о местных жителях, их традициях; увидите все основные достопримечательности 🏛️ города.

Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по торговой улочке виа Манну. Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, горой Селла дель Дьяволо, увидите здание городского театра и палаццо Бойл, прогуляетесь 👣 по живописным улочкам. Далее нас ждут Королевская площадь, кафедральный собор Св. Марии, Архиепископский дворец, Королевский дворец, пизанские башни - Св. Панкратия и Слоновья - символы города и множество прекрасных панорам на низлежащие кварталы города Марина, Стампаче и Вилланова. К достопримечательностям Кальяри относятся также природные пруды Санта Джилла и Mолентарджюс — редкой красоты заболоченные зоны, выбранные розовыми фламинго для гнездовья. Пруды и море 🌊 разделяет великолепный пляж 🏖️ Поетто. По завершению экскурсии возможно сделать остановку в сувенирном магазинчике и магазинчике с Деликатесами Сардинии и продегустировать их, а также при желании приобрести понравившиеся.