Еще несколько необычных экскурсий в Сардинии

  1. Италия
  2. Экскурсии

Обзорная экскурсия по Кальяри

Савицкая
Савицкая – Гид из Сардинии
Обзорная экскурсия по Кальяри
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €180 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия по Кальяри
Обзорная экскурсия по Кальяри
На протяжении экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с историей 📖 столицы ⭐️ острова Сардинии, услышите легенды и рассказы о местных жителях, их традициях; увидите все основные достопримечательности 🏛️ города.
Знакомство с Кальяри начнётся в порту — прогуливаясь по центральной улице виа Рома и самому короткому проспекту Кальяри, вы увидите здание городского муниципалитета, узнаете о вице-короле Карле Феличе около его памятника на пьяцце Йен. Вы пройдёте по торговой улочке виа Манну. Замковый квартал встретит вас прекрасными панорамами и визитными карточками города. Вы остановитесь у бастиона Сан Реми, чтобы полюбоваться побережьем, горой Селла дель Дьяволо, увидите здание городского театра и палаццо Бойл, прогуляетесь 👣 по живописным улочкам. Далее нас ждут Королевская площадь, кафедральный собор Св. Марии, Архиепископский дворец, Королевский дворец, пизанские башни - Св. Панкратия и Слоновья - символы города и множество прекрасных панорам на низлежащие кварталы города Марина, Стампаче и Вилланова. К достопримечательностям Кальяри относятся также природные пруды Санта Джилла и Mолентарджюс — редкой красоты заболоченные зоны, выбранные розовыми фламинго для гнездовья. Пруды и море 🌊 разделяет великолепный пляж 🏖️ Поетто. По завершению экскурсии возможно сделать остановку в сувенирном магазинчике и магазинчике с Деликатесами Сардинии и продегустировать их, а также при желании приобрести понравившиеся.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
  • дегустации
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Кальяри
Обзорная экскурсия по Кальяри
Обзорная экскурсия по Кальяри
Обзорная экскурсия по Кальяри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Савицкая
Савицкая
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Сардинии

Обзорная по Изумрудному побережью
60
4 часа
Обзорная по Изумрудному побережью