Что вы увидите
- Порто Черво
- винзавод Суррау
- Полту Куату
- Фи-бич
В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов и олигархов. Наша прогулка 👣 подразумевает близкое знакомство с ними в Порто Черво.
В рамках этой экскурсии 🧭 вы посетите один из заводов местных вин, чтобы увидеть, как рождаются вина нашего острова, какие вина стоит покупать и урожай каких годов заказывать за свой столик.
Мы посетим доисторические артефакты – нураги и гробницы гигантов. Здесь вы увидите величие древних цивилизаций, след которых остался и на Сардинии.
Что не входит
- Входные билеты в археологический комплекс (3-6 евро)
Начало и место завершения
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Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sardinia P.
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