В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов и олигархов. Наша прогулка 👣 подразумевает близкое знакомство с ними в Порто Черво.

В рамках этой экскурсии 🧭 вы посетите один из заводов местных вин, чтобы увидеть, как рождаются вина нашего острова, какие вина стоит покупать и урожай каких годов заказывать за свой столик.

Мы посетим доисторические артефакты – нураги и гробницы гигантов. Здесь вы увидите величие древних цивилизаций, след которых остался и на Сардинии.