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Обзорная по Изумрудному побережью

Sardinia P.
Sardinia P. – Гид из Сардинии
Обзорная по Изумрудному побережью
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • €60 за человека

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Обзорная по Изумрудному побережью
Обзорная по Изумрудному побережью

Что вы увидите

  • Порто Черво
  • винзавод Суррау
  • Полту Куату
  • Фи-бич
В порту фешенебельного курорта на севере Сардинии швартуются яхты шейхов и олигархов. Наша прогулка 👣 подразумевает близкое знакомство с ними в Порто Черво.
В рамках этой экскурсии 🧭 вы посетите один из заводов местных вин, чтобы увидеть, как рождаются вина нашего острова, какие вина стоит покупать и урожай каких годов заказывать за свой столик.
Мы посетим доисторические артефакты – нураги и гробницы гигантов. Здесь вы увидите величие древних цивилизаций, след которых остался и на Сардинии.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в археологический комплекс (3-6 евро)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Обзорная по Изумрудному побережью
Обзорная по Изумрудному побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sardinia P.
Sardinia P.
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