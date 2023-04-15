Обзорная экскурсия по Сардинии — отличный вариант для знакомства с этим невероятным островом! В ходе тура вы посетите самые важные достопримечательности, которые дадут вам полное представление об острове! Маршрут и продолжительность выбираете вы. Познакомьтесь с островом в 3D-варианте — древняя/гастрономическая/современная Сардиния!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Нураги
- Винотека/винодельня
- Гробница Гигантов
- Коста-Смеральда
- Кальяри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по Сардинии в индивидуальном формате полностью подстраивается под ваши интересы и запросы. Вы можете выбрать вариант на полдня (4-5 часов) или на целый день (8-10 часов).
В ходе тура вы можете увидеть следующие достопримечательности:
- Уникальные башни Нураги (2200-800 гг до н. э.).
- Для жителей северной части острова есть возможность посетить Гробницу Гигантов, расположенную недалеко от Нураги.
- Таффоны Сардинии — природные изваяния из гранитных скал, служившие укрытием местному населению, возраст которых превышает 5000-6000 лет. Вы увидите камень-Гриб, камень-Медведь, камень-Слон.
- По желанию можно посетить местную винодельню/винотеку, попробовать сардинские мясные и сырные лакомства.
- Жители северо-восточного побережья могут отправиться на знаменитый курорт Коста-Смеральда, в города Порто Черво, Порто Ротондо, Бая Сардиния и Польту Куату (Порт-Невидимка).
- Жители южного побережья могут побывать в столице острова — городе Кальяри.
Важная информация:
Экскурсия подходит людям с затруднениями в передвижении, так как все интересующие нас локации находятся вблизи парковочных мест.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (если экскурсия проводится на авто гида)
- Услуги гида/водителя
- Чашечка особенного кофе каждому туристу
- Что не входит
- Входные билеты
- Дегустации
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттудаЗавершение: Место проживания туристов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании