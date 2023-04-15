Экскурсия по Сардинии в индивидуальном формате полностью подстраивается под ваши интересы и запросы. Вы можете выбрать вариант на полдня (4-5 часов) или на целый день (8-10 часов).

В ходе тура вы можете увидеть следующие достопримечательности:

Уникальные башни Нураги (2200-800 гг до н. э.).

Для жителей северной части острова есть возможность посетить Гробницу Гигантов, расположенную недалеко от Нураги.

Таффоны Сардинии — природные изваяния из гранитных скал, служившие укрытием местному населению, возраст которых превышает 5000-6000 лет. Вы увидите камень-Гриб, камень-Медведь, камень-Слон.

По желанию можно посетить местную винодельню/винотеку, попробовать сардинские мясные и сырные лакомства.

Жители северо-восточного побережья могут отправиться на знаменитый курорт Коста-Смеральда, в города Порто Черво, Порто Ротондо, Бая Сардиния и Польту Куату (Порт-Невидимка).

Жители южного побережья могут побывать в столице острова — городе Кальяри.

Важная информация:

Экскурсия подходит людям с затруднениями в передвижении, так как все интересующие нас локации находятся вблизи парковочных мест.