Обзорная экскурсия по Сардинии

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Обзорная экскурсия по Сардинии — отличный вариант для знакомства с этим невероятным островом! В ходе тура вы посетите самые важные достопримечательности, которые дадут вам полное представление об острове! Маршрут и продолжительность выбираете вы. Познакомьтесь с островом в 3D-варианте — древняя/гастрономическая/современная Сардиния!
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Обзорная экскурсия по Сардинии
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Нураги
  • Винотека/винодельня
  • Гробница Гигантов
  • Коста-Смеральда
  • Кальяри
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия по Сардинии в индивидуальном формате полностью подстраивается под ваши интересы и запросы. Вы можете выбрать вариант на полдня (4-5 часов) или на целый день (8-10 часов).

В ходе тура вы можете увидеть следующие достопримечательности:

  • Уникальные башни Нураги (2200-800 гг до н. э.).
  • Для жителей северной части острова есть возможность посетить Гробницу Гигантов, расположенную недалеко от Нураги.
  • Таффоны Сардинии — природные изваяния из гранитных скал, служившие укрытием местному населению, возраст которых превышает 5000-6000 лет. Вы увидите камень-Гриб, камень-Медведь, камень-Слон.
  • По желанию можно посетить местную винодельню/винотеку, попробовать сардинские мясные и сырные лакомства.
  • Жители северо-восточного побережья могут отправиться на знаменитый курорт Коста-Смеральда, в города Порто Черво, Порто Ротондо, Бая Сардиния и Польту Куату (Порт-Невидимка).
  • Жители южного побережья могут побывать в столице острова — городе Кальяри.

Важная информация:

Экскурсия подходит людям с затруднениями в передвижении, так как все интересующие нас локации находятся вблизи парковочных мест.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (если экскурсия проводится на авто гида)
  • Услуги гида/водителя
  • Чашечка особенного кофе каждому туристу
Что не входит
  • Входные билеты
  • Дегустации
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место проживания туристов, забираем именно оттуда
Завершение: Место проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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