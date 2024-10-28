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Экскурсии в Савоне

Найдено 1 экскурсия в Савоне на русском языке, цена €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов
Исходить лигурийский уголок вдоль и поперёк и узнать о самых интересных страницах его биографии
Начало: У выхода с территории порта или по договорённости
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

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