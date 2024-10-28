Индивидуальная
до 6 чел.
Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов
Исходить лигурийский уголок вдоль и поперёк и узнать о самых интересных страницах его биографии
Начало: У выхода с территории порта или по договорённости
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна,28 октября 2024Спокойная пешая прогулка, узнали прикольные факты. Гид понравилась
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