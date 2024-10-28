Найдено 1 экскурсия в Савоне на русском языке, цена €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов Исходить лигурийский уголок вдоль и поперёк и узнать о самых интересных страницах его биографии Начало: У выхода с территории порта или по договорённости €160 за всё до 6 чел. Последние отзывы на экскурсии А Анна, Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов Спокойная пешая прогулка, узнали прикольные факты. Гид понравилась

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