Из порта Савоны мы отправимся в лабиринт средневековых улочек исторического центра. Вы увидите Сикстинскую Капеллу, дом президента Италии Сандро Пертини и место, где по одной из версий жил Колумб с семьёй. А также ощутите колорит древнего города, который раньше был могущественным соратником Карфагена в борьбе против Генуи!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Собирать историю города вы будете как мозаику, лавируя между достопримечательностями и шаг за шагом открывая всё новые подробности из древней биографии Савоны. В вашей программе:

• рассмотреть местную Сикстинскую Капеллу — вторую и последнюю после Ватиканской — и даже заглянуть внутрь при желании

• отыскать точки на карте города, где жил и учился президент Италии Сандро Пертини

• добрести до двух первых тратторий Савоны, где готовят древнейшие лигурийские блюда — паниссу и фарианту

• понять, почему городским символом стал экзотический фрукт кинотто

• оценить один из самых красивых дворцов и разобраться, почему он носит дурную славу

• узнать, кто из Пап Римских здесь родился, кто был заключен в тюрьму, и увидеть, что Папы подарили Савоне

• раскрыть, где располагался вход в основное бомбоубежище во время Второй мировой войны

• очутиться на средневековой площади, где решалась судьба многих савонезцев: «казнить нельзя помиловать»

Вы увидите также главный собор Савоны, здание муниципалитета, городской театр, множество дворцов в стиле итальянского либерти и даже подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается широкая панорама города. Вам предстоит насыщенная и увлекательная прогулка и об остальных местах вы узнаете уже при встрече:)

Организационные детали