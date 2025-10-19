Мои заказы

Савона: город Пап, дворцов и удивительных фактов

Исходить лигурийский уголок вдоль и поперёк и узнать о самых интересных страницах его биографии
Из порта Савоны мы отправимся в лабиринт средневековых улочек исторического центра.

Вы увидите Сикстинскую Капеллу, дом президента Италии Сандро Пертини и место, где по одной из версий жил Колумб с семьёй.

А также ощутите колорит древнего города, который раньше был могущественным соратником Карфагена в борьбе против Генуи!
2 отзыва
Описание экскурсии

Собирать историю города вы будете как мозаику, лавируя между достопримечательностями и шаг за шагом открывая всё новые подробности из древней биографии Савоны. В вашей программе:

• рассмотреть местную Сикстинскую Капеллу — вторую и последнюю после Ватиканской — и даже заглянуть внутрь при желании
• отыскать точки на карте города, где жил и учился президент Италии Сандро Пертини
• добрести до двух первых тратторий Савоны, где готовят древнейшие лигурийские блюда — паниссу и фарианту
• понять, почему городским символом стал экзотический фрукт кинотто
• оценить один из самых красивых дворцов и разобраться, почему он носит дурную славу
• узнать, кто из Пап Римских здесь родился, кто был заключен в тюрьму, и увидеть, что Папы подарили Савоне
• раскрыть, где располагался вход в основное бомбоубежище во время Второй мировой войны
• очутиться на средневековой площади, где решалась судьба многих савонезцев: «казнить нельзя помиловать»

Вы увидите также главный собор Савоны, здание муниципалитета, городской театр, множество дворцов в стиле итальянского либерти и даже подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается широкая панорама города. Вам предстоит насыщенная и увлекательная прогулка и об остальных местах вы узнаете уже при встрече:)

Организационные детали

  • Возьмите немного наличных — иногда в кафе не принимают оплату картой
  • По предварительной договорённости место встречи можно изменить
  • При количестве участников больше 6 человек, дополнительная плата с каждого следующего — 20€

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У выхода с территории порта или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Савоне
Провела экскурсии для 47 туристов
Бонджорно! Меня зовут Светлана, я журналист и экскурсовод по специальности, и исследователь по духу. Три года назад я переехала из Москвы в Савону и влюбилась в этот сказочный край. Два года профессионально
занимаюсь разработкой и составлением экскурсий по Савоне и Лигурии. В своих турах с радостью делюсь местами, которые мне лично удалось открыть. Они проходят в основном вдали от обычных «приевшихся» туристических маршрутов по настоящей Лигурии и ее очаровательным и самобытным местам, по тропам, до которых еще не успел добраться массовый туризм. Откройте для себя запоминающийся колорит и аутентичную чарующую сторону Лигурии в ваших путешествиях по Италии вместе со мной!

Nelli
19 окт 2025
Экскурсия,в сопровождении Светланы,была на все 100!
Учитывалось каждое наше пожелание,по всему маршруту(от желания попить кофе, до купания в море)
Успели все!
Светлана очень приятный,знающий и заинтересованный человек,своим делом!
Благодарим!
А
Анна,
28 окт 2024
Спокойная пешая прогулка, узнали прикольные факты. Гид понравилась