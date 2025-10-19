Вы увидите Сикстинскую Капеллу, дом президента Италии Сандро Пертини и место, где по одной из версий жил Колумб с семьёй.
А также ощутите колорит древнего города, который раньше был могущественным соратником Карфагена в борьбе против Генуи!
Описание экскурсии
Собирать историю города вы будете как мозаику, лавируя между достопримечательностями и шаг за шагом открывая всё новые подробности из древней биографии Савоны. В вашей программе:
• рассмотреть местную Сикстинскую Капеллу — вторую и последнюю после Ватиканской — и даже заглянуть внутрь при желании
• отыскать точки на карте города, где жил и учился президент Италии Сандро Пертини
• добрести до двух первых тратторий Савоны, где готовят древнейшие лигурийские блюда — паниссу и фарианту
• понять, почему городским символом стал экзотический фрукт кинотто
• оценить один из самых красивых дворцов и разобраться, почему он носит дурную славу
• узнать, кто из Пап Римских здесь родился, кто был заключен в тюрьму, и увидеть, что Папы подарили Савоне
• раскрыть, где располагался вход в основное бомбоубежище во время Второй мировой войны
• очутиться на средневековой площади, где решалась судьба многих савонезцев: «казнить нельзя помиловать»
Вы увидите также главный собор Савоны, здание муниципалитета, городской театр, множество дворцов в стиле итальянского либерти и даже подниметесь на смотровую площадку, откуда открывается широкая панорама города. Вам предстоит насыщенная и увлекательная прогулка и об остальных местах вы узнаете уже при встрече:)
Организационные детали
- Возьмите немного наличных — иногда в кафе не принимают оплату картой
- По предварительной договорённости место встречи можно изменить
- При количестве участников больше 6 человек, дополнительная плата с каждого следующего — 20€
Отзывы и рейтинг
Учитывалось каждое наше пожелание,по всему маршруту(от желания попить кофе, до купания в море)
Успели все!
Светлана очень приятный,знающий и заинтересованный человек,своим делом!
Благодарим!