Выбирайте и другие экскурсии в Шикли

Шикли — история и легенды Наша прогулка начнется на одной из самых красивых улиц Сицилии, названной в честь местного барона. Я расскажу, во время съемок какого фильма муниципалитет Шикли превратился в полицию, почему простолюдинам был запрещен вход в церковь святого Иоанна Евангелиста и где находится картина испанского художника, на которой Иисус изображен облаченным в юбку. Кроме того, вы услышите о феномене сицилийского барокко и узнаете, какие всемирно известные художники жили и работали в Шикли.
Жилище бедняка или дворец аристократа Во второй части экскурсии я предложу два варианта на выбор. Любители природы смогут подняться на живописный холм, насладиться потрясающими видами города и исследовать грот, в котором жила обычная крестьянская семья. Вторая опция придется по душе ценителям старинной архитектуры и мира аристократии: вы посетите дворцы XVIII-XX веков, заглянете в музей одежды и узнаете о жизни знатных семей того времени.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: грот — 3 евро, музей одежды — 2,5 евро. Кроме того, по вашему желанию, мы можем посетить: церковь с органом — 2 евро, дворец Патане — 2,5 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на улице Mormina Penna.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алла, я родом из Санкт-Петербурга. Живу на Сицилии 15 лет, и за эти годы всей душой полюбила этот остров. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом.