Выбирайте и другие экскурсии в Шикли

Вы полюбуетесь его невероятными ландшафтами, зайдете в старинные церкви и дворцы и узнаете о местных гастрономических специалитетах. А еще услышите, как и когда Шикли был разрушен и отстроен заново в стиле сицилийского барокко.
Описание экскурсии
Шикли — история и легенды
Наша прогулка начнется на одной из самых красивых улиц Сицилии, названной в честь местного барона. Я расскажу, во время съемок какого фильма муниципалитет Шикли превратился в полицию, почему простолюдинам был запрещен вход в церковь святого Иоанна Евангелиста и где находится картина испанского художника, на которой Иисус изображен облаченным в юбку. Кроме того, вы услышите о феномене сицилийского барокко и узнаете, какие всемирно известные художники жили и работали в Шикли.
Жилище бедняка или дворец аристократа
Во второй части экскурсии я предложу два варианта на выбор. Любители природы смогут подняться на живописный холм, насладиться потрясающими видами города и исследовать грот, в котором жила обычная крестьянская семья. Вторая опция придется по душе ценителям старинной архитектуры и мира аристократии: вы посетите дворцы XVIII-XX веков, заглянете в музей одежды и узнаете о жизни знатных семей того времени.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: грот — 3 евро, музей одежды — 2,5 евро. Кроме того, по вашему желанию, мы можем посетить: церковь с органом — 2 евро, дворец Патане — 2,5 евро.