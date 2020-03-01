Выбирайте и другие экскурсии в Шикли

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Увидеть самые интересные места элегантного сицилийского города и раскрыть его секреты

Алла
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Алла – ваш гид
Шикли — чудесный городок на перекрестке трех долин со скалистыми склонами.

Вы полюбуетесь его невероятными ландшафтами, зайдете в старинные церкви и дворцы и узнаете о местных гастрономических специалитетах.

А еще услышите, как и когда Шикли был разрушен и отстроен заново в стиле сицилийского барокко.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Mormina Penna
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Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание

Что вас ожидает

Шикли — история и легенды
Наша прогулка начнется на одной из самых красивых улиц Сицилии, названной в честь местного барона. Я расскажу, во время съемок какого фильма муниципалитет Шикли превратился в полицию, почему простолюдинам был запрещен вход в церковь святого Иоанна Евангелиста и где находится картина испанского художника, на которой Иисус изображен облаченным в юбку. Кроме того, вы услышите о феномене сицилийского барокко и узнаете, какие всемирно известные художники жили и работали в Шикли.

Жилище бедняка или дворец аристократа
Во второй части экскурсии я предложу два варианта на выбор. Любители природы смогут подняться на живописный холм, насладиться потрясающими видами города и исследовать грот, в котором жила обычная крестьянская семья. Вторая опция придется по душе ценителям старинной архитектуры и мира аристократии: вы посетите дворцы XVIII-XX веков, заглянете в музей одежды и узнаете о жизни знатных семей того времени.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: грот — 3 евро, музей одежды — 2,5 евро. Кроме того, по вашему желанию, мы можем посетить: церковь с органом — 2 евро, дворец Патане — 2,5 евро.

Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание
Шикли — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Mormina Penna.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алла
Алла
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алла, я родом из Санкт-Петербурга. Живу на Сицилии 15 лет, и за эти годы всей душой полюбила этот остров. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом.
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