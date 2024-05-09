Выбирайте и другие экскурсии в Шикли

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Шикли - первое свидание

Увидеть самые интересные места элегантного сицилийского города и раскрыть его секреты
Шикли — чудесный городок на перекрестке трех долин со скалистыми склонами.

Вы полюбуетесь его невероятными ландшафтами, зайдете в старинные церкви и дворцы и узнаете о местных гастрономических специалитетах. А еще услышите, как и когда Шикли был разрушен и отстроен заново в стиле сицилийского барокко.
5
2 отзыва
Шикли - первое свидание
Шикли - первое свидание
Шикли - первое свидание

Описание экскурсии

Шикли — история и легенды

Наша прогулка начнется на одной из самых красивых улиц Сицилии, названной в честь местного барона. Я расскажу, во время съемок какого фильма муниципалитет Шикли превратился в полицию, почему простолюдинам был запрещен вход в церковь святого Иоанна Евангелиста и где находится картина испанского художника, на которой Иисус изображен облаченным в юбку. Кроме того, вы услышите о феномене сицилийского барокко и узнаете, какие всемирно известные художники жили и работали в Шикли.

Жилище бедняка или дворец аристократа

Во второй части экскурсии я предложу два варианта на выбор. Любители природы смогут подняться на живописный холм, насладиться потрясающими видами города и исследовать грот, в котором жила обычная крестьянская семья. Вторая опция придется по душе ценителям старинной архитектуры и мира аристократии: вы посетите дворцы XVIII-XX веков, заглянете в музей одежды и узнаете о жизни знатных семей того времени.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: грот — 3 евро, музей одежды — 2,5 евро. Кроме того, по вашему желанию, мы можем посетить: церковь с органом — 2 евро, дворец Патане — 2,5 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваш гид в Шикли
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 11 часов 20 минут
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алла, я родом из Санкт-Петербурга. Живу на Сицилии 15 лет, и за эти годы всей душой полюбила этот остров. С удовольствием поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
Прекрасная экскурсия с прекрасным рассказчиком - экскурсоводом. Когда гид живет в месте проведения экскурсии это лучший выбор, вы будете знать все! Настоятельно рекомендую! Мы были в восторге и даже думаем приехать еще раз (хотим таки попасть в популярный ресторанчик где бронь за неделю).
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J
Экскурсия прошла замечательно. Было интересно и познавательно. Большое спасибо. Аллочка!В следующий раз непременно встретимся еще.
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от €60 за экскурсию