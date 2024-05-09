Выбирайте и другие экскурсии в Шикли

Шикли — чудесный городок на перекрестке трех долин со скалистыми склонами. Вы полюбуетесь его невероятными ландшафтами, зайдете в старинные церкви и дворцы и узнаете о местных гастрономических специалитетах. А еще услышите, как и когда Шикли был разрушен и отстроен заново в стиле сицилийского барокко.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Шикли — история и легенды

Наша прогулка начнется на одной из самых красивых улиц Сицилии, названной в честь местного барона. Я расскажу, во время съемок какого фильма муниципалитет Шикли превратился в полицию, почему простолюдинам был запрещен вход в церковь святого Иоанна Евангелиста и где находится картина испанского художника, на которой Иисус изображен облаченным в юбку. Кроме того, вы услышите о феномене сицилийского барокко и узнаете, какие всемирно известные художники жили и работали в Шикли.

Жилище бедняка или дворец аристократа

Во второй части экскурсии я предложу два варианта на выбор. Любители природы смогут подняться на живописный холм, насладиться потрясающими видами города и исследовать грот, в котором жила обычная крестьянская семья. Вторая опция придется по душе ценителям старинной архитектуры и мира аристократии: вы посетите дворцы XVIII-XX веков, заглянете в музей одежды и узнаете о жизни знатных семей того времени.

Организационные детали

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: грот — 3 евро, музей одежды — 2,5 евро. Кроме того, по вашему желанию, мы можем посетить: церковь с органом — 2 евро, дворец Патане — 2,5 евро.