Найдено 2 экскурсии в Сорренто на русском языке, цены от €300. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине На автобусе На микроавтобусе 8 часов 34 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Амальфитанское побережье - мировое достояние Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе от €450 за всё до 3 чел. 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Побег на Амальфитанское Побережье Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00 €300 за всё до 4 чел.

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