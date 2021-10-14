Все экскурсии в Сорренто
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сорренто – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от €250. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сорренто почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-10 чел.
Амальфитанское побережье — мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города — авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия
6ч
€250
за 1-10 чел.
Путешествие по Амальфитанскому побережью
Кусочек Норвегии на скалах Сорентийского залива: фьорды, дикая природа и чарующее море
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
€275
за 1-4 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Последние отзывы «Экскурсии Сорренто»
- AAnželika14 октября 2021Экскурсия была довольно интересной, Станислав и Ольга - очень порядочные и приветливые, знающие толк в своём деле гиды, они максимально учли все наши просьбы, и сделали этот день незабываемым, полным впечатлений! Одно уже знакомство с душевным Сальвадором, покорившего наши сердца, и тестирование наивкуснейшего свежевыжатого гранатово-апельсинового сока и сладкого винограда стоит того! 😀Спасибо вам огромное, обязательно вернёмся в Соренто снова, и надеемся продолжить знакомство с Италией вместе с вами☺️!
- IInna23 сентября 2021Благодарим Станислава за прекрасный день на Амальфитанском побережье! Рекомендуем!
- ЮЮлия2 сентября 2020Must visit!!! Очень круто, красочно и насыщенно! Увидеть города с высоты и с моря, прогуляться по улочкам и даже изготовить бумагу, выпить вина с шикарным видом, услышать истории местных городов и их хранителей, и увидеть бесконечность. Душевные и веселые Станислав и Ольга! Спасибо! Рекомендую на 200%!!!
- ТТатьяна30 сентября 2019Мы были на экскурсии 14 сентября 2019 года на Амальфитанском побережье. Получили массу незабываемых впечатлений и эстетическое удовольствие. Красота побережья и интересный рассказ гида Эллины сделали свое дело, мы до сих пор пребываем в шоке от местных красот. Местный продавец фруктов, колоритный Сальваторе устроил нам целое шоу и угостил фруктами, Горный серпантин над морем, завораживающие виды- это стоит того, чтобы влюбиться в Амальфи навсегда. Еще хочется отметить уверенную и безопасную езду Эллины по горным серпантинам, она профессионал своего дела. Спасибо, за незабываемые впечатления. Салюте и процветания!
- ЛЛариса21 апреля 2019Добрый вечер! Прекрасно провели время с Эллиной! Интересный маршрут и много исторических событий! Подстроилась под желания нашей группы. Показала много интересных мест и рассказала большое количество увлекательных историй. Рекомендуем
- ГГеоргий29 октября 2018Замечательная экскурсия с прекрасным гидом.