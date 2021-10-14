Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние A Anželika 5 Экскурсия была довольно интересной, Станислав и Ольга - очень порядочные и приветливые, знающие толк в своём деле гиды, они максимально учли все наши просьбы, и сделали этот день незабываемым, полным впечатлений! Одно уже знакомство с душевным Сальвадором, покорившего наши сердца, и тестирование наивкуснейшего свежевыжатого гранатово-апельсинового сока и сладкого винограда стоит того! 😀Спасибо вам огромное, обязательно вернёмся в Соренто снова, и надеемся продолжить знакомство с Италией вместе с вами☺️!

Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние I Inna 5 Благодарим Станислава за прекрасный день на Амальфитанском побережье! Рекомендуем!

Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние Ю Юлия 5 Must visit!!! Очень круто, красочно и насыщенно! Увидеть города с высоты и с моря, прогуляться по улочкам и даже изготовить бумагу, выпить вина с шикарным видом, услышать истории местных городов и их хранителей, и увидеть бесконечность. Душевные и веселые Станислав и Ольга! Спасибо! Рекомендую на 200%!!!

Отзыв на: Один день на Амальфитанском побережье Т Татьяна 5 Мы были на экскурсии 14 сентября 2019 года на Амальфитанском побережье. Получили массу незабываемых впечатлений и эстетическое удовольствие. Красота побережья и интересный рассказ гида Эллины сделали свое дело, мы до сих пор пребываем в шоке от местных красот. Местный продавец фруктов, колоритный Сальваторе устроил нам целое шоу и угостил фруктами, Горный серпантин над морем, завораживающие виды- это стоит того, чтобы влюбиться в Амальфи навсегда. Еще хочется отметить уверенную и безопасную езду Эллины по горным серпантинам, она профессионал своего дела. Спасибо, за незабываемые впечатления. Салюте и процветания!

Отзыв на: Один день на Амальфитанском побережье Л Лариса 5 Добрый вечер! Прекрасно провели время с Эллиной! Интересный маршрут и много исторических событий! Подстроилась под желания нашей группы. Показала много интересных мест и рассказала большое количество увлекательных историй. Рекомендуем