Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сорренто
Самые популярные экскурсии в Сорренто
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Сколько стоит экскурсия по Сорренто в августе 2026
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