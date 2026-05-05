2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Амальфитанское побережье — сказочное царство, воспетое поэтами разных эпох, известное во всем мире. С любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз.
В этом путешествии вас ждет многообразие красок и рельефа природы, пятьдесят километров обрывистых скал и разбивающегося об них моря, завораживающие пляжи с лазурной водой и разноцветные городки на возвышенностях.
Предлагаемая мной экскурсия включает в себя посещение всех исторически значимых и одновременно исключительно красивых мест. Я расскажу увлекательные легенды и истории о славном прошлом бывшей морской республики.
Вы побываете на самых замечательных панорамных площадках и познакомитесь с прекрасными городами Позитано, жемчужиной Амальфитанского побережья, Амальфи, где посетите Кафедральный собор Андрея Первозванного и примете участие в изготовлении знаменитого лимончелло, Равелло — место, которому испокон веков принадлежат сердца писателей, композиторов, художников и поэтов. Вы увидите знаменитые виллу Руфоло и виллу Чимброне, а также Кафедральный собор Св. Пантелемона. Равелло напоминает одну большую террасу, каким-то чудом возникшую на крутом склоне над морем, на высоте 350 м. Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам.
Кроме того, по пути к городам мы побываем в Изумрудной пещере и посетим Римскую виллу (1 век до н. э.).
Вас ждёт незабываемое путешествие с профессиональным водителем.
Организационные детали
Передвижение проходит на частном комфортабельном микроавтобусе.
В стоимость экскурсии не входит: питание; входные билеты в музеи и виллы (от 3 до 6 евро с человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Сорренто
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Мне 39 лет и я очень люблю место, в котором проживаю, а именно Амальфитанское побережье. За 15 лет в Италии я очень хорошо изучил эту страну. читать дальшеуменьшить
Поэтому предлагаю услуги по организации различных видов экскурсий: - это индивидуальные и групповые поездки на личном комфортабельном микроавтобусе 9 мест в различные точки Юга Италии:(Амальфитанское побережье, Салерно, Неаполь, Помпеи, Везувий, Бари, Зоосафари, Казерта, Рим.) А так же предоставляю прогулочный катер и услуги переводчика. Помощь в осуществлении шопинга. Подготовлю любую индивидуальную программу, согласно ваших пожеланий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Диана
Все было супер, спасибо Станиславу за индивидуальный подход! Очень интересный, живой и замечательный экскурсовод! Узнали и увидели много нового!!
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Т
Татьяна
Я даже не знаю, с чего начать, чтобы описать наш восторг от экскурсии со Станиславом по Амальфитанскому побережью. Это был один из самых ярких дней нашего путешествия! Станислав забрал нас утром читать дальшеуменьшить
из гостиницы в Сорренто и провёл с нами практически целый день. Он показал нам столько потрясающих мест, которые мы никогда не смогли бы найти самостоятельно. Мы узнали много интересного о местных традициях, истории и жизни региона. Рассказ был очень увлекательным, информативным и лёгким для восприятия. На протяжении всей экскурсии Станислав ни разу нас не торопил. Он с удовольствием останавливался в самых красивых местах, чтобы мы могли сделать фотографии, а их на побережье бесчисленное множество. В тот день было очень жарко, и благодаря его совету мы даже успели искупаться и освежиться. Он порекомендовал нам замечательный ресторан в Амальфи, показал места, известные только местным жителям, и дал возможность спокойно прогуляться по уютным улочкам и магазинчикам Позитано. Несмотря на то, что мы путешествовали с двумя детьми, Станислав был невероятно терпелив, внимателен и всегда учитывал наши пожелания. От всей души рекомендую экскурсию со Станиславом абсолютно всем! Если вы хотите не просто увидеть Амальфитанское побережье, а по-настоящему почувствовать его атмосферу, узнать интересные истории и открыть для себя места, которые не найдёте в обычных путеводителях, обязательно выбирайте экскурсию с ним. Мы остались в полном восторге и уже мечтаем вернуться, чтобы вместе со Станиславом открыть для себя другие уголки этого невероятно красивого региона.
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С
Симона
Гид Станислав - это лучшее, что могло с нами случиться на Амальфитанском побережье! Надо сказать, что взаимная «любовь» с гидом случилась не сразу, в первые 30 минут знакомства возникло несколько читать дальшеуменьшить
сомнительных ситуаций, однако все, что было после (а это было почти 10 совместно проведенных часов) - превзошло наши ожидания. Станислав из тех гидов, которые не поведут тебя на самую забитую туристами улицу или точку для фотографии, но выберет другой маршрут, еще более интересный и запоминающийся! Перед Станиславом всегда открываются закрытые двери, его гостям всегда дадут лучший столик в ресторане или самый вкусный кусочек пиццы. В общем, если хотите почувствовать себя «своим» на Амальфитанском побережье - то очень рекомендуем вам гида Станислава!!!
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Е
Елена
Вчера мы посетили Амальфитанское побережье🤩. Поездка со Станиславом была просто великолепная! Профессиональный водитель, забрал нас от отеля, возил нас по всему побережью, знает историю, обычаи, жителей, дал нам много советов, читать дальшеуменьшить
организовал нам обед в отличном ресторане! Просто молодец!!! Очень рекомендуем всем кто планирует поездку на Амальфитанское побережье заказывать с ним экскурсии. В сезон проводит и экскурсии на лодке … Желаем Станиславу всего наилучшего!!! Спасибо огромное!!! 🥰
+2
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Ирина
Прекрасная экскурсия с отличным гидом! Очень интересно и познавательно) Красота необыкновенная!) Рекомендуем Станислава от всей души!)
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Наталия
Замечательная экскурсия! Станислав очень хорошо рассказывал об истории, традициях этого региона. Рекомендовал замечательный ресторан. Было очень вкусно! Рекомендую!
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