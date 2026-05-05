2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Амальфитанское побережье — сказочное царство, воспетое поэтами разных эпох, известное во всем мире. С любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз. В этом путешествии вас ждет многообразие красок и рельефа природы, пятьдесят километров обрывистых скал и разбивающегося об них моря, завораживающие пляжи с лазурной водой и разноцветные городки на возвышенностях.

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Описание экскурсии

Программа

Предлагаемая мной экскурсия включает в себя посещение всех исторически значимых и одновременно исключительно красивых мест. Я расскажу увлекательные легенды и истории о славном прошлом бывшей морской республики.

Вы побываете на самых замечательных панорамных площадках и познакомитесь с прекрасными городами Позитано, жемчужиной Амальфитанского побережья, Амальфи, где посетите Кафедральный собор Андрея Первозванного и примете участие в изготовлении знаменитого лимончелло, Равелло — место, которому испокон веков принадлежат сердца писателей, композиторов, художников и поэтов. Вы увидите знаменитые виллу Руфоло и виллу Чимброне, а также Кафедральный собор Св. Пантелемона. Равелло напоминает одну большую террасу, каким-то чудом возникшую на крутом склоне над морем, на высоте 350 м. Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам.

Кроме того, по пути к городам мы побываем в Изумрудной пещере и посетим Римскую виллу (1 век до н. э.).

Вас ждёт незабываемое путешествие с профессиональным водителем.

Организационные детали