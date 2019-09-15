2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города — авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе

Станислав
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Станислав – ваш гид
Амальфитанское побережье — сказочное царство, воспетое поэтами разных эпох, известное во всем мире.

С любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз.

В этом путешествии вас ждет многообразие красок и рельефа природы, пятьдесят километров обрывистых скал и разбивающегося об них моря, завораживающие пляжи с лазурной водой и разноцветные городки на возвышенностях.

От 300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Амальфитанское побережье — мировое достояние
Амальфитанское побережье — мировое достояние

Программа

Предлагаемая мной экскурсия включает в себя посещение всех исторически значимых и одновременно исключительно красивых мест. Я расскажу увлекательные легенды и истории о славном прошлом бывшей морской республики.

Вы побываете на самых замечательных панорамных площадках и познакомитесь с прекрасными городами Позитано, жемчужиной Амальфитанского побережья, Амальфи, где посетите Кафедральный собор Андрея Первозванного и примете участие в изготовлении знаменитого лимончелло, Равелло — место, которому испокон веков принадлежат сердца писателей, композиторов, художников и поэтов. Вы увидите знаменитые виллу Руфоло и виллу Чимброне, а также Кафедральный собор Св. Пантелемона. Равелло напоминает одну большую террасу, каким-то чудом возникшую на крутом склоне над морем, на высоте 350 м. Это самая высокая точка Амальфитанского побережья, и именно здесь я посоветую вам попробовать блюда итальянской кухни по приемлемым ценам.

Кроме того, по пути к городам мы побываем в Изумрудной пещере и посетим Римскую виллу (1 век до н.э.).

Вас ждёт незабываемое путешествие с профессиональным водителем.

Организационные детали

  • Передвижение проходит на частном комфортабельном микроавтобусе.
  • В стоимость экскурсии не входит: питание; входные билеты в музеи и виллы (от 3 до 6 евро с человека).
Амальфитанское побережье — мировое достояние
Амальфитанское побережье — мировое достояние

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Станислав
Станислав
Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Мне 39 лет и я очень люблю место, в котором проживаю, а именно Амальфитанское побережье. За 15 лет в Италии я очень хорошо изучил эту страну. Поэтому предлагаю услуги по организации различных видов экскурсий: - это индивидуальные и групповые поездки на личном комфортабельном микроавтобусе 9 мест в различные точки Юга Италии:( Амальфитанское побережье, Салерно, Неаполь, Помпеи, Везувий, Бари, Зоосафари, Казерта, Рим.) А так же предоставляю прогулочный катер и услуги переводчика. Помощь в осуществлении шопинга. Подготовлю любую индивидуальную программу, согласно ваших пожеланий.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Очень хорошо
6 мая 2019
Прекрасная экскурсия, Станислав очень приятный, отзывчивый человек, интересный рассказчик. Организовал для нас путешествие наилучшим образом! Наша компания осталась очень довольна и мы надеемся встретиться с ним снова!

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