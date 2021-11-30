Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине

Находясь в Сорренто, обязательно посетите чудесное побережье Амальфи

Индивидуально
для 8 чел.
Находясь в Сорренто, обязательно посетите чудесное побережье Амальфи.

Позвольте нам управлять автомобилем, и вы сможете сосредоточиться на самом красивом участке побережья Италии, посещая жемчужины холмов Равелло, Амальфи и Позитано.
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Из Сорренто: живописный тур на целый день по побережью Амальфи на машине
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите поездку по великолепному побережью Амальфи на машине и сосредоточьтесь на осмотре достопримечательностей, а мы позаботимся о вождении
  2. Посетите Позитано, который спускается с холма к морю, и Равелло, где богатые отдыхали на протяжении тысячелетий
  3. Испытайте непринужденное великолепие Амальфи, когда-то ведущей торговой державы в Западном Средиземноморье
Вы можете сами проехать по великолепному побережью Амальфи, поехать куда хотите и время от времени останавливаться, чтобы полюбоваться невероятными видами. Или вы можете потеряться в одном захватывающем пейзаже за другим, когда едете в Позитано, Равелло и Амальфи, договариваясь об остановках с водителем.
Вскоре после отъезда из Сорренто в поле зрения появляется легендарный остров Капри. Остановитесь, чтобы сделать несколько фотографий, и водитель может забрать некоторых из вас. Вскоре вы прибываете в Позитано, который простирается на склоне холма к морю. Водитель припаркуется возле главной площади, и вы сможете делать покупки и осматривать достопримечательности около часа.
По пути в Равелло вы посетите Конка-дей-Марини, где сможете посетить очаровательную Изумрудную пещеру и, если хотите, фабрику керамики. Затем продолжайте движение в Равелло. Пообедайте в ресторане в этом очаровательном убежище богатых и знаменитых более 1000 лет на вершине холма.
Наконец, что не менее важно, идет Амальфи, некогда крупная держава в Западном Средиземноморье. Его былая слава живет в великолепной архитектуре и множестве флагов. Выпейте кофе и прогуляйтесь по этой жемчужине, которая считается самым красивым участком протяженного побережья Италии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Личный автомобиль и все связанные с транспортировкой расходы
  • англоговорящий водитель
  • 1 бутылка воды на человека
Что не входит
  • Входные билеты в музеи, руины, частные виллы и Изумрудную пещеру
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Мы семейный бизнес
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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