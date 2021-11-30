Вы можете сами проехать по великолепному побережью Амальфи, поехать куда хотите и время от времени останавливаться, чтобы полюбоваться невероятными видами. Или вы можете потеряться в одном захватывающем пейзаже за другим, когда едете в Позитано, Равелло и Амальфи, договариваясь об остановках с водителем.

Вскоре после отъезда из Сорренто в поле зрения появляется легендарный остров Капри. Остановитесь, чтобы сделать несколько фотографий, и водитель может забрать некоторых из вас. Вскоре вы прибываете в Позитано, который простирается на склоне холма к морю. Водитель припаркуется возле главной площади, и вы сможете делать покупки и осматривать достопримечательности около часа.

По пути в Равелло вы посетите Конка-дей-Марини, где сможете посетить очаровательную Изумрудную пещеру и, если хотите, фабрику керамики. Затем продолжайте движение в Равелло. Пообедайте в ресторане в этом очаровательном убежище богатых и знаменитых более 1000 лет на вершине холма.

Наконец, что не менее важно, идет Амальфи, некогда крупная держава в Западном Средиземноморье. Его былая слава живет в великолепной архитектуре и множестве флагов. Выпейте кофе и прогуляйтесь по этой жемчужине, которая считается самым красивым участком протяженного побережья Италии.