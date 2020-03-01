Экскурсии по пригородам Сорренто

Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу