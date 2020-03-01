Экскурсии по пригородам Сорренто

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Кусочек Норвегии на скалах Сорентийского залива: фьорды, дикая природа и чарующее море

Елена
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Елена – ваш гид
С Норвегией побережье сравнивают не случайно.

Высокие обрывистые скалы, узкие заливы-фьорды, дикая природа и необыкновенной красоты море.

Легко поверить, что коварные красавицы Сирены, лишающие мужчин разума и кошелька, обитали в этих водах.

Вас ждет приятное, полное впечатлений путешествие по самым очаровательным местам побережья.
250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Путешествие по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью

Программа

  • Мы посетим самые красивые уголки побережья, увидим знаменитые острова Ли Гали — бывшую собственность Рудольфа Нуриева.
  • Полюбуемся с высоты утеса городом Позитано — столицей летней европейской моды.
  • Остановимся в городе Амалфи, где в соборе 13 века хранятся в крипте останки Святого Андрея Первозванного, перевезенные сюда в 1208 году из Константинополя.
  • При желании поднимемся на высоту города Равелло, чтобы увидеть старинный храм святого Пантелеймона и полюбоваться панорамой залива с высоты 500 метров над уровнем моря.

Организационные детали

Важно: транспорт с профессиональным водителем оплачивается дополнительно (280€). Или возможна поездка на вашем автомобиле (имейте в виду, что дорога достаточно сложная).

Путешествие по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
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