Экскурсии по пригородам Сорренто

Школьное увлечение историей и профессиональное занятие искусством стали моей профессией, сначала в России (Молодежная туристическая организация),а теперь в Италии. После курсов для гидов-профессионалов, я получила Лицензию от региона Кампания на право проведения экскурсий. Живу в Италии 15 лет и здесь впервые попробовала себя в роли журналиста, после чего появилась в печати моя книга о Южной Италии.Я люблю Неаполь и в моих экскурсиях стараюсь передать туристам свое отношение к городу
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города — авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Амальфитанское побережье — сказочное царство, воспетое поэтами разных эпох, известное во всем мире. С любой его точки открываются потрясающие виды, от которых невозможно оторвать глаз. В этом путешествии вас ждет многообразие красок и рельефа природы, пятьдесят километров обрывистых скал и разбивающегося об них моря, завораживающие пляжи с лазурной водой и разноцветные городки на возвышенностях.
Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано
Сбежав из шумного Неаполя, вы проведете целый день в окружении восхитительных видов и сказочной природы Амальфитанского побережья. Вы увидите самые красивые уголки и открыточные пейзажи Амальфитаны, пройдете по южным улочкам прибрежных городов, отведаете блюда местной кухни, услышите истории, легенды и подробности современной жизни этого региона. Поверьте, всего один день – и ваше сердце навсегда будет отдано Амальфитане!