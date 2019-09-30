4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сказочные пейзажи Амальфитаны

Я заберу вас из порта или любой гостиницы Неаполя, Салерно или Сорренто, а затем увезу на целый день в красивейший мир, где пронзительно-синее море обрамляет узкая и пестрая лента побережья, с античных времен покоряющая сердца всех, кто хотя бы раз ее увидел. Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним. Мы будем останавливаться, чтобы попить кофе, насладиться роскошными видами и сделать впечатляющие фотографии. По пути мы сможем остановиться на обед в ресторане с потрясающим видом на побережье и блюдами из свежих морепродуктов.

Очарование прибрежных городков

Во время путешествия вы посетите самые интересные и красивые города, нанизанные, словно бусины, на нитку побережья. Амальфи покорит вас живописными улочками и богатой историей. В Равелло вы услышите истории о богемной элите: здесь часто останавливались Вагнер, Лоуренс, Феллини и другие деятели искусства. А атмосферный городок Позитано сможет вас удивить не только волшебными пейзажами, но и богатой культурной жизнью, а также связью с Россией: здесь вы можете встретить работы русских художников, а также узнать новые факты из жизни Дягилева и Стравинского.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые останавливаются в Неаполе или Салерно во время круиза по Средиземному морю, а также всем, кого привлекают волшебные пейзажи Амальфитанского побережья.