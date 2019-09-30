4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Потрясающая природа Амальфитаны и уютные курортные города Равелло, Амальфи и Позитано

Эллина
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Эллина – ваш гид
Сбежав из шумного Неаполя, вы проведете целый день в окружении восхитительных видов и сказочной природы Амальфитанского побережья.

Вы увидите самые красивые уголки и открыточные пейзажи Амальфитаны, пройдете по южным улочкам прибрежных городов, отведаете блюда местной кухни, услышите истории, легенды и подробности современной жизни этого региона.

Поверьте, всего один день – и ваше сердце навсегда будет отдано Амальфитане!
275 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье

Что вас ожидает

Сказочные пейзажи Амальфитаны
Я заберу вас из порта или любой гостиницы Неаполя, Салерно или Сорренто, а затем увезу на целый день в красивейший мир, где пронзительно-синее море обрамляет узкая и пестрая лента побережья, с античных времен покоряющая сердца всех, кто хотя бы раз ее увидел. Я покажу вам все красоты и главные природные объекты Амальфитанского побережья, расскажу древние легенды и истории, связанные с ним. Мы будем останавливаться, чтобы попить кофе, насладиться роскошными видами и сделать впечатляющие фотографии. По пути мы сможем остановиться на обед в ресторане с потрясающим видом на побережье и блюдами из свежих морепродуктов.

Очарование прибрежных городков
Во время путешествия вы посетите самые интересные и красивые города, нанизанные, словно бусины, на нитку побережья. Амальфи покорит вас живописными улочками и богатой историей. В Равелло вы услышите истории о богемной элите: здесь часто останавливались Вагнер, Лоуренс, Феллини и другие деятели искусства. А атмосферный городок Позитано сможет вас удивить не только волшебными пейзажами, но и богатой культурной жизнью, а также связью с Россией: здесь вы можете встретить работы русских художников, а также узнать новые факты из жизни Дягилева и Стравинского.

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые останавливаются в Неаполе или Салерно во время круиза по Средиземному морю, а также всем, кого привлекают волшебные пейзажи Амальфитанского побережья.

Организационные детали

  • Объем и продолжительность поездки зависит от ваших пожеланий: количества остановок, мест для посещения и т.д.
  • Начало экскурсии в Сорренто, окончание в Виетри суль Маре или Салерно. Эти города имеют прекрасное прямое ж/д сообщение с Неаполем. Я буду встречать вас у вокзала в Сорренто и закончу экскурсию на вокзале Виетри или Салерно, где посажу на поезд в нужном направлении. Или помогу с покупкой билета. Также возможен трансфер из/в Неаполь за отдельную дополнительную плату.
  • В стоимость включено: трансфер по маршруту с любым количеством остановок по пути; проезд по платной части автострады; парковки в Равелло, Амальфи и Позитано (до 1 часа); остановка на обед (по желанию).
  • В стоимость не включено: стоимость билетов в музеи; парковка свыше 1 часа; обед.
  • Стоимость рассчитана для поездки длительностью 5-7 часов с тремя остановками по 1 часу: в Амальфи, Равелло, Позитано. При сокращении маршрута стоимость будет пересчитана.
Один день на Амальфитанском побережье
Один день на Амальфитанском побережье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эллина
Эллина
Мне 49 лет, большую часть из которых я провела в Санкт-Петербурге. Там я научилась видеть и понимать подлинную красоту природы и творений рук человеческих. И научилась рассказывать о них другим. А сейчас уже больше 3 лет я живу на амальфитанском побережье. За это время я много узнала и поняла про этот край. И теперь я могу сказать. что я - Проводник по Амальфитанскому побережью. Я интеллигентная, образованная женщина, говорящая на вашем языке. Для комфорта вашего тела я обеспечу Вам комфортный трансфер между Неаполем, Салерно и другими городами Амальфитаны, для пищи вашего ума я познакомлю вас с традициями, историей и современностью Юга Италии, а для радости вашей души и наслаждения вашего желудка я покажу и расскажу, из чего рождаются средиземноморские вкусы, а также отвезу вас туда, где их можно отведать.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 сентября 2019
Мы были на экскурсии 14 сентября 2019 года на Амальфитанском побережье. Получили массу незабываемых впечатлений и эстетическое удовольствие. Красота побережья и интересный рассказ гида Эллины сделали свое дело, мы до сих пор пребываем в шоке от местных красот. Местный продавец фруктов, колоритный Сальваторе устроил нам целое шоу и угостил фруктами, Горный серпантин над морем, завораживающие виды- это стоит того, чтобы влюбиться в Амальфи навсегда. Еще хочется отметить уверенную и безопасную езду Эллины по горным серпантинам, она профессионал своего дела. Спасибо, за незабываемые впечатления. Салюте и процветания!
Лариса
21 апреля 2019
Добрый вечер! Прекрасно провели время с Эллиной! Интересный маршрут и много исторических событий! Подстроилась под желания нашей группы. Показала много интересных мест и рассказала большое количество увлекательных историй. Рекомендуем
29 октября 2018
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом.
15 сентября 2018
Незабываемо! Очень-очень рекомендую! Эллина замечательный рассказчик, хороший водитель, корректный человек. Путешествие началось в Сорренто (наш отель находился в этом городке), завершилось в Амальфи. Очень рекомендуем возвращаться обратно по морю (нам стоило около 16 евро с человека). Во-первых без пробок, еще раз увидите всю красоту с моря и просто приятное морское путешествие! Еще раз спасибо гиду!

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