Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Посещение каррарских каменоломен. Горная дорога приведёт нас в центр одного из самых известных мраморных бассейнов в мире. Здесь добывают самый чистый белый мрамор. Из него были сделаны выдающиеся мировые произведения искусств.

Мы с вами проедем по мраморным туннелям, побываем в центре горы ⛰️ где и в настоящее время ведётся добыча мрамора. Музей 🖼 под открытым небом расскажет как изменились способы добычи мрамора со времён этрусков.

Затем мы побываем в небольшом городке под названием Колонната на дегустации самого известного в Италии сала. Здесь его солят в мраморных ваннах, а хозяин лавочки с удовольствием поделится с вами секретами его приготовления.

И, наконец, магазин сувениров. От сюда невозможно уйти с пустыми руками. Всевозможные изделия из мрамора не оставят никого равнодушным.