Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Каррара — мраморные каменоломни

Гид S.
Гид S. – Гид из Специи
Каррара — мраморные каменоломни
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €214 за человека

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Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни
Посещение каррарских каменоломен. Горная дорога приведёт нас в центр одного из самых известных мраморных бассейнов в мире. Здесь добывают самый чистый белый мрамор. Из него были сделаны выдающиеся мировые произведения искусств.
Мы с вами проедем по мраморным туннелям, побываем в центре горы ⛰️ где и в настоящее время ведётся добыча мрамора. Музей 🖼 под открытым небом расскажет как изменились способы добычи мрамора со времён этрусков.
Затем мы побываем в небольшом городке под названием Колонната на дегустации самого известного в Италии сала. Здесь его солят в мраморных ваннах, а хозяин лавочки с удовольствием поделится с вами секретами его приготовления.
И, наконец, магазин сувениров. От сюда невозможно уйти с пустыми руками. Всевозможные изделия из мрамора не оставят никого равнодушным.
Начало и место завершения
🚩 La Spezia
Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни
Каррара — мраморные каменоломни

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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