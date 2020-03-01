Выбирайте и другие экскурсии в Темпио Паусании

Именно в этих местах я покажу вам Гробницы гигантов, покоящиеся с 1 тысячелетия до н.э.,и у входа в гробницу вы поймете магический смысл расположения всех захоронений в мире, а также найдете подтверждение мифам о древних Атлантах и Гигантах.
Предстоящая прогулка приведет вас и в нураги — еще одно загадочное явление 2 тысячелетия до н.э. на острове Сардиния. Споры о назначении этих каменных башен ведутся учеными до сей поры. Может именно вам удастся понять характер этого явления?
В самом городке мы пройдем по улочкам настоящего итальянского каменного зодчества, выпьем настоящий итальянский кофе с круассаном и увидим дом самого настоящего короля Сардинии!
В общем, окунемся в самую глубь истории в самом центре острова.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит цена входных билетов в нураги, которая составляет 2,5 евро за человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений.
В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.