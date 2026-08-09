Выбирайте и другие экскурсии в Темпио Паусании

Любителям истории, фактов доисторических событий и просто романтикам посвящается эта экскурсия.
Проходить она будет не в туристическом месте острова, а в городе, расположенном на склоне горы Лимбара — самой высокой точке острова.
Проходить она будет не в туристическом месте острова, а в городе, расположенном на склоне горы Лимбара — самой высокой точке острова.
Описание экскурсии
Программа
- Именно в этих местах я покажу вам Гробницы гигантов, покоящиеся с 1 тысячелетия до н. э.,и у входа в гробницу вы поймете магический смысл расположения всех захоронений в мире, а также найдете подтверждение мифам о древних Атлантах и Гигантах.
- Предстоящая прогулка приведет вас и в нураги — еще одно загадочное явление 2 тысячелетия до н. э. на острове Сардиния. Споры о назначении этих каменных башен ведутся учеными до сей поры. Может именно вам удастся понять характер этого явления?
- В самом городке мы пройдем по улочкам настоящего итальянского каменного зодчества, выпьем настоящий итальянский кофе с круассаном и увидим дом самого настоящего короля Сардинии!
В общем, окунемся в самую глубь истории в самом центре острова.
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит цена входных билетов в нураги, которая составляет 2,5 евро за человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Темпио Паусании
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
от €160 за человека