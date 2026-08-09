Выбирайте и другие экскурсии в Темпио Паусании

Ирина — ваш гид в Темпио Паусании Организатор данного мероприятия

На сайте с 2014 года

Обычно отвечает за 2 часа 10 минут

Провела экскурсии для 397 туристов

В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!