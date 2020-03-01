Выбирайте и другие экскурсии в Темпио Паусании

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Гробницы гигантов, загадочгые нураги и каменное зодчество — экскурсия на склоне горы Лимбара

Ирина
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Ирина – ваш гид
Любителям истории, фактов доисторических событий и просто романтикам посвящается эта экскурсия.

Проходить она будет не в туристическом месте острова, а в городе, расположенном на склоне горы Лимбара — самой высокой точке острова.
От 150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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Исторические эпизоды Сардинии в жизни Средиземноморья
Исторические эпизоды Сардинии в жизни Средиземноморья

Программа

  • Именно в этих местах я покажу вам Гробницы гигантов, покоящиеся с 1 тысячелетия до н.э.,и у входа в гробницу вы поймете магический смысл расположения всех захоронений в мире, а также найдете подтверждение мифам о древних Атлантах и Гигантах.
  • Предстоящая прогулка приведет вас и в нураги — еще одно загадочное явление 2 тысячелетия до н.э. на острове Сардиния. Споры о назначении этих каменных башен ведутся учеными до сей поры. Может именно вам удастся понять характер этого явления?
  • В самом городке мы пройдем по улочкам настоящего итальянского каменного зодчества, выпьем настоящий итальянский кофе с круассаном и увидим дом самого настоящего короля Сардинии!

В общем, окунемся в самую глубь истории в самом центре острова.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входит цена входных билетов в нураги, которая составляет 2,5 евро за человека.

Исторические эпизоды Сардинии в жизни Средиземноморья
Исторические эпизоды Сардинии в жизни Средиземноморья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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