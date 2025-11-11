Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по замку Буонконсильо, жемчужине региона Трентино-Альто-Адидже! Вместе мы исследуем древние стены, мощную цилиндрическую башню и Великий Дворец в стиле итальянского Возрождения, а также полюбуемся читать дальше
знаменитым фресковым Циклом Месяцев.
После основной части экскурсии мы посетим один из самых знаменитых винных погребов Трентино, где вы насладитесь дегустацией изысканных белых игристых вин и узнаете об уникальных эногастрономических традициях региона. Это путешествие, которое запомнится вам надолго!
Замок Буонконсильо — это не просто архитектурное чудо, а важный культурный памятник региона Трентино-Альто-Адидже. С XIII века до конца XVIII века он служил резиденцией князей-епископов города Тренто. Это величественное сооружение состоит из ряда зданий, возведённых в разные исторические эпохи, окружено крепостной стеной и расположено на небольшой возвышенности, что придаёт ему особый шарм и делает его доминирующим над городом.
Структура и Архитектура
Старый замок представляет собой самое древнее ядро, выделяющееся своей мощной цилиндрической башней. В то же время Великий Дворец, построенный в XVI веке, демонстрирует стиль итальянского Возрождения. Князь-епископ Бернардо Клезио (1485–1539) стал заказчиком этого великолепного Дворца.
Богатство Искусства
На южной стороне комплекса располагается Башня Орла, внутри которой находится знаменитый фресковый Цикл Месяцев. Этот цикл — один из самых очаровательных примеров живописи позднего Средневековья. Особый интерес вызывает внутренняя отделка, выполненная для епископов в эпоху Возрождения, которая скрывает в себе множество исторических деталей.
Экскурсия и Дегустация
На нашей экскурсии мы сможем любоваться всеми этими художественными сокровищами. Но это не все! После увлекательной прогулки мы направимся в один из самых известных винных погребов Трентино, где у нас будет возможность насладиться дегустацией белых игристых вин.
Эногастрономические Традиции
Во время дегустации я расскажу вам об уникальных эногастрономических традициях этого региона, которые восхищают своим разнообразием и богатством вкусов. Присоединяйтесь к нам, чтобы погрузиться в мир культуры и гастрономии!
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
