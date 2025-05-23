Найдено 3 экскурсии в Тренто на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

3 часа Индивидуальная до 1 чел. Тренто - религиозный Начало: Piazza Dante, Trento €250 за экскурсию 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Тренто - город Возрождения Начало: Piazza Dante, Trento €250 за экскурсию 4 часа Индивидуальная до 1 чел. Замок и дегустация игристых вин Начало: Замок Буонконсильо €300 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Тренто

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