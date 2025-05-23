Индивидуальная
до 1 чел.
Тренто - религиозный
Начало: Piazza Dante, Trento
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Тренто - город Возрождения
Начало: Piazza Dante, Trento
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Замок и дегустация игристых вин
Начало: Замок Буонконсильо
Завтра в 10:00
24 мая в 09:00
€300 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Тренто
Самые популярные экскурсии в Тренто
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Сколько стоит экскурсия по Тренто в мае 2025
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