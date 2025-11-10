Мои заказы

Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине

Посетить город, созданный для dolce vita
Удине — живой и колоритный — не испорчен массовым туризмом. В нём удобно учиться, работать, встречаться с друзьями и неспешно обедать в типичных ресторанах. Одним словом, наслаждаться жизнью! История Удине насчитывает более 10 веков. То, что он скрывает в своих недрах, несомненно, удивит любого гостя. На экскурсии я покажу главные места города и расскажу о его прошлом.
Описание экскурсии

На прогулке мы рассмотрим:

  • площадь Первого Мая — стартовую точку нашего неспешного маршрута
  • улицу Манини — старую улочку средневекового города
  • площадь Свободы — самую элегантную в Удине
  • Дворцовый холм — резиденцию правителей города
  • улицу Старого рынка — место первого рынка в Удине
  • площадь Сан-Джакомо — любимую у горожан
  • Галерею Барделли — современный торговый центр в средневековой рамке
  • дворец Д’Аронко — образец архитектуры начала 20 века
  • кафедральный собор — хранитель живописи Тьеполо и других гениев итальянского искусства

О чём поговорим

  • об аспектах прошлого и современности, религиозных и светских темах
  • истории основания города и его раннем быте
  • рынке и производстве в Средние века
  • великих династиях и правителях Удине, а также об их многочисленных интригах и соперничестве
  • двух влюблённых, прославившихся на весь мир
  • великих художниках и архитекторах, которые создали шедевры в этом городе

Организационные детали

При желании можем посетить музей с фресками Тьеполо. Входные билеты оплачиваются отдельно.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza I Maggio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Удине
Провела экскурсии для 17 туристов
Меня зовут Юлия, я живу в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, и работаю гидом-сопровождающей туристических групп. Мой путь в туристической сфере начался в 2006 году, ещё в Узбекистане, где я родилась
читать дальше

и жила до 2010 года. С переездом на новое место сфера моей деятельности не изменилась. Я продолжаю работать в туризме, сама составляю экскурсии, продумываю маршруты и делаю это с большим удовольствием. Италия расширила мои горизонты, и помимо туризма появились ещё увлечения: современное искусство, написание текстов и виноделие. Знания по виноделию я использую в рамках своих экскурсий и во время проведения дегустаций в винодельческой зоне Коллио. Обращайтесь ко мне, если вы ищете нестандартную экскурсию и лёгкую ироничную подачу информации. До встречи в Италии!

