Удине — живой и колоритный — не испорчен массовым туризмом. В нём удобно учиться, работать, встречаться с друзьями и неспешно обедать в типичных ресторанах. Одним словом, наслаждаться жизнью! История Удине насчитывает более 10 веков. То, что он скрывает в своих недрах, несомненно, удивит любого гостя. На экскурсии я покажу главные места города и расскажу о его прошлом.
Описание экскурсии
На прогулке мы рассмотрим:
- площадь Первого Мая — стартовую точку нашего неспешного маршрута
- улицу Манини — старую улочку средневекового города
- площадь Свободы — самую элегантную в Удине
- Дворцовый холм — резиденцию правителей города
- улицу Старого рынка — место первого рынка в Удине
- площадь Сан-Джакомо — любимую у горожан
- Галерею Барделли — современный торговый центр в средневековой рамке
- дворец Д’Аронко — образец архитектуры начала 20 века
- кафедральный собор — хранитель живописи Тьеполо и других гениев итальянского искусства
О чём поговорим
- об аспектах прошлого и современности, религиозных и светских темах
- истории основания города и его раннем быте
- рынке и производстве в Средние века
- великих династиях и правителях Удине, а также об их многочисленных интригах и соперничестве
- двух влюблённых, прославившихся на весь мир
- великих художниках и архитекторах, которые создали шедевры в этом городе
Организационные детали
При желании можем посетить музей с фресками Тьеполо. Входные билеты оплачиваются отдельно.
