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Пешая 2 часа 9% Мини-группа до 6 чел. Пешком по Удине: история, эстетика и традиции Обзорная экскурсия, на которой вы точно узнаете город лучше, а может быть, ещё и полюбите его Начало: На Piazza Primo Maggio «Мы погуляем по его уютным улочкам, побываем на обзорной площадке, посмотрим на главные памятники венецианской готики и Ренессанса, обсудим местную кухню и вино» €68 €75 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная Особенности итальянской жизни. Обзорная экскурсия по Удине Расписание: Ежедневно в 11:00 €130 за экскурсию Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине Посетить город, созданный для dolce vita Начало: На Piazza I Maggio €140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Удине

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