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9%
Мини-группа
до 6 чел.
Пешком по Удине: история, эстетика и традиции
Обзорная экскурсия, на которой вы точно узнаете город лучше, а может быть, ещё и полюбите его
Начало: На Piazza Primo Maggio
«Мы погуляем по его уютным улочкам, побываем на обзорной площадке, посмотрим на главные памятники венецианской готики и Ренессанса, обсудим местную кухню и вино»
20 мая в 18:00
22 мая в 18:00
€68
€75 за человека
Индивидуальная
Расписание: Ежедневно в 11:00
€130 за экскурсию
Индивидуальная
до 10 чел.
Особенности итальянской жизни: обзорная экскурсия по Удине
Посетить город, созданный для dolce vita
Начало: На Piazza I Maggio
Завтра в 10:00
12 мая в 10:00
€140 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Удине в категории «Обзорные»
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