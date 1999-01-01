Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

Однодневный винный тур с дегустацией самых престижных вин Италии. Вам представится возможность посетить винные погреба в замке Болгери, который ведёт свою истории 📖 с 12 века. Этот замок 🏰 принадлежит потомкам знаменитого графа делла Джерардеска описанного великим Данте в своей Божественной Комедии. Настоящие хозяева замка являются кузенами производителей вина САССИКАЙА которое вы сможете продегустировать в рядом стоящей энотеке.