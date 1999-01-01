Limanskaia S. проводит ещё 6 экскурсий

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Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!

Limanskaia S.
Limanskaia S. – Гид из Виареджо
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €250 за экскурсию

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Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!
Однодневный винный тур с дегустацией самых престижных вин Италии. Вам представится возможность посетить винные погреба в замке Болгери, который ведёт свою истории 📖 с 12 века. Этот замок 🏰 принадлежит потомкам знаменитого графа делла Джерардеска описанного великим Данте в своей Божественной Комедии. Настоящие хозяева замка являются кузенами производителей вина САССИКАЙА которое вы сможете продегустировать в рядом стоящей энотеке.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустации
  • Расходы на бензин
Начало и место завершения
🚩 Viareggio
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА!!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Limanskaia S.
Limanskaia S.
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