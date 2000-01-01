Экскурсии Виареджо

Все экскурсии в Виареджо

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Виареджо – доступно 15 экскурсий на 2021 год, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Виареджо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
На вертолётеДжиппинг
Вид
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Дегустация сыров и визит на производство‏
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Дегустация сыров и визит на производство‏
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ. ‏
Индивидуальная экскурсия
3 125
за 1-3 чел.
Полёт на вертолёте в замок к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ. ‏
по запросу
Попробуй на вкус Тоскану
Индивидуальная экскурсия
375
за 1-4 чел.
Попробуй на вкус Тоскану
по запросу
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ. ‏
Индивидуальный тур
375
за 1-4 чел.
Эксклюзивный тур к потомкам МОНЫ ЛИЗЫ. ‏
по запросу
Вертолётные прогулки
625
за 1 чел.
Вертолётные прогулки
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
Индивидуальная экскурсия
375
за 1-4 чел.
Элитная дегустация престижных вин у маркиза Антинори
по запросу
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Каррарские каменоломни‏, сало и белое вино верментино
по запросу
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏
Индивидуальная экскурсия
375
за 1-4 чел.
Дегустация вина Кьянти в средневековых замках‏
по запросу
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Дегустация супертосканских вин в Болгери! САССИКАЙА
по запросу
Поиск трюфелей
Индивидуальная экскурсия
250
за 1-4 чел.
Поиск трюфелей
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-10 чел.
Нескучная обзорная экскурсия по Флоренции
По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"
Индивидуальная экскурсия
375
за 1-4 чел.
По следам Познера и Урганта и фильма "Их Италия"
по запросу
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
Индивидуальная экскурсия
150
за 1-10 чел.
Нескучная обзорная экскурсия по Пизе
Однодневный винный тур по Тоскане с Леонардо да Винчи
Индивидуальный тур
313
за 1-9 чел.
Однодневный винный тур по Тоскане с Леонардо да Винчи
по запросу
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
Индивидуальная экскурсия
625
за 1-8 чел.
Каррарские каменоломни на внедорожнике‏‏
по запросу
🇮🇹